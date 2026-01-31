Saturday, Jan 31, 2026

صفحه نخست » تداوم سرکوب؛ مسدودسازی سیم‌کارت شماری از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران

27.jpgکیهان لندن - تداوم سرکوب؛ مسدودسازی سیم‌کارت شماری از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران منابع دانشجویی گزارش دادند روز شنبه ۱۱ بهمن‌ماه۴۰۴ سیم‌کارت تعدادی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران بدون هرگونه ابلاغ رسمی و بدون اعلام دلیل مشخص مسدود شده است.

این گزارش افزوده این وضعیت موجب اختلال در ارتباطات آموزشی و شخصی دانشجویان شده است. تشکل‌های دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران با اعلام نگرانی نسبت به این موضوع، پیگیری‌های لازم را برای رفع فوری محدودیت‌های اعمال‌شده و صیانت از حقوق دانشجویان آغاز کرده‌اند.

این اقدام پس از آن صورت گرفته که دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران و شماری از دانشکده‌های دانشگاه تهران، و ده‌ها دانشگاه و دانشکده در سراسر کشور با صدور بیانیه‌هایی جداگانه امتحانات دانشگاه را در اعتراض به کشتار مردم در دی۴۰۴ تحریم کردند.

مطلب بعدی...
foori32.jpg
فوری: مجروح با لباس نظامی در محل انفجار بندرعباس

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar31.jpg
حرکات عراقچی مشابه دیکتاتور تهران در دیدار همتای ترکیه ای
daily30.jpg
تصاویر دیده نشده از دیدار امیر بحرین از ایران در سال ۱۹۷۱
one31.jpg
تجمع عرازش حکومتی در اعتراض به تروریستی نامیدن سپاه مقابل سفارت فرلنسه
oholic31.jpg
شاهکار طبیعت؛ حیواناتی با سیستم ایمنی شکست ناپذیر»
daily30-3.jpg
تصاویر لو رفته از معشوقه کت دامن پوش خامنه ای، ژیلا صادقی
goftar12.jpg
ژیلا امیرشاهی مجری حکومتی همراه قدسی الهی قمشه ای در کانادا
daily.jpg
زندگی نرمال خانواده جنجالی داریوش سجادی در امریکا
goftar30.jpg
عماد خاتمی پسر محمد خاتمی همراه همسرش سارا عبدالهی ساکن هانوفر

از سایت های دیگر

کاریکاتور: بیلاخ! بدون شرح
سه ویژگی که نشان ‌می‌دهد شما و شریک عاطفی‌تان مناسب هم هستید
از فروشگاهفروشگاه پرچم شیر و خورشید دیدن کنید
خرید ملک، گرفتن وام، افتتاح حساب بانکی در امارات متحده عربی

پر بیننده ترین ها



naf.jpg
ناف شما تو رفته است یا برآمده، آیا می‌دانید چرا؟
euro.jpg
ساعت آخرالزمان روی ۸۵ ثانیه به نیمه‌شب تنظیم شد
parcham21.jpg
فروشگاه پرچم شیر و خورشید
hemati.jpg
دلار در مرز ۱۶۰ هزار تومان؛ همتی می‌گوید روال بازار ارز «عادی» است!
goftar30-2.jpg
ابراز همدردی ایرانیان در تورین ایتالیا با کشتار دی ماه
one30.jpg
حواشی گفتگوی سی ان ان با محمدباقر قالیباف

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy