کیهان لندن - تداوم سرکوب؛ مسدودسازی سیمکارت شماری از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران منابع دانشجویی گزارش دادند روز شنبه ۱۱ بهمنماه۴۰۴ سیمکارت تعدادی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران بدون هرگونه ابلاغ رسمی و بدون اعلام دلیل مشخص مسدود شده است.
این گزارش افزوده این وضعیت موجب اختلال در ارتباطات آموزشی و شخصی دانشجویان شده است. تشکلهای دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران با اعلام نگرانی نسبت به این موضوع، پیگیریهای لازم را برای رفع فوری محدودیتهای اعمالشده و صیانت از حقوق دانشجویان آغاز کردهاند.
این اقدام پس از آن صورت گرفته که دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران و شماری از دانشکدههای دانشگاه تهران، و دهها دانشگاه و دانشکده در سراسر کشور با صدور بیانیههایی جداگانه امتحانات دانشگاه را در اعتراض به کشتار مردم در دی۴۰۴ تحریم کردند.
فوری: مجروح با لباس نظامی در محل انفجار بندرعباس