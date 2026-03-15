Sunday, Mar 15, 2026

صفحه نخست » گزارش تائید نشده از کشته شدن محمد سرلک در حملات پهپادی به یک ایست بازرسی

sarlak.jpgخبرنامه گویا - بر اساس گزارش‌های منتشرشده، محمد سرلک، سرهنگ سپاه و فرمانده حوزه ۱۷۱ بسیج تهران در محدوده سوهانک، ازگل و شهرک محلاتی، در پی یک حمله پهپادی منتسب به نیروی هوایی اسرائیل در شمال‌شرق تهران کشته شده است.

گفته می‌شود این حمله یک ایست بازرسی در همان منطقه را هدف قرار داده است.

سرلک پیش‌تر از فرماندهان بسیج فعال در این محدوده به شمار می‌رفت و بر اساس برخی گزارش‌ها، در جریان سرکوب اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ (ژانویه ۲۰۲۶) در محله‌های تحت مسئولیتش نقش داشته و متهم بود که نیروهای تحت فرمان او در کشته شدن دست‌کم ۱۰ معترض مشارکت داشته‌اند. منابع رسمی جمهوری اسلامی تاکنون به طور مستقل این خبر و جزئیات مربوط به آن را تأیید نکرده‌اند.

***

