Sunday, Mar 15, 2026

صفحه نخست » روزنامه کویتی الجریده: انتقال مخفیانه مجتبی خامنه‌ای به روسیه

russia.jpgالجریده - ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا

بر اساس گزارش روزنامه کویتی الجریده، مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، پس از زخمی شدن در جریان حملات مشترک آمریکا و اسرائیل، به‌صورت محرمانه به مسکو منتقل شده و در آنجا تحت عمل جراحی قرار گرفته است. به گفته منابع نزدیک به حلقه رهبری، او همچنان در روسیه به‌سر می‌برد و روند درمانش ادامه دارد.

یک منبع بلندپایه نزدیک به دفتر رهبر جدید ایران به الجریده گفته است که انتقال خامنه‌ای با یک هواپیمای نظامی روسی و در عملیاتی «فوق‌محرمانه» انجام شد. این تصمیم به دلیل وضعیت جسمی و همچنین نگرانی‌های شدید امنیتی گرفته شد. به گفته این منبع، بلافاصله پس از رسیدن به مسکو، او تحت عمل جراحی قرار گرفت و اکنون در یک مرکز درمانی ویژه در یکی از مجموعه‌های وابسته به کاخ ریاست‌جمهوری روسیه تحت مراقبت قرار دارد.

طبق این گزارش، جراحات مجتبی خامنه‌ای در حملات ۲۸ فوریه به حدی بوده که نیاز به امکانات پزشکی پیشرفته و مراقبت دائمی داشته؛ امکاناتی که به گفته منابع، در شرایط ادامه حملات هوایی در داخل ایران قابل تأمین نبوده است، به‌ویژه با توجه به اینکه اسرائیل اعلام کرده بود رهبر جدید جمهوری اسلامی یکی از اهداف احتمالی خواهد بود.

منابع امنیتی ایرانی همچنین ابراز نگرانی کرده‌اند که در صورت درمان او در داخل کشور، محل نگهداری‌اش از طریق ردیابی پزشکان و کادر درمانی فاش شود. به همین دلیل، پیشنهاد انتقال به روسیه مطرح و در نهایت پذیرفته شد.

به گفته این منابع، ولادیمیر پوتین شخصاً در تماس تلفنی با مسعود پزشکیان پیشنهاد کرده که خامنه‌ای برای درمان به روسیه منتقل شود. این پیشنهاد پس از بررسی در سطوح عالی نظام، از جمله با اطلاع خود خامنه‌ای، تأیید شد و او شامگاه پنجشنبه با همراهی پزشکان ایرانی و تحت نظارت تیم پزشکی روسی به مسکو منتقل شد.

در همین حال، یک منبع نزدیک به جریان اصلاح‌طلب در ایران به الجریده گفته است که تردیدهای جدی درباره اولین پیام منسوب به مجتبی خامنه‌ای وجود دارد. به گفته این منبع، احتمال دارد متن آن پیام در واقع توسط علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، نوشته شده باشد؛ زیرا محتوای آن با مواضع اخیر لاریجانی شباهت زیادی داشته است. این منبع همچنین گفته است که عدم حضور علنی خامنه‌ای و منتشر نشدن هیچ فایل صوتی از او، این تردیدها را تقویت کرده است.

در سوی دیگر، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت رهبر جدید ایران گفت: «من برای او بیمه عمر صادر نمی‌کنم.» این جمله از سوی ناظران به این معنا تعبیر شد که اسرائیل اطلاعاتی درباره محل یا وضعیت او در اختیار دارد اما قصد افشای آن را ندارد.

بر اساس منابعی در اورشلیم، دستگاه اطلاعاتی اسرائیل احتمال می‌دهد که جراحات خامنه‌ای شدیدتر از آن چیزی باشد که در ابتدا اعلام شده، هرچند هنوز تأیید قطعی درباره خروج او از ایران در اختیار تل‌آویو قرار ندارد.

الجریده پیش‌تر نیز گزارش داده بود که در حمله به مجموعه‌ای در تهران که محل اقامت و دفتر رهبر جمهوری اسلامی در آن قرار داشت، خامنه‌ای از ناحیه سمت چپ بدن دچار آسیب شده است.

هیچ خبرگزاری دیگری این گزارش را تأیید نکرده است.

isr.jpg
mojhayat.jpg
عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar15-3.jpg
daily12.jpg
one2.jpg
oholic15.jpg
goftar15.jpg
gtvlarge.jpg
goftar14.jpg
one14.jpg
پر بیننده ترین ها



kayhan.jpg
euro.jpg
janal.jpg
iranmall.jpg
goftar14-2.jpg
goftar14-3.jpg
Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy