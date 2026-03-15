الجریده - ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا

بر اساس گزارش روزنامه کویتی الجریده، مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، پس از زخمی شدن در جریان حملات مشترک آمریکا و اسرائیل، به‌صورت محرمانه به مسکو منتقل شده و در آنجا تحت عمل جراحی قرار گرفته است. به گفته منابع نزدیک به حلقه رهبری، او همچنان در روسیه به‌سر می‌برد و روند درمانش ادامه دارد.

یک منبع بلندپایه نزدیک به دفتر رهبر جدید ایران به الجریده گفته است که انتقال خامنه‌ای با یک هواپیمای نظامی روسی و در عملیاتی «فوق‌محرمانه» انجام شد. این تصمیم به دلیل وضعیت جسمی و همچنین نگرانی‌های شدید امنیتی گرفته شد. به گفته این منبع، بلافاصله پس از رسیدن به مسکو، او تحت عمل جراحی قرار گرفت و اکنون در یک مرکز درمانی ویژه در یکی از مجموعه‌های وابسته به کاخ ریاست‌جمهوری روسیه تحت مراقبت قرار دارد.

طبق این گزارش، جراحات مجتبی خامنه‌ای در حملات ۲۸ فوریه به حدی بوده که نیاز به امکانات پزشکی پیشرفته و مراقبت دائمی داشته؛ امکاناتی که به گفته منابع، در شرایط ادامه حملات هوایی در داخل ایران قابل تأمین نبوده است، به‌ویژه با توجه به اینکه اسرائیل اعلام کرده بود رهبر جدید جمهوری اسلامی یکی از اهداف احتمالی خواهد بود.

منابع امنیتی ایرانی همچنین ابراز نگرانی کرده‌اند که در صورت درمان او در داخل کشور، محل نگهداری‌اش از طریق ردیابی پزشکان و کادر درمانی فاش شود. به همین دلیل، پیشنهاد انتقال به روسیه مطرح و در نهایت پذیرفته شد.