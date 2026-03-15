ایران وایر - فایلی صوتی منسوب به «سید مظاهر حسینی» در شبکههای اجتماعی منتشر شده است که در آن روایتی از روز حمله اسراییل به مجموعه بیت «علی خامنهای»، رهبر سابق جمهوری اسلامی، مطرح میشود. در این روایت تصویری از درون «بیت رهبری» در زمان حمله است.
موج اول اصابت موشکها به بیت رهبری حدود ساعت ۹:۴۰ صبح ۹اسفند به وقت تهران رخ داد. حملهای که منجر به کشته شدن علی خامنهای، دهها فرمانده ارشد، کادرهای اداری سپاه و اعضای خانواده رهبر جمهوری اسلامی کشته شدند.
رسانههای غربی چندین گزارش از نحوه تصمیم گیری آمریکا و اسراییل در رابطه با چگونگی اجرای این عملیات منتشر کردند. اما برای اولین بار فایل صوتی کوتاه تصویری از درون مجموعه محل زندگی و کار رهبر جمهوری اسلامی سابق را ارائه داده است.
حجت الاسلام سید مظاهر حسینی، از اعضای غیر رسانهای دفتر رهبر سابق جمهوری اسلامی است که بنا بر برخی گزارشها از او با عنوان «رییس تشریفات بیت رهبری» یاد میشود. او که روز ۲۱ اسفند در جمع محدودی از فرماندهان میانی سپاه و چند روحانی بلند پایه در مکانی امن در قلهک سخن میگفت، روایتی از چگونگی «جان سالم به دربردن مجتبی خامنهای» از آن حمله نیز ارائه میدهد.
جان رهبر سوم جمهوری اسلامی مدیون رفتن به حیاط
مظاهر حسینی در بخشی از این سخنرانی، ادعا میکند که محل زندگی فرزندان خامنهای که از آن با عنوان «سویت» نام برده میشود، همزمان با دیگری بخشهای مجموعه بیت او هدف حمله قرار میگیرد. به گفته او موشک در ابتدا به خانه مجتبی خامنهای در طبقه بالا اصابت میکند که موجب کشته شدن «زهرا حداد عادل»، همسر او و فرزندشان میشود. بر اثر این اصابت سوئیت یا خانه طبقه پایینتر که متعلق به «هدی خامنهای» و «مصباحالهدی باقری کنی»، دختر و داماد خامنهای بود نیز در حدی آسیب میبیند که «سر» مصباحالهدی باقری کنی به دو نیم تقسیم شده. چند لحظه پیش از اصابت موشک اما مجتبی خامنهای «برای انجام کاری به حیاط رفته» است و همین موجب آن میشود که جان سالم به در ببرد. رییس تشریفات بیت رهبر سابق جمهوری اسلامی ادامه میدهد تنها «از ناحیه پا اندکی مجروح» شده و زنده مانده است. او در این روایت میگوید که مجتبی خامنهای «زنده ماند تا خار چشم صهیونیستها شود.»
این روایت اما با نقشههای منتشر شده از مجموعه خانه و دفتر رهبر سابق جمهوری اسلامی پس از حمله، همخوانی ندارد.
تصویر ماهوارهای از بیت رهبر جمهوری اسلامی پس از حمله
بر اساس این تصویر یا مجتبی خامنهای باید به مکانی دورتر از «حیاط» مقابل خانهاش رفته باشد، یا میزان جراحتهای او بیشتر از ادعای رییس تشریفات پدرش است. این سخنرانی البته ممکن است در پی رواج شایعاتی در خصوص سلامتی رهبر سوم، احتمال در کما بودن و ناتوانی او در اجرای وظایفش برای قانع کردن افراد حاضر در جلسه صورت گرفته باشد.
عجیبترین بخش روایت مظاهر حسینی اما مربوط خانه طبقه پایینتر است. به گفته او «مصطفی خامنهای» و همسرش ساعت ۹ صبح شنبه مهمان خانه مصباحالهدی باقری کنی بودند. هدی خامنهای که در این فایل تاکید میشود، مشغول کارهای فرهنگی بوده است، آن روز صبح برای کاری از مجموعه بیت خارج شده بود. فرزند یا فرزندان او هم خانه نبودند. رییس تشریفات بیت در این فایل صوتی میگوید: «موشک سر او (باقری کنی) را به دو نیم تقسیم کرد» مصطفی خامنهای و همسرش تنها زیر آوار اندکی خاکی میشوند اما سالم میمانند؛ از بعد از حمله منجر به کشته شدن علی خامنهای هیچ خبری از مصطفی خامنهای و دیگر برادران یا خواهران او نیست. حتی پس از معرفی مجتبی خامنهای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی نیز پیام تبریک یا «بیعتی» از آنان منتشر نشده است.
حذف حلقه رابط بین رهبری و فرماندهان
سید مظاهر حسینی در بخش دیگری از این فایل صوتی، به کشته شدن محمد شیرازی میپردازد. فردی که از سال ۱۳۶۸ منصب «رییس دفتر نظامی رهبر جمهوری اسلامی ایران» را عهده دار بود. به گفته مظاهر حسینی در طول جنگ دوازده روزه در خرداد ۱۴۰۴ و پس از ترور فرماندهان ارشد، پس از یک جلسه دیدار او با رهبر سابق جمهوری اسلامی جانشین تمامی این فرماندهان منصوب شدند. او در این رابطه گفته است: «شیرازی اطلاعات تمامی افراد نظامی ایران را داشت.» محمد شیرازی پس از کشته شدن با یک درجه ارتقا به «سرلشکری» رسید. یکی از برادران او، عباس شیرازی، فرمانده «تبلیغات جبهه و جنگ» بود که در خرداد ۱۳۶۴ کشته شد و برادر دیگرش علی شیرازی، هماکنون رییس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا است.
محمد شیرازی مسوول هماهنگی میان فرماندهان ارشد نیروهای مسلح ایران و رهبری سابق جمهوری اسلامی بود. نام او به عنوان واسطه اصلی میان نظامیان و رهبری، در برنامهریزی استراتژیک درگیریهای نیابتی در سراسر خاورمیانه مطرح شده است.
به گفته مظاهر حسینی، «دشمن» در ساعت ۹:۳۲ یا ۹:۳۳ دقیقه صبح با سه موشک به محل زندگی رهبر سابق جمهوری اسلامی حمله کرد و همزمان علی خامنهای و محمد شیرازی را کشته است تا در روند انتصاب فرماندهان وقفهای ایجاد شود که «نفوذیها و اغتشاشگران» فرصت پیدا کنند برای رسیدن به اهدافشان.
رییس تشریفات رهبر سابق ادامه میدهد: «محمد شیرازی در اثر اصابت موشک تیکه تیکه شد و نتوانستند چیزی از او پیدا کنند. در آخر چند کیلو گوشت پیدا کردند و آنرا به عنوان آن فرد در نظر گرفتند.» محمد شیرازی ۲۰ اسفند در تهران تشییع شد.
فایل صوتی مربوط به حجت الاسلام سید مظاهر حسینی، ابتدا در ایتا منتشر و سپس به دیگر شبکههای اجتماعی و پیام رسان راه پیدا کرد. با توجه به حضور کم رسانهای او و محدودیتهای اعمال شده به واسطه شرایط جنگی اطمینان یافتن از اصالت این فایل سخت است. اگرچه تطبیق صدای سخنران این فایل صوتی با چند سخنرانی دیگری که از مظاهر حسینی منتشر شده، نشان میدهد با احتمالی بالا سخنران این فایل همان رییس تشریفات رهبر سابق است.
در این فایل صوتی چند خطا نیز به چشم میخورد از جمله تفاوت زمان ده دقیقهای در رابطه با زمان حمله یا تعداد موشکهای اصابت کرده به مجموعه دفتر و محل زندگی رهبر سابق جمهوری اسلامی. با این حال این اولین و احتمالا برای مدتها تنها روایت رسمی نظام خواهد بود از چگونگی کشته شدن یکی از بلندپایهترین فرماندهان نظام و زنده ماندن رهبر سوم.
