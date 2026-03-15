ایران وایر - فایلی صوتی منسوب به «سید مظاهر حسینی» در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که در آن روایتی از روز حمله اسراییل به مجموعه بیت «علی خامنه‌ای»، رهبر سابق جمهوری اسلامی، مطرح می‌شود. در این روایت تصویری از درون «بیت رهبری» در زمان حمله است.

موج اول اصابت‌ موشک‌ها به بیت رهبری حدود ساعت ۹:۴۰ صبح ۹اسفند به وقت تهران رخ داد. حمله‌ای که منجر به کشته شدن علی خامنه‌ای، ده‌ها فرمانده‌ ارشد، کادرهای اداری سپاه و اعضای خانواده رهبر جمهوری اسلامی کشته شدند.

رسانه‌های غربی چندین گزارش از نحوه تصمیم گیری آمریکا و اسراییل در رابطه با چگونگی اجرای این عملیات منتشر کردند. اما برای اولین بار فایل صوتی کوتاه تصویری از درون مجموعه محل زندگی و کار رهبر جمهوری اسلامی سابق را ارائه داده است.

حجت الاسلام سید مظاهر حسینی، از اعضای غیر رسانه‌ای دفتر رهبر سابق جمهوری اسلامی است که بنا بر برخی گزارش‌ها از او با عنوان «رییس تشریفات بیت رهبری» یاد می‌شود. او که روز ۲۱ اسفند در جمع محدودی از فرماندهان میانی سپاه و چند روحانی بلند پایه در مکانی امن در قلهک سخن می‌گفت، روایتی از چگونگی «جان سالم به دربردن مجتبی خامنه‌ای» از آن حمله نیز ارائه می‌دهد.

جان رهبر سوم جمهوری اسلامی مدیون رفتن به حیاط

مظاهر حسینی در بخشی از این سخنرانی، ادعا می‌کند که محل زندگی فرزندان خامنه‌ای که از آن با عنوان «سویت» نام برده می‌شود، همزمان با دیگری بخش‌های مجموعه بیت او هدف حمله قرار می‌گیرد. به گفته او موشک در ابتدا به خانه مجتبی خامنه‌ای در طبقه بالا اصابت می‌کند که موجب کشته شدن «زهرا حداد عادل»، همسر او و فرزندشان می‌شود. بر اثر این اصابت سوئیت یا خانه طبقه پایین‌تر که متعلق به «هدی خامنه‌ای» و «مصباح‌الهدی باقری کنی»، دختر و داماد خامنه‌ای بود نیز در حدی آسیب می‌بیند که «سر» مصباح‌الهدی باقری کنی به دو نیم تقسیم شده. چند لحظه پیش از اصابت موشک اما مجتبی خامنه‌ای «برای انجام کاری به حیاط رفته» است و همین موجب آن می‌شود که جان سالم به در ببرد. رییس تشریفات بیت رهبر سابق جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد تنها «از ناحیه پا اندکی مجروح» شده و زنده مانده است. او در این روایت می‌گوید که مجتبی خامنه‌ای «زنده ماند تا خار چشم صهیونیست‌ها شود.»