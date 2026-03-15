مقدمه
به گفته منابع آگاه که نخواستند نامشان فاش شود، در واشنگتن این احتمال جدی مطرح شده است که تاکر کارلسون ناخواسته در یک بازی فریب اطلاعاتی از سوی کاخ سفید مورد استفاده قرار گرفته باشد. بر اساس این روایت، مقامات نزدیک به کاخ سفید گمان میکردند او ممکن است برخی اطلاعات یا سیگنالها را به طرفهای مرتبط با حکومت ایران منتقل کند و به همین دلیل از این احتمال برای عملیات فریب علیه جمهوری اسلامی بهره بردهاند؛ سناریویی که اگر صحت داشته باشد، میتواند پرسشهای جدی درباره احتمال انتقال آگاهانه یا ناآگاهانه اطلاعات به دشمنان امریکا ایجاد کند
نیویورک پست - ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا
تاکر کارلسون مجری و تحلیلگر محافظهکار آمریکایی مدعی شده است که سازمان سیا پیش از آغاز جنگ با ایران پیامهای متنی او را خوانده تا زمینهای برای متهم کردنش به «عامل خارجی» فراهم شود.
کارلسون ۵۶ ساله در ویدئویی که شنبه شب در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد گفت که بنا بر توصیه سیا، وزارت دادگستری امریکا در حال بررسی طرح اتهام علیه او به عنوان «عامل ثبتنشده حکومت ایران» است.
او در این ویدئو گفت: «سیا در حال آمادهسازی نوعی گزارش کیفری علیه من است تا آن را به وزارت دادگستری ارائه کند؛ گزارشی درباره جرمی که ادعا میکنند مرتکب شدهام.» کارلسون افزود: «جرم من چیست؟ صحبت کردن با افرادی در ایران قبل از جنگ. آنها حتی پیامهای متنی من را هم خواندهاند.»
به گفته او، ممکن است این اتهام بر اساس قانون ثبت نمایندگان خارجی مطرح شود؛ قانونی که طبق آن هر فردی که برای دولتهای خارجی در زمینه لابیگری یا فعالیت سیاسی پول دریافت میکند باید در وزارت دادگستری ثبتنام کند.
When you discover the CIA has been reading your texts in order to frame you for a crime. pic.twitter.com/XgoluHw8EG-- Tucker Carlson (@TuckerCarlson) March 14, 2026
کارلسون که از منتقدان سرسخت عملیات نظامی دولت آمریکا موسوم به "عملیات خشم حماسی بوده"، این اتهام را رد کرد و گفت: «من عامل هیچ دولت خارجی نیستم. برخلاف بسیاری از کسانی که درباره سیاست آمریکا و جهان نظر میدهند، تنها وفاداری من به ایالات متحده است و هرگز علیه آن عمل نکردهام.»
او همچنین تاکید کرد که «هرگز از هیچ کشور دیگری پولی نگرفته است» و افزود: «نه به آن نیاز دارم و نه میخواهم.» به گفته او، گفتوگو با منابع خارجی بخشی از کار حرفهایاش به عنوان روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی است.
کارلسون گفت: «وظیفه من این است که با همه صحبت کنم تا بفهمم در جهان چه میگذرد. من یک آمریکایی هستم و میتوانم با هر کسی صحبت کنم.»
او همچنین مدعی شد که این پرونده میتواند انگیزه سیاسی داشته باشد. کارلسون در این ویدئو گفت: «برخی افراد به خاطر دیدگاههای من درباره اسرائیل از من خشمگین هستند.» به گفته او، در زمان جنگ معمولاً دستگاههای اطلاعاتی نظارت بیشتری بر شهروندان آمریکایی اعمال میکنند.
او افزود: «کشورها در زمان جنگ معمولاً اقتدارگراتر میشوند و تحمل کمتری نسبت به مخالفتها دارند.»
کارلسون در گذشته از حامیان سرسخت ترامپ بود؛ کسی که در ژانویه او را «یک محافظهکار واقعی و آدم خوبی» توصیف کرده بود. با این حال، گزارشها حاکی از آن است که کارلسون در هفتههای منتهی به آغاز عملیات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه چندین بار در کاخ سفید با ترامپ دیدار کرده است.
آخرین دیدار احتمالی در ۲۳ فوریه و اندکی پس از مصاحبه جنجالی او با مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، انجام شد. زمانبندی این دیدار باعث شد برخی گمانهزنی کنند که کارلسون در آن جلسه از سوی ترامپ مورد توبیخ قرار گرفته است.
کارلسون پیشتر نیز در ژوئیه ۲۰۲۵ به دلیل گفتوگو با مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، با انتقادهای گسترده روبهرو شد؛ منتقدان میگفتند او بدون چالش جدی، به نماینده جمهوری اسلامی تریبونی جهانی داده است.
در همان زمان، مارکوس کولگا کارشناس مقابله با اطلاعات نادرست به شبکه ایران اینترنشنال گفت: «این یک پیروزی بزرگ برای عملیات جنگ اطلاعاتی ایران بود. چه عمدی چه غیرعمدی، کارلسون به یک کانال مهم برای تقویت پیامهای دولت ایران تبدیل شده است.»
کارلسون که پیشتر نیز به ترویج نظریههای توطئه ضدیهودی متهم شده، حملاتی را که به کشته شدن علی خامنه ای انجامید «کاملاً منزجرکننده و شرورانه» توصیف کرده و گفته است این جنگ «به نیابت از اسرائیل» در حال انجام است.