مقدمه

به گفته منابع آگاه که نخواستند نامشان فاش شود، در واشنگتن این احتمال جدی مطرح شده است که تاکر کارلسون ناخواسته در یک بازی فریب اطلاعاتی از سوی کاخ سفید مورد استفاده قرار گرفته باشد. بر اساس این روایت، مقامات نزدیک به کاخ سفید گمان می‌کردند او ممکن است برخی اطلاعات یا سیگنال‌ها را به طرف‌های مرتبط با حکومت ایران منتقل کند و به همین دلیل از این احتمال برای عملیات فریب علیه جمهوری اسلامی بهره برده‌اند؛ سناریویی که اگر صحت داشته باشد، می‌تواند پرسش‌های جدی درباره احتمال انتقال آگاهانه یا ناآگاهانه اطلاعات به دشمنان امریکا ایجاد کند

نیویورک پست - ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا

تاکر کارلسون مجری و تحلیلگر محافظه‌کار آمریکایی مدعی شده است که سازمان سیا پیش از آغاز جنگ با ایران پیام‌های متنی او را خوانده تا زمینه‌ای برای متهم کردنش به «عامل خارجی» فراهم شود.

کارلسون ۵۶ ساله در ویدئویی که شنبه شب در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد گفت که بنا بر توصیه سیا، وزارت دادگستری امریکا در حال بررسی طرح اتهام علیه او به عنوان «عامل ثبت‌نشده حکومت ایران» است.

او در این ویدئو گفت: «سیا در حال آماده‌سازی نوعی گزارش کیفری علیه من است تا آن را به وزارت دادگستری ارائه کند؛ گزارشی درباره جرمی که ادعا می‌کنند مرتکب شده‌ام.» کارلسون افزود: «جرم من چیست؟ صحبت کردن با افرادی در ایران قبل از جنگ. آنها حتی پیام‌های متنی من را هم خوانده‌اند.»

به گفته او، ممکن است این اتهام بر اساس قانون ثبت نمایندگان خارجی مطرح شود؛ قانونی که طبق آن هر فردی که برای دولت‌های خارجی در زمینه لابی‌گری یا فعالیت سیاسی پول دریافت می‌کند باید در وزارت دادگستری ثبت‌نام کند.

When you discover the CIA has been reading your texts in order to frame you for a crime. pic.twitter.com/XgoluHw8EG -- Tucker Carlson (@TuckerCarlson) March 14, 2026

کارلسون که از منتقدان سرسخت عملیات نظامی دولت آمریکا موسوم به "عملیات خشم حماسی بوده"، این اتهام را رد کرد و گفت: «من عامل هیچ دولت خارجی نیستم. برخلاف بسیاری از کسانی که درباره سیاست آمریکا و جهان نظر می‌دهند، تنها وفاداری من به ایالات متحده است و هرگز علیه آن عمل نکرده‌ام.»