رادیو فردا - در پی قطعی طولانی برق و کمبود مواد غذایی در کوبا، گروهی از معترضان شامگاه شنبه، ۲۳ اسفند، به دفتر حزب کمونیست در شهر مورون در مرکز این کشور حمله کردند؛ رویدادی که رسانه‌های دولتی آن را موردی نادر از اعتراض خشونت‌آمیز در این کشور دانسته‌اند.

به گزارش روزنامهٔ دولتی اینواسور، تجمع اعتراضی علیه خاموشی‌های گسترده و کمبود مواد غذایی شامگاه جمعه به‌صورت مسالمت‌آمیز آغاز شد، اما بامداد شنبه به خشونت کشیده شد.

ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، آتش‌سوزی در محل و پرتاب سنگ به سوی ساختمان حزب کمونیست را نشان می‌دهد، در حالی که معترضان شعار «آزادی» سر می‌دادند. گزارش‌ها همچنین حاکی است که تعدادی از معترضان به ساختمان حزب وارد شده و خرابی‌هایی به‌باور آورده‌اند.

رسانه‌های مستقل و پست‌های شبکه‌های اجتماعی می‌گویند هاوانا، پایتخت کشور، که در هفته‌های اخیر تا ۱۵ ساعت در روز خاموشی داشته، مرکز اعتراضات شبانه جدیدی است که از آن زمان به سایر نقاط کشور گسترش یافته است. به نوشته رویترز، گزارش‌ها حاکی است که شهروندان در شهر مورون اکنون تنها ۹۰ دقیقه در روز برق دارند.

میگل دیاز-کانل، رئیس‌جمهور کوبا، با اشاره به نارضایتی مردم از قطعی‌های طولانی برق گفت این خشم قابل درک است، اما هشدار داد که «خرابکاری و خشونت بدون مجازات نخواهد ماند».

مقام‌های کوبا تشدید بحران انرژی را ناشی از محدودیت‌های تازهٔ آمریکا بر صادرات نفت به این کشور می‌دانند.