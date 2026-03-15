رادیو فردا - در پی قطعی طولانی برق و کمبود مواد غذایی در کوبا، گروهی از معترضان شامگاه شنبه، ۲۳ اسفند، به دفتر حزب کمونیست در شهر مورون در مرکز این کشور حمله کردند؛ رویدادی که رسانههای دولتی آن را موردی نادر از اعتراض خشونتآمیز در این کشور دانستهاند.
به گزارش روزنامهٔ دولتی اینواسور، تجمع اعتراضی علیه خاموشیهای گسترده و کمبود مواد غذایی شامگاه جمعه بهصورت مسالمتآمیز آغاز شد، اما بامداد شنبه به خشونت کشیده شد.
ویدئوهایی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده، آتشسوزی در محل و پرتاب سنگ به سوی ساختمان حزب کمونیست را نشان میدهد، در حالی که معترضان شعار «آزادی» سر میدادند. گزارشها همچنین حاکی است که تعدادی از معترضان به ساختمان حزب وارد شده و خرابیهایی بهباور آوردهاند.
رسانههای مستقل و پستهای شبکههای اجتماعی میگویند هاوانا، پایتخت کشور، که در هفتههای اخیر تا ۱۵ ساعت در روز خاموشی داشته، مرکز اعتراضات شبانه جدیدی است که از آن زمان به سایر نقاط کشور گسترش یافته است. به نوشته رویترز، گزارشها حاکی است که شهروندان در شهر مورون اکنون تنها ۹۰ دقیقه در روز برق دارند.
میگل دیاز-کانل، رئیسجمهور کوبا، با اشاره به نارضایتی مردم از قطعیهای طولانی برق گفت این خشم قابل درک است، اما هشدار داد که «خرابکاری و خشونت بدون مجازات نخواهد ماند».
مقامهای کوبا تشدید بحران انرژی را ناشی از محدودیتهای تازهٔ آمریکا بر صادرات نفت به این کشور میدانند.
کوبا که توسط یک نظام سوسیالیستی تکحزبی مبتنی بر ایدئولوژی مارکسیستی اداره میشود سالهاست که هدف تحریمهای یکجانبه و گسترده ایالات متحده است و با اقتصادی بحرانزده دست و پنجه نرم میکند.
در ماههای اخیر، دولت دونالد ترامپ ارسال نفت ونزوئلا به کوبا را قطع کرده و تهدید کرده است کشورهایی را که به کوبا نفت بفروشند با تعرفههای تنبیهی روبهرو خواهد کرد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، گفته است که پس از جنگ ایران و سرنگونی نیکلاس مادورو، متحد اصلی کوبا در ونزوئلا، توسط آمریکا در ماه ژانویه، کوبا «مورد بعدی» در دستور کار او خواهد بود.
کوبا برای تأمین نفت به ونزوئلا متکی بود، اما ترامپ که میگوید عملاً کاراکاس را اداره میکند، عرضه نفت به این کشور را قطع کرده است.
رئیس جمهور کوبا روز جمعه هفته گذشته تأیید کرده بود که دولتش با آمریکا در حال مذاکره است.
رسانههای دولتی گزارش دادند که در جریان اعتراضها چند ساختمان دولتی، از جمله یک داروخانه و فروشگاه دولتی، نیز هدف حمله قرار گرفت. پلیس اعلام کرد پنج نفر در ارتباط با این حوادث بازداشت شدهاند.
اعتراضهای خشونتآمیز در کوبا بسیار نادر است. شهر مورون پیشتر نیز در اعتراضهای گستردهٔ ضد دولتی ۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، که بزرگترین ناآرامیها از زمان انقلاب ۱۹۵۹ بهشمار میرفت، شاهد تجمعهای اعتراضی بود.
شماری از افرادی که در سال ۲۰۲۱ در تجمعات خیابانی گسترده و خودجوش علیه مشکلات اقتصادی و سرکوب دولتی شرکت کردند، به ۲۰ سال زندان یا بیشتر محکوم شدند.