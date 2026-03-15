براساس اطلاعاتی که در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفته است، این دو پرستار در دوران بازداشت تحت شکنجه شدید و تجاوزهای مکرر قرار گرفته‌اند و در نتیجه آسیب‌ها، بخش‌هایی از روده آن‌‌ها برداشته شده و اکنون با کیسه کلستومی زندگی می‌کنند.

به گفته شاهدان، یکی از پرستاران، زنی ۳۳ ساله است که در مدت بازداشت بارها مورد آزار و تجاوز قرار گرفته است.

به گفته منابع، این پرستار در جریان شکنجه‌های جنسی به شیوه‌های مختلف مورد تجاوز قرار گرفته است. ماموران علاوه بر تجاوز با انگشت، به صورت گروهی و دو سه نفره و در طی روزهای متوالی به این پرستار تجاوز می‌کردند. آنها همچنین با وارد کردن یک جسم خارجی به مقعد این پرستار، به او تجاوز کردند که باعث خون‌ریزی شدید او شد.

بر اساس گزارش‌ها، ماموران در شکنجه‌ای دیگر، او را به همراه ‌ده‌ها زن دیگر به جایی مرتفع می‌بردند و سپس همگی را به داخل فضایی کوچک شبیه گودال هل می‌دادند

به گفته یکی از منابع، شدت آسیب‌های جسمی این پرستار به حدی بوده که بخشی از روده او برداشته شده و اکنون با کیسه کلستومی زندگی می‌کند. همچنین رحم او دچار پارگی شدید شده و تاکنون دو بار تحت عمل جراحی قرار گرفته و پزشکان ممکن است مجبور شوند رحم او را به طور کامل خارج کنند.

این منبع می‌گوید پیش از انتقال این پرستار به اتاق عمل، او بارها از پزشکان خواسته اجازه ندهند زنده بماند و گفته اگر از اتاق عمل زنده خارج شود، دست به خودکشی خواهد زد. به گفته شاهد عینی، وضعیت روحی او به قدری وخیم است که در حال حاضر برای جلوگیری از آسیب رساندن به خود، دستانش به تخت بیمارستان بسته شده و هم‌زمان تحت نظارت نیروهای امنیتی قرار دارد.

شکنجه‌ و تجاوز تا سرحد مرگ

بر اساس این گزارش، پرستار دیگری نیز از میان بازداشت‌شدگان تحت عمل جراحی قرار گرفته است.

به گفته شاهدان، بخشی از روده این پرستار نیز به شدت آسیب دیده و به او کیسه کلستومی وصل شده است. همچنین به دلیل خونریزی شدید، رحم او به طور کامل خارج شده است.