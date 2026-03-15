ماموریت محرمانه در ایران؛ واکاوی شیوه‌های اطلاعاتی سرویس‌های جاسوسی فرانسه در خاورمیانه

یورونیوز - شبکه تلویزیونی فرانس۲۴ در گزارشی به نحوه فعالیت سرویس اطلاعاتی فرانسه در خاورمیانه و به ویژه در ایران پرداخته است. در این گزارش هم به نحوه استخدام جاسوسان پرداخته شده و هم مشاغل سایه‌ای که از آن برای انجام ماموریت جاسوسی استفاده می‌شود.

بر پایه این گزارش، جاسوسان فرانسوی در خیابان‌های تهران حضور دارند اما به شکلی نامرئی. از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، ماموران فرانسوی و منابع آن‌ها با وجود حملات پی‌در پی، مشغول بررسی، مشاهده و جمع‌آوری اطلاعات بوده‌اند. فرانسوی‌ها این منطقه را به خوبی می‌شناسند و قصد دارند که در این روزهای پیچیده از اطلاعات امنیتی‌شان برای کمک به دیگر کشورها نیز استفاده کنند.

اولیویه ماس ۵۵ ساله، مامور پیشین سازمان سرویس اطلاعات خارجی فرانسه است.

وعده ارایه ملیت به فرد جاسوس و خانواده‌اش

اما او به هنگام ماموریت به چه کاری مشغول بوده؟ او به عنوان «امدادگر بشردوستانه» فعالیت می‌کرده؛ پوششی برای عملیات اولیویه در خاورمیانه. آقای ماس می‌گوید: «وقتی می‌خواهیم یک منبع ایرانی را بدون خطر کردن بیهوده جذب کنیم، آن‌ها را در منطقه خلیج فارس یا شاید هم لبنان رصد کرده و جذب می‌کنیم. در اغلب موارد به آن‌ها پیشنهاد پول می‌دهیم. در دوران بحران، جذب نیرو آسان‌تر است، چون ما امنیت خانواده آنها را نیز تضمین می‌کنیم؛ برای نمونه به آنها وعده می‌دهیم که شما را به فرانسه منتقل می‌کنیم و به شما و خانواده‌تان ملیت فرانسوی می‌دهیم.»