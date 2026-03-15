Sunday, Mar 15, 2026

jasoos.jpgماموریت محرمانه در ایران؛ واکاوی شیوه‌های اطلاعاتی سرویس‌های جاسوسی فرانسه در خاورمیانه

یورونیوز - شبکه تلویزیونی فرانس۲۴ در گزارشی به نحوه فعالیت سرویس اطلاعاتی فرانسه در خاورمیانه و به ویژه در ایران پرداخته است. در این گزارش هم به نحوه استخدام جاسوسان پرداخته شده و هم مشاغل سایه‌ای که از آن برای انجام ماموریت جاسوسی استفاده می‌شود.

بر پایه این گزارش، جاسوسان فرانسوی در خیابان‌های تهران حضور دارند اما به شکلی نامرئی. از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، ماموران فرانسوی و منابع آن‌ها با وجود حملات پی‌در پی، مشغول بررسی، مشاهده و جمع‌آوری اطلاعات بوده‌اند. فرانسوی‌ها این منطقه را به خوبی می‌شناسند و قصد دارند که در این روزهای پیچیده از اطلاعات امنیتی‌شان برای کمک به دیگر کشورها نیز استفاده کنند.

اولیویه ماس ۵۵ ساله، مامور پیشین سازمان سرویس اطلاعات خارجی فرانسه است.

وعده ارایه ملیت به فرد جاسوس و خانواده‌اش

اما او به هنگام ماموریت به چه کاری مشغول بوده؟ او به عنوان «امدادگر بشردوستانه» فعالیت می‌کرده؛ پوششی برای عملیات اولیویه در خاورمیانه. آقای ماس می‌گوید: «وقتی می‌خواهیم یک منبع ایرانی را بدون خطر کردن بیهوده جذب کنیم، آن‌ها را در منطقه خلیج فارس یا شاید هم لبنان رصد کرده و جذب می‌کنیم. در اغلب موارد به آن‌ها پیشنهاد پول می‌دهیم. در دوران بحران، جذب نیرو آسان‌تر است، چون ما امنیت خانواده آنها را نیز تضمین می‌کنیم؛ برای نمونه به آنها وعده می‌دهیم که شما را به فرانسه منتقل می‌کنیم و به شما و خانواده‌تان ملیت فرانسوی می‌دهیم.»

هنر فرانسوی‌ها؛ جاسوسی از طریق نیروی انسانی

این نماینده پیشین سازمان امنیتی فرانسه می‌گوید: «جاسوسی از طریق نیروی انسانی بخشی است که ماموران فرانسوی سال‌هاست در آن شهرت دارند. این توانمندی در ایران به آن‌ها اجازه داده است تا اطلاعات ارزشمندی درباره پیشرفت برنامه هسته‌ای به دست آورند و سپس این داده‌ها را با دیگر کشورهای غربی معامله کنند.»

اولیویه ماس در ادامه می‌گوید: «سازمان اطلاعات خارجی فرانسه به خوبی از اوضاع مطلع است، بنابراین اگر بخواهد معامله‌ای انجام دهد، به سراغ آمریکایی‌ها یا بریتانیایی‌ها می‌رود و اطلاعات را مبادله می‌کند؛ چیزی در این مایه‌ها که تو به ما اطلاعاتی بده، من هم به تو چیزهایی ارایه می‌دهم. این یک معامله پایاپای است.»

ابزارهای مشاهده نامحسوس؛ ماهواره‌ها بر فراز آسمان خاورمیانه

علاوه بر ماموران مخفی در میدان، ابزارهای مشاهده نامحسوس در آسمان نیز به واسطه ماهواره‌ها فعال هستند.

بدین معنا که افسرهای اطلاعاتی تنها عمل نمی‌کنند. دستگاه اطلاعاتی فرانسه روی داده‌های ماهواره‌ای به دست آمده از منطقه خاورمیان نیز حساب می‌کند.

ماهواره‌هایی که مدام آسمان خاورمیانه را زیر نظر دارند تا تصاویر مناطق استراتژیک از جمله پایگاه‌های هوایی را ثبت کنند. ماهواره‌ها آسمان خاورمیانه را برای اسکن و عکاسی از نقاط استراتژیک، مانند یک پایگاه هوایی، درمی‌نوردند. این تصاویر سپس در مدیریت اطلاعات نظامی در منطقه «کری» فرانسه تحلیل می‌شوند. سایر ماهواره‌ها ماموریت دارند سیگنال‌های الکترومغناطیسی ارسال شده از سوی ارتش‌های مختلف، به‌ویژه ایران را ردیابی کنند.

تحلیل تصاویر ماهواره‌ای برای پیش‌بینی رفتارهای نظامی ایران

ژنرال ژان-مارک ماریل، از مسئولان پیشین اطلاعات نظامی که در منطقه ساحل و افغانستان خدمت کرده در همین زمینه توضیح می‌دهد: «تصاویر ماهواره‌ای به دست آمده و تحلیل آنها به ما اجازه می‌دهد بفهمیم ایرانی‌ها در حال حاضر چه تجهیزاتی در اختیار دارند، از چه نوع ابزارهایی استفاده می‌کنند و چه اقداماتی را می‌توانند عملیاتی کنند.»

آخرین منبع اطلاعاتی فرانسه که به تازگی وارد منطقه شده، ناو هواپیمابر «شارل دوگل» است که سرشار از دستگاه‌های شناسایی و ردیابی است. ناو هواپیمابر شارل دوگل در تامین امنیت حریم هوایی منطقه خاورمیانه مشارکت دارد.

