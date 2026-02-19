استرالیَن - (ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا)

روان‌شناس ایرانی، هانیه صفوی، دختر یحیی رحیم صفوی، سردار تحریم‌شده سپاه، توانسته است اقامت دائم استرالیا را دریافت کند؛ موضوعی که پرسش‌های جدی درباره سازوکارهای امنیتی و مهاجرتی دولت استرالیا ایجاد کرده است.

در او از مشاوران نزدیک علی خامنه‌ای و از چهره‌های کلیدی در ساختار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است؛ نهادی که در استرالیا به‌عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود.

با وجود قرار داشتن رحیم صفوی در فهرست تحریم‌های استرالیا از سال ۲۰۱۲ و تحریم‌های سازمان ملل، دختر او ابتدا با ویزای دانشجویی وارد استرالیا شد و سپس موفق به دریافت اقامت دائم (ویزای مهارتی مستقل ۱۸۹) شد. این روند، آن هم در شرایطی که نگرانی‌های امنیتی درباره فعالیت‌های سپاه در خاک استرالیا افزایش یافته، انتقادهای گسترده‌ای را متوجه دولت آلبانیزی کرده است.

منتقدان می‌پرسند چگونه دولت استرالیا، در حالی که سپاه را تهدیدی امنیتی می‌داند، اجازه داده است فرزند یکی از معماران این نهاد در این کشور ساکن شود و حتی در حوزه سلامت روان مشغول به فعالیت حرفه‌ای شود. وزارت کشور با استناد به «حریم خصوصی» از پاسخ‌گویی درباره جزئیات پرونده خودداری کرده است؛ پاسخی که برای بسیاری قانع‌کننده نبوده است.

بخش قابل توجهی از خشم و ناامیدی از سوی ایرانیان مهاجری ابراز شده که خود برای فرار از سرکوب سپاه کشور را ترک کرده‌اند. رضا آریا گوهر، یکی از مهاجران ایرانی، در نامه‌ای به نماینده خود نوشت که برای گریختن از سپاه ناچار شده پدر بیمارش را در ایران رها کند و اکنون نمی‌تواند بپذیرد که دختر یک فرمانده ارشد همان نهاد، آزادانه از مزایای اقامت در استرالیا بهره‌مند شود.

او تأکید کرده مسئله «مجازات به‌خاطر نسبت خانوادگی» نیست، بلکه اجرای یکسان و سخت‌گیرانه قوانین برای کسانی است که به‌طور مستقیم با ساختارهای تحریم‌شده و امنیتی پیوند دارند. به گفته او، این پرونده اعتماد جامعه مهاجر را نسبت به عدالت نظام مهاجرتی خدشه‌دار کرده است.

مریم محسنی، از آشنایان قدیمی همسر صفوی، می‌گوید تا مدت‌ها از هویت واقعی او بی‌اطلاع بوده و وقتی حقیقت را فهمیده، دچار شوک شده است. او می‌گوید در جمع‌های دوستانه بارها از ترس بازگشت به ایران و تهدیدهای سپاه صحبت کرده بود، بی‌آن‌که بداند با دختر یکی از چهره‌های ارشد همان ساختار هم‌صحبت است.

Psychologist Hanieh Safavi arrived in Australia with a secret: she is the daughter of Iranian major general Yahya Rahim Safavi. For years she lived with that secret, and now her friends are speaking out. Full story: https://t.co/AyW9CRWZoK pic.twitter.com/HJW7jSNEqT -- The Australian (@australian) February 19, 2026

به گفته او و برخی دیگر از نزدیکان، پس از افشای نسبت خانوادگی صفوی در شبکه‌های اجتماعی، این زوج حساب‌های کاربری خود را پاک کرده و ارتباطشان را با بسیاری از دوستان قطع کردند. این رفتار برای برخی از اطرافیان، نشانه‌ای از پنهان‌کاری و عامدانه بودن سکوت پیشین تلقی شده است.

در شرایطی که سپاه به طراحی حملات علیه اهداف یهودی در استرالیا متهم شده و دولت استرالیا دیپلمات های ایرانی را اخراج کرده است، این پرسش همچنان بی‌پاسخ مانده که چگونه فرزند یکی از چهره‌های تحریم‌شده همان نهاد توانسته به‌راحتی اقامت دائم بگیرد. برای بسیاری از ایرانیان تبعیدی، این ماجرا نمادی از یک تناقض تلخ است: قربانیان سرکوب در تبعید، و خانواده‌های قدرت در امنیت.