مقدمه

ادبیات رژیم های اقتدارگرای خودکان نشان می‌دهد که دوام رژیم‌های غیر‌دموکراتیک بیش از هر چیز به انسجام ائتلاف نخبگان وابسته است. در رژیم‌های خودکامه ، قدرت نه در نهادهای پایدار بلکه در شبکه وفاداری‌های فردی به شخص رهبر متمرکز است. در چنین ساختاری، ترک نخبگان (Elite defection) می‌تواند نقطه عطفی در تضعیف یا حتی فروپاشی رژیم باشد، زیرا پیامی مبتنی بر ضعف یا سقوط رژیم را صادر می‌کند، هماهنگی مخالفان را تسهیل می‌نماید و احتمال فروپاشی را افزایش می‌دهد. رژیم ولایی، به‌ویژه در دوره رهبری خامنه‌ای (از ۱۹۸۹)، نمونه‌ای از یک رژیم ترکیبیِ گفتمان ولایی-خودکامه است. علی‌رغم اعتراضات گسترده (از ۱۳۸۸ تا کنون) و فشارهای تحریمی، ترک در سطح عالی الیگارشها به شکل آشکار و انبوه مشاهده نشده است. پرسش اصلی این یادداشت این است: تحت چه شرایطی الیگارش‌های یک رژیم خودکامه مبتنی بر گفتمان ولایی آخرالزمانی ممکن است رهبر را ترک کنند؟ و چرا در ایران چنین رخدادی محدود بوده است؟

فصل اول: چارچوب نظری

۱.۱. رژیم‌های خودکامه و رویکرد بقای الیگارشهای وابسته به رژیم

باربارا گدس و همکاران( ۲۰۱۴ Geddes, B., Wright, J., & Frantz, E) رژیم‌های اقتدارگرا را به سه نوع عمده تقسیم می‌کنند: نظامی، تک‌حزبی و خودکامه. در رژیم خودکامه، رهبر با تضعیف نهادهای مستقل، شبکه‌ای از وفاداری‌های فردی در اطراف خود می‌سازد. چنین سازماندهی موجب افزایش عدم‌قطعیت و شکنندگی بالقوه می‌شود.

۱.۲. نظریه انتخاب‌کننده

در نظریه انتخاب‌کننده بروس بونو دِ مسکیتا) 2011 Bueno de Mesquita, B., et al)، رهبر برای بقا به «ائتلاف برنده» کوچکی متکی است که از طریق توزیع رانت‌های خصوصی (پست، فرصت گرفتن مدرک تحصیلی، قراردادهای بازرگانی، انحصار اقتصادی و سایر غنائیم) حفظ می‌شود. اگر رهبر نتواند رانت کافی تأمین کند یا الیگارشها گزینه بهتری را بیرون از رژیم خودکامه بیابند، احتمال ترک افزایش می‌یابد.

۱.۳. مطالعات تجربی ترک الیگارشها

رایتر و سزاکونی ( ۲۰۱۹ Reuter, O. J., & Szakonyi, D) با مطالعه روسیه نشان می‌دهند که ترک الیگارشها در شرایط افزایش عدم‌قطعیت توزیع رانت و وجود منابع مستقل قدرت محتمل‌تر است. الیگارشهایی که شبکه اقتصادی رانتی و توزیع غنائم یا مناسبات اجتماعی مستقل دارند، ریسک کمتری در ترک متحمل می‌شوند بنابراین انگیزه بیشتری برای ترک رژیم مستقر را دارند.

۱.۴. هزینه‌های گفتمانی در رژیم‌های ولایی

در رژیم‌های مبتنی بر گفتمان ولایی، سرسپردگی نه‌تنها سیاسی بلکه فرقه ای است. در ایران، مشروعیت رهبر به عنوان «ولی فقیه» ترک را به معنای خروج از چارچوب گفتمان ولایی آخرالزمانی تعریف می‌کند. این امر هزینه‌های نمادین و هویتی ترک رژیم و پشت کردن به رهبر خودکامه را افزایش می‌دهد.