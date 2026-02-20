کریستف دو ووگد ( فیگارو) برگردان: علی شبان

اشاره:

عبارتِ ِ«حقوق بین الملل» و احترام به آن، همچون «حاکمیت قانون»، عبارت های کلی هستند که دارای مفاهیم و ظرافت هایی می‌شوند که به روشنی فراتر از محدوده ی تفسیر ها و گفتمان های روزمره اند. و ما شاهد ویژگی‌های غیر قابل انکار ِ سفسطه های بزرگ زمانه ی خود هستیم. و این پرسش در ذهن ما بوجود می‌آید که آیا « احترام به حقوق بین الملل » توسط خود رژیم ملاها در طی این سالها صورت گرفته است؟ برای نمونه : گروگان گیری های غربی ها، عوامل نیابتی رژیم و آنهایی که کل منطقه را نا آرام و بی ثبات می کنند، عملاً «نقض حقوق بین‌المللی» نیست؟ صرف نظر از انواع قاچاق مافیایی آن و تأمین مالی تروریسم که نباید از قلم انداخت. کریستوف دو ووگد - تاریخ نگار فرانسوی

کریستوف دو ووگد Christophe de voogd، تاریخ نگار و استاد وابسته به دانشگاه علوم سیاسی (science po-Paris) که از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۲۰عضو هیئت علمی این دانشگاه بوده است. او همچنین از سال ۱۹۹۴-۱۹۹۸ به عنوان پژوهشگر در مرکز اروپایی علوم سیاسی مشغول به کار بود. تحقیقات او در زمینه ی معرفت شناسی تاریخ در قرن‌های بیستم و بیستم و یکم نیز بر رابطه ی بین تاریخ و حافظه و کاربرد های سیاسی گذشته متمرکز است. او کتاب‌های زیادی نوشته که از میان آن‌ها میتوان ؛ نوشتن و تفکر تاریخ، از دریچه ی تاریخ و ساختارشکنی، را نام برد. ع,ش

و اینک نگاه و نظر او درباره خیزش انقلابی اخیر در ایران را می خوانیم که در روزنامه فیگارو ۱۷ژانویه ۲۰۲۶ منتشر شده است *:

خیزش انقلابی ایرانیان که از اواخر دسامبر آغاز شد، شوربختانه واکنش‌هایی را که انتظار می رفت، برانگیخت :سکوتی که یک هفته به درازا کشید زیرا رویدادی بود که برای صاحبان قدرت، چه در داخل و یا خارج از کشور بسیار نگران کننده بود. و افزون بر این، یک اعتراض ساده علیه افزایش قیمت ها، حجاب و طناب دار، از سوی مردمی که در چهار چوب کشورهای «جنوب جهانی» [موجودیت ژئوپولیتیکی تمام کشورهایی که به بلوک غرب و اتحادیه اروپا تعلق ندارند. ] و در شورش علیه رژیمی بپا خاستند که دشمن قسم خورده ی غرب و اسرائیل است.

اما سپس، در رویاروئی با سر سختی ی این جمعیت شورشی در یک کشور استراتژیک با ۹۰ میلیون نفر جمعیت لازم شد که به مردم ایران فضای رسانه ای داده شود. و سر انجام با توسل به شرح و توصیف های جانبدارانه ی رسانه های رسمی و غیر رسمی در جهان، عنوان هایی چون « شورش ها علیه هزینه‌های بالای زندگی»، « شورش جوانان شهری» جای خود را در رسانه‌های پر خواننده ی جهان باز کرد. و افسوس که ما پیشتر از این می بایستی متوجه می‌شدیم که این جنبش، گذشته از سیاسی بودن، قدرتمند نیز بود : و شعارهای با فریاد بلند در راهپیمایی ها : « مرگ بر خامنه ای»، «نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران»، « آزادی،آزادی» یا [ این آخرین نبرده، پهلوی بر می گرده]، خود را شورشی، بالاتر از گرانی و حجاب و یا طناب دار نشان داده بود. همانطور که دیوید لیسنار David Lisnard [شخصیت سیاسی و مشهور فرانسوی ] با لحن تندی به آن اشاره می‌کند و می‌گوید : ایران به جهانیان نشان داد اگر اینگونه داوری کنیم، پس یورش به زندان باستی Bastille را نیز بایستی صرفاً به اوج گیری قیمت نان در تابستان ۱۷۸۹ و شورش گرسنگان خلاصه کرد.

و بد تر از آن، مساجد سوخته، بازگشت پرچم رژیم سابق (شیر و خورشید) و اشاره ها به فرهنگ سکولار ایران، همگی نشانگر آرمان‌های عمیقاً سکولار انقلابی علیه رژیمی به نام ِ جمهوری اسلامی ایران است. و افزون بر این، با شاخص های سیاسی - مذهبی ی افکار عمومی که توسط مؤسسه ی گمان ( گروهی از پژوهشگران آمار و عقاید مستقر در هلند) منتشر شده است، همخوانی دارد. این شاخص ها نشان می‌دهند که مخالفت با رژیم جمهوری اسلامی بین ۷۰-۸۰ در صد از جمعیت در ایران را در بر می‌گیرد که نیمی از آن‌ها دیگر خود را با اسلام یکی نمی‌دانند و محبوب‌ترین چهره سیاسی - هر چند بدون اکثریت - پسر شاه سابق است. اعداد و ارقام این نظر سنجی شاید برای طرح یک جر و بحث بتواند مفید باشد.