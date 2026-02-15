ایندیپندنت - دادگاه سلطنتی اسنرزبروک لندن یک امام جماعت مسجد را به اتهام ۲۱ فقره تجاوز و تعرض جنسی به زنان و کودکان مجرم شناخت. بنا بر گزارش‌ها این جرایم بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵ رخ داده و سه نفر از هفت قربانی در زمان وقوع، دختران نوجوان و کم‌سن بوده‌اند.



به گفته پلیس بریتانیا، عبدالحلیم خان، امام مسجد ۵۴ ساله در شرق لندن بود و از موقعیت خود به‌عنوان رهبر مذهبی، سوءاستفاده کرد.



هر هفت زن مسلمان بودند و این امام مسجد آن‌ها را متقاعد می‌کرده که در مکان‌های خلوت با او ملاقات کنند.



او زنان را متقاعد کرده بود که دارای قدرت‌های جادویی است و می‌تواند از وقوع اتفاقات بد برای آن‌ها جلوگیری کند.



گزارش‌ها حاکی است که او پس از خلوت با زنان و دختران به آنها تجاوز می‌کرد و مدعی می‌شد که هنگام ارتکاب این اعمال توسط «جن یا روح شیطانی» تسخیر شده است.



به گفته دادستانی، قربانیان آن‌قدر از آسیب رساندن این مرد از طریق «جادوی سیاه» می‌ترسیدند که جرات نداشتند موضوع را با دوستان یا خانواده خود مطرح کنند.



اقدامات این امام در ماه فوریه سال ۲۰۱۸ پس از آن فاش شد که کوچک‌ترین قربانی او ماجرا را با یکی از معلمانش در میان گذاشت. در جریان تحقیقات، ماموران پلیس متروپولیتن با بیش از ۵۰ نفر مصاحبه کردند. او در دادگاه به ۹ فقره تجاوز جنسی، ۴ فقره تعرض جنسی، ۲ فقره تعرض جنسی به کودک زیر ۱۳ سال، پنج فقره تجاوز به کودک زیر ۱۳ سال و یک فقره تعرض از طریق دخول محکوم شد.