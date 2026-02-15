Sunday, Feb 15, 2026

صفحه نخست » تجاوز امام مسجدی در لندن به ۲۱ زن و دختر نوجوان

1212.jpgایندیپندنت - دادگاه سلطنتی اسنرزبروک لندن یک امام جماعت مسجد را به اتهام ۲۱ فقره تجاوز و تعرض جنسی به زنان و کودکان مجرم شناخت. بنا بر گزارش‌ها این جرایم بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵ رخ داده و سه نفر از هفت قربانی در زمان وقوع، دختران نوجوان و کم‌سن بوده‌اند.


به گفته پلیس بریتانیا، عبدالحلیم خان، امام مسجد ۵۴ ساله در شرق لندن بود و از موقعیت خود به‌عنوان رهبر مذهبی، سوءاستفاده کرد.


هر هفت زن مسلمان بودند و این امام مسجد آن‌ها را متقاعد می‌کرده که در مکان‌های خلوت با او ملاقات کنند.


او زنان را متقاعد کرده بود که دارای قدرت‌های جادویی است و می‌تواند از وقوع اتفاقات بد برای آن‌ها جلوگیری کند.


گزارش‌ها حاکی است که او پس از خلوت با زنان و دختران به آنها تجاوز می‌کرد و مدعی می‌شد که هنگام ارتکاب این اعمال توسط «جن یا روح شیطانی» تسخیر شده است.


به گفته دادستانی، قربانیان آن‌قدر از آسیب رساندن این مرد از طریق «جادوی سیاه» می‌ترسیدند که جرات نداشتند موضوع را با دوستان یا خانواده خود مطرح کنند.


اقدامات این امام در ماه فوریه سال ۲۰۱۸ پس از آن فاش شد که کوچک‌ترین قربانی او ماجرا را با یکی از معلمانش در میان گذاشت. در جریان تحقیقات، ماموران پلیس متروپولیتن با بیش از ۵۰ نفر مصاحبه کردند. او در دادگاه به ۹ فقره تجاوز جنسی، ۴ فقره تعرض جنسی، ۲ فقره تعرض جنسی به کودک زیر ۱۳ سال، پنج فقره تجاوز به کودک زیر ۱۳ سال و یک فقره تعرض از طریق دخول محکوم شد.

مطلب قبلی...
99.jpg
توقیف پاسپورت و بازداشت موقت سهراب ناظری
مطلب بعدی...
99.jpg
از "طلب عفو" لاریجانی از شاهزاده تا "جاوید شاه" عراقچی

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


tv15.jpg
ژست های مغرضانه کریستین امانپور در مصاحبه با شاهزاده رضا پهلوی
onenews27.jpg
عبدالحسین سرداری؛ شیندلر ایران که شاهزاده از او یاد کرد، کیست؟
goftar15.jpg
حواشی سخنرانی رضا پهلوی برای مردم با تدابیر شدید امنیتی در مونیخ
tv15-1.jpg
حضور فرحناز پهلوی در تظاهرات مونیخ
one19-1.jpg
نفیسه کوهنورد از کار در روزنامه همشهری تا خبرنگاری در بی بی سی
goftar28-1.jpg
محمدرضا گلزار مشتری گالری لوکس بیژن در بورلی هیلز
goftar14-1.jpg
حواشی گفتگو رضا پهلوی با کریستین امانپور در کنفراس امنیتی مونیخ
tv14.jpg
احمد منظری معروف به حاج میثم کیست

از سایت های دیگر

ایران در آستانه انقلابی مانند انقلاب ۱۹۷۹ قرار دارد
از دونالد ترامپ چه باقی خواهد ماند؟ از زبان یک عکس
زبان بدن و رمزگشایی عشق در نگاه اول
این ده عادت کوچک تاثیر بزرگی بر سلامت شما می‌گذارند

پر بیننده ترین ها



ch1.jpg
ترامپ: تغییر رژیم در ایران بهترین اتفاقی است که می‌تواند رخ دهد
daily.jpg
پاسخ ترامپ به سوال: می خواهید چه کسی در ایران قدرت را در دست بگیرید
kayhan.jpg
دوران محمدرضا شاهی؛ شاه و شهبانو در نروژ
one6.jpg
بازدید خاندان سلطنتی هلند از شهر زلزله زده بویین زهرا درسال ۱۳۴۲
hsz.jpg
ماجرای خانه حسن شماعی زاده در تهران چیست و چرا مصادره شده است؟
tv13-1.jpg
چیزهای ساده ای که توی بچگی خیلی کیف میداد

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy