ایندیپندنت فارسی - درحالی که عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای مذاکره صبح سه‌شنبه با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ترامپ وارد ژنو شده است، نشریه اسرائیل هیوم در گزارشی با عنوان : «چگونه تهران قصد دارد ویتکاف و کوشنر را فریب دهد؟» می‌نویسد: تهران بر این باور است که ورود شرکت‌های آمریکایی به بخش‌های انرژی، هواپیمایی و معدن ایران می‌تواند منافع واضحی برای آمریکا در حفظ یک توافق احتمالی آینده ایجاد کند.

از همین رو، انتظار می‌رود نمایندگان تهران در نشست ژنو برنامه‌ای تفصیلی در این زمینه ارائه دهند و هم‌زمان خواستار آزادی سریع ده‌ها میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده و کاهش تحریم‌ها شود. منابع دیپلماتیک این اقدام را تلاشی حساب‌شده برای جلب توجه و بهره‌گیری از حس تجاری دونالد ترامپ و تیم اطراف او ارزیابی می‌کنند.

دولت ترامپ اخیرا توافقی در زمینه منابع معدنی اوکراین با زلسنکی امضا کرده است و پس از سرنگونی دولت نیکلاس مادورو در ونزوئلا از طریق بازداشت شبانه و انتقال او به نیویورک، از شرکت‌های آمریکایی فعال در بخش انرژی خواست به ونزوئلا بازگردند. به‌نظر می‌رسد جمهوری اسلامی نیز باتوجه به این تجربه‌ها، طرح فریب آماده کرده است.

به گزارش اسرائیل هیوم، نمایندگان جمهوری اسلامی نخستین بار این پیشنهاد را در دور اول مذاکرات در عمان مطرح کردند. منابع دیپلماتیک منطقه‌ای به این روزنامه اسرائیلی گفته‌اند که در نشست پیش رو در ژنو، انتظار می‌رود تهران برنامه‌ای ارایه کند که بر اجازه ورود شرکت‌های آمریکایی به صنعت نفت، بازسازی پالایشگاه‌ها و مشارکت در پروژه‌های دیگر متمرکز باشد.

حمید قنبری، معاون امور دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به رسانه‌ها گفته است که تهران به واشنگتن همکاری اقتصادی ارائه کرده که از اجازه فعالیت شرکت‌های آمریکایی در میادین نفت و گاز ایران تا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های معدنی و حتی خرید هواپیماهای مسافربری از سازندگان آمریکایی را شامل می‌شود.