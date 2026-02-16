Monday, Feb 16, 2026

1616.jpgایندیپندنت فارسی - درحالی که عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای مذاکره صبح سه‌شنبه با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ترامپ وارد ژنو شده است، نشریه اسرائیل هیوم در گزارشی با عنوان : «چگونه تهران قصد دارد ویتکاف و کوشنر را فریب دهد؟» می‌نویسد: تهران بر این باور است که ورود شرکت‌های آمریکایی به بخش‌های انرژی، هواپیمایی و معدن ایران می‌تواند منافع واضحی برای آمریکا در حفظ یک توافق احتمالی آینده ایجاد کند.

از همین رو، انتظار می‌رود نمایندگان تهران در نشست ژنو برنامه‌ای تفصیلی در این زمینه ارائه دهند و هم‌زمان خواستار آزادی سریع ده‌ها میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده و کاهش تحریم‌ها شود. منابع دیپلماتیک این اقدام را تلاشی حساب‌شده برای جلب توجه و بهره‌گیری از حس تجاری دونالد ترامپ و تیم اطراف او ارزیابی می‌کنند.

دولت ترامپ اخیرا توافقی در زمینه منابع معدنی اوکراین با زلسنکی امضا کرده است و پس از سرنگونی دولت نیکلاس مادورو در ونزوئلا از طریق بازداشت شبانه و انتقال او به نیویورک، از شرکت‌های آمریکایی فعال در بخش انرژی خواست به ونزوئلا بازگردند. به‌نظر می‌رسد جمهوری اسلامی نیز باتوجه به این تجربه‌ها، طرح فریب آماده کرده است.

به گزارش اسرائیل هیوم، نمایندگان جمهوری اسلامی نخستین بار این پیشنهاد را در دور اول مذاکرات در عمان مطرح کردند. منابع دیپلماتیک منطقه‌ای به این روزنامه اسرائیلی گفته‌اند که در نشست پیش رو در ژنو، انتظار می‌رود تهران برنامه‌ای ارایه کند که بر اجازه ورود شرکت‌های آمریکایی به صنعت نفت، بازسازی پالایشگاه‌ها و مشارکت در پروژه‌های دیگر متمرکز باشد.

حمید قنبری، معاون امور دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به رسانه‌ها گفته است که تهران به واشنگتن همکاری اقتصادی ارائه کرده که از اجازه فعالیت شرکت‌های آمریکایی در میادین نفت و گاز ایران تا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های معدنی و حتی خرید هواپیماهای مسافربری از سازندگان آمریکایی را شامل می‌شود.

طبق گفته قنبری، مذاکرات «شامل منافع مشترک در حوزه‌هایی مانند انرژی، میادین مشترک نفت و گاز، سرمایه‌گذاری‌های معدنی با بازده سریع، توسعه شهری و خرید هواپیما» است. او تاکید کرد که برای دوام هر توافق بلندمدت بدون نقض، ضروری است که آمریکا بازده اقتصادی قابل توجه و سریعی به دست آورد.

قنبری ادعا کرد که توافق پیشین، یعنی برنامه جامع اقدام مشترک ۲۰۱۵، تا حدی به دلیل عدم بهره‌مندی آمریکا از منافع اقتصادی ملموس شکست خورد.

اسرائیل هیوم می‌نویسد، ایران در ازای این انگیزه‌های اقتصادی، خواستار اقدامات فوری برای آزادسازی ده‌ها میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده خود در بانک‌های غربی و کاهش تحریم‌ها هم‌زمان با پیشرفت مذاکرات است. منابع دیپلماتیک یادآوری کردند که پس از توافق پیشین، بخش زیادی از دارایی‌های آزاد شده ایران به تقویت نظامی، توسعه موشکی و تامین مالی سازمان‌های تروریستی منطقه‌ای اختصاص یافت.

رویکرد ایران به نظر می‌رسد که با هدف جلب توجه رئیس‌جمهور دونالد ترامپ و فرستادگان او، استیو ویتکاف و جرد کوشنر، بر جنبه‌های اقتصادی و تجاری تمرکز دارد تا مسائل صرفا نظامی و امنیتی.

مذاکرات قرار است سه‌شنبه در ژنو برگزار شود و پس از پایان دور اول، طرف‌ها تصمیم خواهند گرفت که آیا مذاکرات را در ادامه هفته ادامه دهند یا برای مشورت به کشور خود بازگردند. ترامپ هشدار داده است که جمهوری اسلامی باید خیلی سریع تا یک ماه دیگر توافق کند وگرنه پیامدهای ویرانگری در انتظارش خواهد بود.

