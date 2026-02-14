ایران اینترنشنال - در آستانه «روز جهانی اقدام» و همزمان با برنامه‌ریزی برای برگزاری تجمع گسترده ایرانیان در شهرهایی چون مونیخ، تورنتو و لس‌آنجلس، دفتر شهردار برلین با انتشار تصویری از دروازه براندنبورگ که به همین مناسبت نورپردازی شده، از همبستگی با مردم ایران خبر داد.



در این تصویر، روی دروازه براندنبورگ شعار «Freiheit für Iran / Freedom for Iran» نقش بسته که به معنای «آزادی برای ایران» است.

شهردار برلین در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «برلین امشب نشانه‌ای آشکار از همبستگی می‌فرستد: دروازه براندنبورگ با پیام «آزادی برای ایران» نورپردازی خواهد شد تا حمایت خود را از مردم ایران که علیه خشونت و برای حقوق بنیادین به خیابان‌ها آمده‌اند نشان دهد.»

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که قرار است روز دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ برابر با ۱۴ فوریه، به دعوت شاهزاده رضا پهلوی، تجمع‌هایی در قالب «روز جهانی اقدام» در شهرهای مختلف جهان برگزار شود. برگزارکنندگان هدف این تجمعات را حمایت از انقلاب مردم ایران، قطع منابع مالی حکومت جمهوری اسلامی و آزادی زندانیان سیاسی اعلام کرده‌اند.