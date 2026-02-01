بر اساس پست‌های منتشرشده در اینستاگرام، زهرا علیزاده و کوثر کمالی شنبه ۱۱ بهمن پایان همکاری خود با تیم ملی فوتبال زنان ایران را در حمایت از انقلاب مردم ایران اعلام کردند. ساعاتی بعد، بهنام یخچالی، ملی‌پوش تیم بسکتبال ایران، نیز از کناره‌گیری خود از تیم ملی خبر داد.

این موضع‌گیری‌ها در شرایطی انجام می‌شود که فضای عمومی کشور تحت تاثیر برخوردهای امنیتی و قصایی شدید با معترضان قرار دارد.

کناره‌گیری زهرا علیزاده

زهرا علیزاده، بازیکن ۲۵ ساله تیم فوتبال زنان گل‌گهر سیرجان، در پیامی اینستاگرامی نوشت که در شرایطی که «قلب ایران در درد و رنج می‌سوزد» دیگر نمی‌تواند مانند گذشته در زمین فوتبال حضور داشته باشد. او تیم ملی را «نماد افتخار و ایستادگی» توصیف کرد، اما افزود اولویت اصلی‌اش مردم ایران و همدلی با آنان است.

این بازیکن با اشاره به تجربه کوتاه خود در تیم ملی تاکید کرد لحظه‌های حضور در این تیم را فراموش نخواهد کرد و هر گل و پیروزی برایش به معنای تپیدن قلب برای ایران بوده است. علیزاده در عین حال تصمیم خود را «خداحافظی از سر عشق به مردم» دانست و اعلام کرد تا زمانی که رنج شهروندان ادامه دارد، در میادین ملی حضور نخواهد داشت.