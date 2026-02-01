Sunday, Feb 1, 2026

سه ورزشکار تیم‌های ملی فوتبال زنان و بسکتبال ایران با انتشار پیام‌هایی در شبکه‌های اجتماعی، در واکنش به سرکوب خونین انقلاب ملی ایرانیان از ادامه حضور در تیم‌های ملی کناره‌گیری کردند.

بر اساس پست‌های منتشرشده در اینستاگرام، زهرا علیزاده و کوثر کمالی شنبه ۱۱ بهمن پایان همکاری خود با تیم ملی فوتبال زنان ایران را در حمایت از انقلاب مردم ایران اعلام کردند. ساعاتی بعد، بهنام یخچالی، ملی‌پوش تیم بسکتبال ایران، نیز از کناره‌گیری خود از تیم ملی خبر داد.

این موضع‌گیری‌ها در شرایطی انجام می‌شود که فضای عمومی کشور تحت تاثیر برخوردهای امنیتی و قصایی شدید با معترضان قرار دارد.

کناره‌گیری زهرا علیزاده

زهرا علیزاده، بازیکن ۲۵ ساله تیم فوتبال زنان گل‌گهر سیرجان، در پیامی اینستاگرامی نوشت که در شرایطی که «قلب ایران در درد و رنج می‌سوزد» دیگر نمی‌تواند مانند گذشته در زمین فوتبال حضور داشته باشد. او تیم ملی را «نماد افتخار و ایستادگی» توصیف کرد، اما افزود اولویت اصلی‌اش مردم ایران و همدلی با آنان است.

این بازیکن با اشاره به تجربه کوتاه خود در تیم ملی تاکید کرد لحظه‌های حضور در این تیم را فراموش نخواهد کرد و هر گل و پیروزی برایش به معنای تپیدن قلب برای ایران بوده است. علیزاده در عین حال تصمیم خود را «خداحافظی از سر عشق به مردم» دانست و اعلام کرد تا زمانی که رنج شهروندان ادامه دارد، در میادین ملی حضور نخواهد داشت.

پیام کوثر کمالی

کوثر کمالی، بازیکن تیم فوتبال سنگین‌ماشین ایستا، نیز در پیامی مشابه اعلام کرد سال‌ها با عشق برای تیم ملی ایران بازی کرده و این پیراهن بخشی از هویت او بوده است. او نوشت زمانی که «دل زخمی و روح خسته است»، فوتبال دیگر نمی‌تواند پناهگاه باشد.

kamali.jpg

کمالی تاکید کرد تصمیمش نه از سر خشم، بلکه از «آگاهی و احترام به وجدان» گرفته شده و افزود نمی‌تواند وانمود کند شرایط عادی است. او خداحافظی خود را نه از فوتبال، بلکه از تیم ملی دانست و ابراز امیدواری کرد روزی بتواند «با دل آرام برای مردم» بازی کند.

کناره‌گیری بهنام یخچالی

بهنام یخچالی، ملی‌پوش تیم بسکتبال ایران، در پستی اینستاگرامی نوشت پوشیدن پیراهن تیم ملی همواره بزرگ‌ترین افتخار او بوده است، اما در شرایطی که «حال دل مردم خوب نیست»، نمی‌تواند بی‌تفاوت بماند. او اعلام کرد تا زمانی که وضعیت مردم بهتر شود و «دل‌ها آرام بگیرند»، در تیم ملی حضور نخواهد داشت. یخچالی تاکید کرد این تصمیم نه از سر بی‌علاقگی، بلکه «انتخابی از جنس همدلی و احترام» است و ابراز امیدواری کرد روزی دوباره با آرامش برای ایران بازی کند.

