shayee.jpgیورونیوز - خبرگزاری‌های ایران از وقوع یک «انفجار شدید» در بندرعباس، در استان جنوبی هرمزگان خبر داده‌اند. همچنین گزارش‌هایی از یک انفجار در اهواز منتشر شده است.

رسانه‌های داخلی ایران از جمله خبرگزاری نیمه دولتی «تسنیم» و رسانه خبری سپاه پاسداران «سپاه‌نیوز»، اعلام کرد که «شایعات» مربوط به ترور علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه، «کذب» است.

سپاه‌نیوز نوشت:‌ «خبر ترور سردار تنگسیری کاملا کذب بوده و هیچ‌گونه حادثه‌ای برای فرمانده نیروی دریایی سپاه رخ نداده است.»

روابط عمومی سپاه با «شایعه» خواندن ترور فرمانده نیروی دریایی سپاه اعلام کرد که «یک اکانت اسرائیلی که بازوی عملیاتی موساد در جنگ روانی محسوب می‌شود» عامل انتشار این خبر است.

به گزارش این رسانه، این اکانت که با نام «ترور آلارم» معرفی شده است، قبل‌تر نیز مدعی ترور اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس، شاخه برون‌مرزی سپاه شده بود.

خبرگزاری میزان،‌ رسانه نزدیک به قوه قضاییه نیز این خبر را به «عملیات روانی ترامپ از طریق لشکرکشی ناو‌ها به منطقه» مرتبط دانست.

وقوع انفجارهای مشکوک در ایران، همزمان با حضور نظامی گسترده آمریکا در منطقه
balarge.jpgپرتاب یک خودرو بر اثر موج انفجار در بندرعباس

ایران اینترنشنال - رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اعلام کرد در پی انفجار در یک ساختمان مسکونی در بندرعباس، یکنفر کشته و حدود ۱۴ نفر مصدوم شده‌اند.

استانداری هرمزگان اعلام کرد صدای انفجار شنیده‌شده در برخی محلات بندرعباس مربوط به انفجار در یک منزل مسکونی در بلوار معلم بوده است

ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که در پی تخریب یک ساختمان در بندرعباس در ۱۱ بهمن، یک خودرو بر اثر شدت انفجار به سویی دیگر پرتاب شد. هنوز توضیح رسمی درباره علت این انفجار داده نشده است.

یک شهروند درباره انفجار در بندرعباس: ساختمان اصلا گاز کشی نشده بود

پس از انفجار یک ساختمان در بندرعباس، در حالی که برخی رسانه‌های داخلی ایران دلیل آن را انفجار گاز اعلام کرده‌اند، یک شهروند با تهیه ویدیو گفت که این ساختمان اصلا گازکشی نشده بود. رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی بعد از گزارش‌های اولیه نوشتند که علت حادثه در دست بررسی است. برخی گزارش‌ها نیز از کشته‌شدن فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران در این انفجار خبر دادند که روابط عمومی سپاه آن را رد کرد و کذب خواند.

ویدیوی رسیده از بندرعباس، ساختمان تخریب‌شده با انفجار را از زاویه بالا نشان می‌دهد

در پی انفجار گاز در ساختمانی ۴ واحدی در کیانشهر ۴ عضو یک خانواده جان‌ باختند

رییس آتش‌نشانی اهواز اعلام کرد در پی انفجار گاز در ساختمانی چهار واحدی در کیانشهر چهار عضو یک خانواده شامل پدر، مادر و دو فرزندشان جان باختند.

اینترنت پس از انفجار در بندرعباس مختل شده است

یک مخاطب به ایران‌اینترنشنال گفت: «اینترنت پس از انفجار در بندرعباس مختل شده است.»

گزارش‌ها از دود غلیظ در شهرستان پرند

فرماندار رباط کریم و پرند گفت دود غلیظ در شهرستان پرند مربوط به آتش‌سوزی نیزار است و شهرک صنعتی پرند دچار هیچ‌گونه آتش‌سوزی نشده است.

اهواز:

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز با اشاره به وقوع انفجار گاز در یک ساختمان چهار واحدی، از کشته شدن چهار نفر در این حادثه خبر داد. بابک ربیعی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در حادثه انفجار گاز در ساختمان چهار واحدی در خیابان لاله ۳ منطقه کیانشهر، چهار عضو یک خانواده شامل پدر و مادر و دو فرزندشان کشته شدند.

خبرنگار اسرائیلی: هنوز آمریکا و اسرائیل حمله‌ای در خاک ایران انجام نداده‌اند

هلل بیتون روزن، خبرنگار نظامی کانال ۱۴ اسرائیل اعلام کرد: «تا این لحظه هنوز آمریکا و اسرائیل حمله‌ای در خاک ایران انجام نداده‌اند.»

مذاکرات میان روسیه و آمریکا در میامی آغاز شد

رویترز گزارش داد که مذاکرات میان روسیه و آمریکا، در میامی آغاز شده است. جمعه دو منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که کریل دیمیتریف، فرستاده ویژه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه شنبه به میامی سفر خواهد کرد تا با اعضایی از دولت رییس‌جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ دیدار کند.

