یورونیوز - خبرگزاری‌های ایران از وقوع یک «انفجار شدید» در بندرعباس، در استان جنوبی هرمزگان خبر داده‌اند. همچنین گزارش‌هایی از یک انفجار در اهواز منتشر شده است.

رسانه‌های داخلی ایران از جمله خبرگزاری نیمه دولتی «تسنیم» و رسانه خبری سپاه پاسداران «سپاه‌نیوز»، اعلام کرد که «شایعات» مربوط به ترور علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه، «کذب» است.

سپاه‌نیوز نوشت:‌ «خبر ترور سردار تنگسیری کاملا کذب بوده و هیچ‌گونه حادثه‌ای برای فرمانده نیروی دریایی سپاه رخ نداده است.»

روابط عمومی سپاه با «شایعه» خواندن ترور فرمانده نیروی دریایی سپاه اعلام کرد که «یک اکانت اسرائیلی که بازوی عملیاتی موساد در جنگ روانی محسوب می‌شود» عامل انتشار این خبر است.

به گزارش این رسانه، این اکانت که با نام «ترور آلارم» معرفی شده است، قبل‌تر نیز مدعی ترور اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس، شاخه برون‌مرزی سپاه شده بود.

خبرگزاری میزان،‌ رسانه نزدیک به قوه قضاییه نیز این خبر را به «عملیات روانی ترامپ از طریق لشکرکشی ناو‌ها به منطقه» مرتبط دانست.