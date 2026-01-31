Saturday, Jan 31, 2026

صفحه نخست » "خفه شو دیگه پیرمرد"، پیام تند بهاره هدایت به میرحسین موسوی

baharehH.jpgخبرنامه گویا - بهاره هدایت، فعال سیاسی و زندانی پیشین، با انتشار یادداشتی تند در شبکه‌های اجتماعی، به بیانیه اخیر میرحسین موسوی درباره کشتار معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴ واکنش نشان داد و مواضع او را ادامه همان نگاه «از بالا به پایین» و هم‌راستا با منطق حاکم بر جمهوری اسلامی توصیف کرد.

این انتقاد پس از آن مطرح شد که موسوی در بیانیه‌اش تأکید کرده بود راه نجات ایران صرفاً از مسیر کنش مردم و بدون اتکا به قدرت‌های خارجی می‌گذرد و خروج از بحران را به راه‌حل‌های درون‌زا، از جمله همه‌پرسی قانون اساسی، گره زده بود. هدایت این چارچوب را نوعی شرط‌گذاری برای مردمی دانست که هزینه اعتراض را با جان خود پرداخته‌اند.

او با لحنی تند نوشت که موسوی، با مواضعی چون اسرائیل‌ستیزی، حمایت از سیاست هسته‌ای و پذیرش اقتصاد رانتی، تفاوت بنیادینی با رهبر جمهوری اسلامی ندارد و صلاحیت تعیین تکلیف برای جامعه‌ای را که زیر گلوله به خیابان آمده، از دست داده است. هدایت با اشاره به اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ تأکید کرد دامنه و شمار معترضان به‌مراتب فراتر از ۲۵ خرداد ۸۸ بوده و شعارهای گسترده در حمایت از بازگشت پهلوی نشان می‌دهد جامعه از روایت‌ها و چهره‌های سیاسی برآمده از ۵۷ عبور کرده است.

این فعال سیاسی همچنین نقش موسوی و دیگر چهره‌های نسل انقلاب ۵۷ را در شکل‌گیری وضعیت کنونی به چالش کشید و کشتار اخیر را امتداد همان مسیری دانست که با استقرار جمهوری اسلامی آغاز شد؛ مسیری که به‌گفته او، محصول ائتلاف نیروهای مذهبی و چپ در ۵۷ بوده و امروز به شکلی خون‌بار خود را بازتولید می‌کند.

متن کامل نوشته بهاره هدایت در اینستاگرام:

خفه شو دیگه پیرمرد، خفه شو. "تو" شرط میذاری برای عبور از این وضعیت؟! تو؟! تو با اون اسراییل‌ستیزیت و اون اقتصاد چپ‌روانه رانتی و هواداری از سیاست هسته‌ای، و با هواداری از کشتار به نفع "نظام اسلامی" دقیقا چه فرقی میکردی با علی خامنه‌ای؟!

شرم که نمیکنی، برو با همون عکس "جان بیداری" که هنووووز روی دیوار اتاقته راز و نیازتو بکن و ما رو به حال خودمون بذار

اون چیزی که تو رو مهم کرده بود جمعیت چند صد هزار نفری تهران بود که ۲۵ خرداد ۸۸ در حمایت ازت اومدن تو خیابون، وگرنه تو که بدون اون پشتوانه اهمیتی نداشتی؛ یکی بودی از صدها کارگزار جنایت دهه ۶۰ که به زباله‌دان تاریخ فرستاده شده بود.

الانم نیستی که ببینی (و بعید میدونم اگر بودی هم میتونستی ببینی چون دوستانت این بیرونن ولی کورن و نمیبینن) که دههااا برابر اون جمعیت ۲۵ خرداد، نه فقط در تهران بلکه در سراسر کشور اومدن بیرون و جاوید شاه گفتن. حداقل ده تا پونزده میلیون نفر جلوی گلوله‌ی نظام لعنتی تو فریاد زدن که خواهان بازگشت پهلوی‌اند. میتونی معنی "میلیونها نفر" و "جاوید شاه" گفتن‌شون رو بفهمی یا نه؟!

لعنت جاویدان به آن گرداب هولناکی که در ۵۷ تو و همپالگیهایت پشت سر "امامتان" بر این کشور مستولی کردید. هر جانی که از این مردم شجاع گرفته شد ثمره‌ی ضحاکی است که شما ۵۷ییها در ۵۷ پروردید. و این چیزی که ما در ۱۸ و ۱۹ دیماه دیدیم نفیر شبح متعفن ۵۷ بود که بالای سر این کشور تنوره میکشید. هزار هزار جان میگرفت و تنوره میکشید ایده‌ی پلشتِ ملا و چپی و مجاهد.

لعنت ابدی به همه‌تان

***

مطلب قبلی...
HAAoi7fW8AAB5aw.jpg
فوری: مجروح با لباس نظامی در محل انفجار بندرعباس
مطلب بعدی...
IMG_3917.jpeg
آقای وزیر خارجه فرانسه! لطفا Tais toi!؛ ف. م. سخن

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar31.jpg
حرکات عراقچی مشابه دیکتاتور تهران در دیدار همتای ترکیه ای
daily30.jpg
تصاویر دیده نشده از دیدار امیر بحرین از ایران در سال ۱۹۷۱
one31.jpg
تجمع عرازش حکومتی در اعتراض به تروریستی نامیدن سپاه مقابل سفارت فرلنسه
oholic31.jpg
شاهکار طبیعت؛ حیواناتی با سیستم ایمنی شکست ناپذیر»
daily30-3.jpg
تصاویر لو رفته از معشوقه کت دامن پوش خامنه ای، ژیلا صادقی
goftar12.jpg
ژیلا امیرشاهی مجری حکومتی همراه قدسی الهی قمشه ای در کانادا
daily.jpg
زندگی نرمال خانواده جنجالی داریوش سجادی در امریکا
goftar30.jpg
عماد خاتمی پسر محمد خاتمی همراه همسرش سارا عبدالهی ساکن هانوفر

از سایت های دیگر

غاری در کره ماه که انسان‌ها می توانند در آن ساکن شوند
روزی که فرانسه مقابل آمریکا ایستاد: از زبان یک عکس
کشتی تفریحی ویژه برهنه‌ها
چت‌جی‌پی‌تی امکان تولید محتوای جنسی را فراهم می‌‌کند

پر بیننده ترین ها



naf.jpg
ناف شما تو رفته است یا برآمده، آیا می‌دانید چرا؟
euro.jpg
ساعت آخرالزمان روی ۸۵ ثانیه به نیمه‌شب تنظیم شد
parcham21.jpg
فروشگاه پرچم شیر و خورشید
hemati.jpg
دلار در مرز ۱۶۰ هزار تومان؛ همتی می‌گوید روال بازار ارز «عادی» است!
goftar30-2.jpg
ابراز همدردی ایرانیان در تورین ایتالیا با کشتار دی ماه
one30.jpg
حواشی گفتگوی سی ان ان با محمدباقر قالیباف

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy