خبرنامه گویا - بهاره هدایت، فعال سیاسی و زندانی پیشین، با انتشار یادداشتی تند در شبکه‌های اجتماعی، به بیانیه اخیر میرحسین موسوی درباره کشتار معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴ واکنش نشان داد و مواضع او را ادامه همان نگاه «از بالا به پایین» و هم‌راستا با منطق حاکم بر جمهوری اسلامی توصیف کرد.

این انتقاد پس از آن مطرح شد که موسوی در بیانیه‌اش تأکید کرده بود راه نجات ایران صرفاً از مسیر کنش مردم و بدون اتکا به قدرت‌های خارجی می‌گذرد و خروج از بحران را به راه‌حل‌های درون‌زا، از جمله همه‌پرسی قانون اساسی، گره زده بود. هدایت این چارچوب را نوعی شرط‌گذاری برای مردمی دانست که هزینه اعتراض را با جان خود پرداخته‌اند.

او با لحنی تند نوشت که موسوی، با مواضعی چون اسرائیل‌ستیزی، حمایت از سیاست هسته‌ای و پذیرش اقتصاد رانتی، تفاوت بنیادینی با رهبر جمهوری اسلامی ندارد و صلاحیت تعیین تکلیف برای جامعه‌ای را که زیر گلوله به خیابان آمده، از دست داده است. هدایت با اشاره به اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ تأکید کرد دامنه و شمار معترضان به‌مراتب فراتر از ۲۵ خرداد ۸۸ بوده و شعارهای گسترده در حمایت از بازگشت پهلوی نشان می‌دهد جامعه از روایت‌ها و چهره‌های سیاسی برآمده از ۵۷ عبور کرده است.

این فعال سیاسی همچنین نقش موسوی و دیگر چهره‌های نسل انقلاب ۵۷ را در شکل‌گیری وضعیت کنونی به چالش کشید و کشتار اخیر را امتداد همان مسیری دانست که با استقرار جمهوری اسلامی آغاز شد؛ مسیری که به‌گفته او، محصول ائتلاف نیروهای مذهبی و چپ در ۵۷ بوده و امروز به شکلی خون‌بار خود را بازتولید می‌کند.

متن کامل نوشته بهاره هدایت در اینستاگرام:

خفه شو دیگه پیرمرد، خفه شو. "تو" شرط میذاری برای عبور از این وضعیت؟! تو؟! تو با اون اسراییل‌ستیزیت و اون اقتصاد چپ‌روانه رانتی و هواداری از سیاست هسته‌ای، و با هواداری از کشتار به نفع "نظام اسلامی" دقیقا چه فرقی میکردی با علی خامنه‌ای؟!



شرم که نمیکنی، برو با همون عکس "جان بیداری" که هنووووز روی دیوار اتاقته راز و نیازتو بکن و ما رو به حال خودمون بذار



اون چیزی که تو رو مهم کرده بود جمعیت چند صد هزار نفری تهران بود که ۲۵ خرداد ۸۸ در حمایت ازت اومدن تو خیابون، وگرنه تو که بدون اون پشتوانه اهمیتی نداشتی؛ یکی بودی از صدها کارگزار جنایت دهه ۶۰ که به زباله‌دان تاریخ فرستاده شده بود.



الانم نیستی که ببینی (و بعید میدونم اگر بودی هم میتونستی ببینی چون دوستانت این بیرونن ولی کورن و نمیبینن) که دههااا برابر اون جمعیت ۲۵ خرداد، نه فقط در تهران بلکه در سراسر کشور اومدن بیرون و جاوید شاه گفتن. حداقل ده تا پونزده میلیون نفر جلوی گلوله‌ی نظام لعنتی تو فریاد زدن که خواهان بازگشت پهلوی‌اند. میتونی معنی "میلیونها نفر" و "جاوید شاه" گفتن‌شون رو بفهمی یا نه؟!



لعنت جاویدان به آن گرداب هولناکی که در ۵۷ تو و همپالگیهایت پشت سر "امامتان" بر این کشور مستولی کردید. هر جانی که از این مردم شجاع گرفته شد ثمره‌ی ضحاکی است که شما ۵۷ییها در ۵۷ پروردید. و این چیزی که ما در ۱۸ و ۱۹ دیماه دیدیم نفیر شبح متعفن ۵۷ بود که بالای سر این کشور تنوره میکشید. هزار هزار جان میگرفت و تنوره میکشید ایده‌ی پلشتِ ملا و چپی و مجاهد.

لعنت ابدی به همه‌تان

***