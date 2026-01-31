Saturday, Jan 31, 2026

صفحه نخست » ترامپ: سپاهیها شلوار خود را خراب کرده اند

منوتو - دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال ویدئوی مربوط به حضور نیروهای حکومتی در میدان «هفت تیر» تهران را بازنشر کرده است.


او در پستی دیگر توضیح یک کاربر درباره این ویدئو را بازنشر کرده که نوشته است: «سپاهی‌ها ترسیده‌اند، کاملا شلوار خود را خراب کرده‌اند.»

