برای مهتا، مهسا، زینب و فاطمه، ژولیت‌های ایران

مریم دهکردی - ایران وایر

روزهای ۱۸ و ۱۹دی خیلی‌ها به خیابان رفتند و دیگر بازنگشتند. پدران و مادرانی که دست در دست هم تیر خوردند و کشته شدند. خواهرها و برادرهایی که دور از هم یا کنار هم فقدان را تحمل می‌کنند. کودکانی معصوم و پاک که جان‌شان گرفته شد. دختران و پسرانی که با ناز و نوازش پدر و مادر به بالندگی و جوانی رسیدند و با دست آن‌ها در خاک سرد خوابیدند. در این میان زنان بسیار جوانی را دیده و شناخته‌ایم که با دست خود قامت عشاق خود را به‌دل خاک روانه کردند. آغوش‌های آخر، بوسه‌های آخر به صورت‌های سرد و پریده‌رنگ که نشان داد افسانه‌ها دروغ‌اند و بنا نیست بوسه‌ها طلسم خواب مرگ را باطل کنند.

این گزارش ادای دینی است به «مهسا»، «زینب»، «مهتا» و «فاطمه» که هنوز چهره عشق بر سینه نفشرده، داغ او را به‌دل می‌کشند.

***

مهسا و متین؛ عشق را کشتند

«فقط بهم بگو کجایی متین؟ حالت خوبه دورت بگردم؟ من این‌جا دلتنگ‌ترینم ولی فدای یه تار موت دین و دنیای من. تو حالت خوب باشه.»

🎥 متین قربانی، باریستای جوانی است که در اعتراضات ۱۸دی۱۴۰۴ در کرج با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شد. او حالا در گوشه‌ای از خاک ایران آرام گرفته اما روی دل مهسای جوان انگار ماده مذاب ریخته باشند. این تصاویر گوشه‌ای از عشقی است که آن دو نثار هم می‌کردند. pic.twitter.com/HEIBU4aAnP -- ایران وایر (@iranwire) January 31, 2026

این جملات جگرسوز را «مهسا خانجانی» نوشته. نوعروسی که تصویر آغوش آخرش از خداحافظی با «متین قربانی» همسر کشته‌شده‌اش در اعتراضات ۱۸دی۱۴۰۴ دل بسیارانی را آتش زد.

متین قربانی، باریستای جوانی است که در اعتراضات ۱۸دی۱۴۰۴ در کرج با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شد. او حالا در گوشه‌ای از امام‌زاده طاهر کرج آرام گرفته اما دل مهسای جوان را انگار ماده مذاب ریخته باشند.

مهسا عکاس است. شاید همین باعث شده که از لحظه‌لحظه زندگی با عشق بلندبالای مهربانش تصویر گرفته است و حالا خاطره‌هایش را مرور می‌کند. با حسرتی عمیق و اندوهی عظیم.



متین و مهسا یک‌سال پیش پیوند عشق خود را بستند. با امید به روزهای خوب پیش رو. به گواه آن‌چه مهسا در حساب کاربری اینستاگرام ثبت کرده آن‌ها در این یک‌سال «باهم بزرگ و بالغ» شدند.

او ۵بهمن۱۴۰۴ عکسی از آخرین لحظات خداحافظی با متین منتشر کرده و نوشته است: «لحظه خداحافظی‌مون یادم نمیره. دستم را گرفتی و گفتی مواظب خودت باش.»

دیدن پست‌ها و استوری‌هایی که از عشقی بزرگ، زنده، پرشور و پرآرزو حکایت دارد برای کسانی که مهسا و متین را نمی‌شناسند طاقت‌فرساست. آدم‌ها انگار داغ روی دل این زن جوان را می‌بینند. آدم‌ها می‌دانند عاشق یک نفر بودن و دل به دریا زدن و برای آزادگی و حفظ کرامت انسانی به خیابان آمدن چقدر دشوار است. بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی برای مهسای جوان نوشته‌اند که کاش هرگز او را این‌طوری و برای این فقدان سهمگین نمی‌شناختند.

مهتا و کیانوش؛ گفتی عشق من نترس و رفتی

«کیانوش، به من گفتی عشقم نترس، نگران نباش. من آخر شب زنگ می‌زنم اما من روزها شهر رو گشتم. چراغ خونه‌ات خاموش بود. هیچ‌وقت فکر نمی‌کردم سردردهات با تیر توی سرت تموم کنند.»

🎥 «کیانوش عباد» ۲۷ ساله بود. یک آرایشگر حرفه‌ای در شاهین‌شهر اصفهان. پیش از اینکه شمع ۲۷سالگی را که فوت کند رو به مهتا گفت: «به امید روزهای خوب، به امید روزهای قشنگ، کنار تو.»

او در اعتراضات ۱۸دی۱۴۰۴ کشته شد. با شلیک مستقیم نیروهای سرکوب‌گر به سرش. این ویدیو از آواز خواندن... pic.twitter.com/fhTLek7Tna -- ایران وایر (@iranwire) January 31, 2026

این‌ها را «مهتا» نوشته. زن جوانی که پارتنرش را در اعتراضات ۱۸دی در شاهین‌شهر از دست داده. حتی خواندن این جملات هم می‌تواند انسان را از پا بیاندازد. تجربه‌ای چنین سهمگین برای نسل جوانی که تازه در ابتدای دهه سوم زندگی خود است تجربه‌ای گران است.



«کیانوش عباد» ۲ ۷ساله بود. یک آرایشگر حرفه‌ای در شاهین‌شهر اصفهان. پیش از اینکه شمع ۲۷سالگی را فوت کند رو به مهتا گفت: «به امید روزهای خوب، به امید روزهای قشنگ، کنار تو.»

او در اعتراضات ۱۸دی۱۴۰۴ کشته شد. با شلیک مستقیم نیروهای سرکوب‌گر به سرش. پیکرش روزها گروگان بود. بیش از دو‌هفته طول کشید تا او را به خانواده‌اش تحویل بدهند. منابع ایران‌وایر در شاهین‌شهر می‌گویند سرانجام روز ۷بهمن ۱۴۰۴ کیانوش به خاک سپرده شده است: «بعد از دو هفته بین ساعت ۹شب تا ۵صبح پیکرها را تحویل می‌دهند و همان دم هم در سکوت باید به خاک سپرده شوند.»

مهتا در یکی از ویدیوهای روزهای شاد خوب با او نوشته که لباس و دسته‌گل انتخاب کرده بودند تا ۱۱بهمن۱۴۰۴ زندگی مشترک خود را آغاز کنند. آرزویی که بر دل ماند. او حالا به جای آدرس تالار عروسی، خانه ابدی کیانوش را برای دوستانش می‌فرستد: « بیایید بهشت معصومه، قطعه ۲۰ ردیف ۳.»