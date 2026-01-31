Saturday, Jan 31, 2026

صفحه نخست » طرح بزرگ آمریکا برای جمهوری اسلامی؛ گزارشی از وال‌استریت ژورنال

TrumpWSJ.jpgترامپ عمدا با اظهارات مبهم اهداف حمله به ایران را پنهان می‌کند

یورونیوز - با رسیدن ناوهای جنگی و هواپیماهای آمریکا به منطقه، دولت ترامپ در حال گفتگو بر سر این است که آیا برنامه هسته‌ای ایران را هدف بگیرد، به تاسیسات موشکی حمله کند، زمینه سقوط جمهوری اسلامی را فراهم کند یا ترکیبی از هر سه. همچنین گزینه حمله گسترده موسوم به «طرح بزرگ» نیز به ترامپ ارائه شده است.

به گزارش «وال‌استریت ژورنال» به نقل از مقامات آمریکایی، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا از دستیارانش گزینه‌های حمله سریع و قاطع خواسته است که خطر کشیده شدن به جنگ بلندمدت در خاورمیانه را نداشته باشد. به گفته آن‌ها، گزینه ایده‌آل، گزینه‌ای است که چنان ضربه سختی به رژیم ایران وارد کند که چاره‌ای جز تن دادن به مطالبات آمریکا نداشته باشد و همچنین از برخورد با مخالفان و دگراندیشان دست بردارد.

به گفته مقامات آمریکایی، گفتگوهایی بر سر انجام حمله‌ای با هدف سرنگونی حکومت ایران و همچنین تهدید به استفاده از نیروی نظامی برای کسب امتیاز‌های دیپلماتیک از جمهوری اسلامی انجام شده است.

رابرت میورت، معاون پیشین اطلاعات نیروی دریایی آمریکا با اشاره به این که تصمیم آقای ترامپ شکل اقدام نظامی را تعیین خواهد کرد، گفت: «نیروی لازم برای انجام کارهای مختلف متفاوت است.»

یک مقام ارشد دولت آمریکا گفت که اگرچه آقای ترامپ به طور مداوم گفته است ایران نمی‌تواند به سلاح هسته‌ای دست یابد، او عمدا برای پنهان نگه داشتن اهداف راهبردی و تفکر نظامی مبهم سخن می‌گوید.

به گفته مقامات آمریکایی، کاخ سفید و پنتاگون به صورت مشترک گزینه‌هایی را برای حمله به ایران طراحی و به آقای ترامپ ارائه کردند. یکی از این گزینه‌ها «طرح بزرگ» نام دارد. بر اساس این طرح، ارتش ایالات متحده در یک کارزار بمباران گسترده تاسیسات جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را هدف قرار می‌دهد.

به گزارش «وال‌استریت ژورنال»، گزینه‌های محدودتر شامل حمله به اهداف نمادین رژیم است، به نحوی که اگر ایران با توافقی مطابق خواست آقای ترامپ موافقت نکند، فضا برای تشدید تدریجی حملات فراهم باشد.

بنابر این گزارش، با توجه به تمهیدات جمهوری اسلامی برای حفاظت از رهبران و موقعیت جغرافیایی پایتخت، انجام عملیاتی مشابه بازداشت نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهوری ونزوئلا که با استفاده از کماندوها انجام شد، برای هدف قرار دادن علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در ایران بسیار دشوارتر خواهد بود.

به گفته مقامات آمریکایی، حتی اگر آقای خامنه‌ای کنار گذاشته شود، هیچ‌کس نمی‌تواند با قطعیت بگوید حکومتی که پس از او بر سر کار می‌آید رفتار بهتری خواهد داشت یا نه. بنابر ارزیابی برخی مقامات، احتمالا یکی از اعضای ارشد سپاه کنترل را به دست می‌گیرد و چنین موضوعی می‌تواند رویکرد افراطی رژیم را حفظ کرده یا حتی تشدید کند.

یه گزارش «وال‌استریت ژورنال»، مقامات آمریکایی از تهدید به حمله برای تحت فشار گذاشتن تهران در جهت ورود به مذاکرات درباره محدود کردن برنامه هسته‌ای و همچنین وضع محدودیت‌هایی بر موشک‌های بالستیک و توقف حمایت از نیروهای نیابتی استفاده می‌کنند. با این حال کاخ سفید نگران ورود به مذاکرات بی‌فایده است.

از سوی دیگر، به گفته تحلیل‌گران، اگر آقای ترامپ دستور حمله بدهد، هیچ یک از اهدافی که او مشخص کرده است از طریق دور سریع حملات هوایی یا حملات موشکی از نوعی که به نظر می‌رسد پنتاگون در حال آماده‌سازی آن است، دست‌یافتنی نیست.

جاستین لوگان، مدیر مطالعات دفاعی و سیاست خارجی در موسسه کاتو در واشنگتن، گفت: «او استفاده از خشونت نظامی را وقتی دوست دارد که سریع، ارزان و قاطع باشد. مشکل این است که نمی‌توانید کارها را هم سریع و هم ارزان انجام بدهید و در عین حال نتیجه قاطع هم بگیرید.»

