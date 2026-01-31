ترامپ عمدا با اظهارات مبهم اهداف حمله به ایران را پنهان می‌کند

یورونیوز - با رسیدن ناوهای جنگی و هواپیماهای آمریکا به منطقه، دولت ترامپ در حال گفتگو بر سر این است که آیا برنامه هسته‌ای ایران را هدف بگیرد، به تاسیسات موشکی حمله کند، زمینه سقوط جمهوری اسلامی را فراهم کند یا ترکیبی از هر سه. همچنین گزینه حمله گسترده موسوم به «طرح بزرگ» نیز به ترامپ ارائه شده است.

به گزارش «وال‌استریت ژورنال» به نقل از مقامات آمریکایی، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا از دستیارانش گزینه‌های حمله سریع و قاطع خواسته است که خطر کشیده شدن به جنگ بلندمدت در خاورمیانه را نداشته باشد. به گفته آن‌ها، گزینه ایده‌آل، گزینه‌ای است که چنان ضربه سختی به رژیم ایران وارد کند که چاره‌ای جز تن دادن به مطالبات آمریکا نداشته باشد و همچنین از برخورد با مخالفان و دگراندیشان دست بردارد.

به گفته مقامات آمریکایی، گفتگوهایی بر سر انجام حمله‌ای با هدف سرنگونی حکومت ایران و همچنین تهدید به استفاده از نیروی نظامی برای کسب امتیاز‌های دیپلماتیک از جمهوری اسلامی انجام شده است.

رابرت میورت، معاون پیشین اطلاعات نیروی دریایی آمریکا با اشاره به این که تصمیم آقای ترامپ شکل اقدام نظامی را تعیین خواهد کرد، گفت: «نیروی لازم برای انجام کارهای مختلف متفاوت است.»

یک مقام ارشد دولت آمریکا گفت که اگرچه آقای ترامپ به طور مداوم گفته است ایران نمی‌تواند به سلاح هسته‌ای دست یابد، او عمدا برای پنهان نگه داشتن اهداف راهبردی و تفکر نظامی مبهم سخن می‌گوید.

به گفته مقامات آمریکایی، کاخ سفید و پنتاگون به صورت مشترک گزینه‌هایی را برای حمله به ایران طراحی و به آقای ترامپ ارائه کردند. یکی از این گزینه‌ها «طرح بزرگ» نام دارد. بر اساس این طرح، ارتش ایالات متحده در یک کارزار بمباران گسترده تاسیسات جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را هدف قرار می‌دهد.