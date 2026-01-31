Saturday, Jan 31, 2026

صفحه نخست » واکنش شاهد علوی به گزارش‌های تایید نشده از ترور یک مقام نظامی

shahedAlavi.jpg

شاهد علوی در شبکه اکس نوشت: یک منبع مرتبط با ارتش به من گفت هدف انفجار امروز بندرعباس، دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش بود.

به گفته این منبع، یکی از واحدهای این ساختمان ۴ واحدی در بلوار معلم محل اقامت این فرمانده ارتش بود. هنوز مشخص نیست دریادار ایرانی، در این انفجار کشته شده است یا نه.

امیرفرشاد ابراهیمی در شبکه اکس:

***

27.jpg
ترامپ: سپاهیها شلوار خود را خراب کرده اند
30.jpg
تعجب اردوغان از ذوق زدگی عراقچی

