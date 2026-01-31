شاهد علوی در شبکه اکس نوشت: یک منبع مرتبط با ارتش به من گفت هدف انفجار امروز بندرعباس، دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش بود.

به گفته این منبع، یکی از واحدهای این ساختمان ۴ واحدی در بلوار معلم محل اقامت این فرمانده ارتش بود. هنوز مشخص نیست دریادار ایرانی، در این انفجار کشته شده است یا نه.

امیرفرشاد ابراهیمی در شبکه اکس:

ساختمان منفجر شده در بندرعباس مهمانسرای نیروی دریایی سپاه پاسداران بوده.

📍فنس و سیم خاردار دور ساختمان

📍پرده های یک رنگ

📍 pic.twitter.com/99wUyl1IhL -- Amir Farshad EBRAHIMI (@Goftaniha) January 31, 2026

***