خبرنامه گویا - یک گروه شبهنظامی عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی، اخیراً بخشی از زرادخانه موشکی خود را در یک تونل مخفی که رسانهها آن را «شهر موشکی زیرزمینی» نامیدهاند، رونمایی کرد. این اقدام، نمونهای از دخالت مستقیم جمهوری اسلامی در منطقه و گسترش فعالیتهای نظامی گروههای نیابتی آن در خاک عراق است و تهدیدی آشکار علیه ثبات منطقه به شمار میرود.
گروههای مسلح وابسته به ایران، از جمله «سرایا اولیاء الدم»، «گردانهای حزبالله عراق» و «جنبش النجباء»، همگی آمادگی خود را برای حمایت مستقیم از تهران در صورت وقوع هرگونه تنش با آمریکا اعلام کردهاند
The Iranian backed Islamic Resistance in Iraq has unveiled for the first time an underground missile city.
This is a major escalation that brings strikes in Iraq far closer.
در نهایت، بهای این ماجراجوییها را نه تهران، بلکه عراق خواهد پرداخت؛ کشوری که با تحمل و رسمیتبخشیدن به نیروهای مسلح غیردولتی و خارج از کنترل دولت، عملاً خاک خود را به میدان رویارویی دیگران تبدیل کرده است. ادامه این وضعیت میتواند در آینده، هرگونه حمله احتمالی اسرائیل یا ایالات متحده به این مراکز نظامی را «قابل توجیه» جلوه دهد و امنیت و حاکمیت عراق را بیش از پیش به خطر بیندازد.
