در نقد بیانیه احمد زیدآبدی

توهم هم‌سنگی و اخلاق فروکاهنده‌ی کنش سیاسی: شرطی از جنس قیم‌مآبی فرهنگی و فروپاشی عقل روشنفکری

دارکوب - خبرنامه گویا

در فضای بحران‌زده‌ی سیاست ایران، آنچه بیش از هر چیز به چشم می‌آید نه فقر تحلیل، بلکه اختلال در تشخیص جایگاه است. گویی بسیاری از کنشگران، به‌ویژه آنان که از دل نظم جمهوری اسلامی بیرون آمده‌اند، هنوز نتوانسته‌اند نسبت خود را با جامعه‌ی دگرگون‌شده‌ی ایران بازتعریف کنند. بیانیه‌ی اخیر احمد زیدآبادی، مبنی بر آمادگی برای پیوستن به شاهزاده رضا پهلوی مشروط به تحقق سه شرط، نمونه‌ای گویا از این اختلال است؛ اختلالی که نه صرفاً سیاسی، بلکه عمیقاً اخلاقی و روان‌شناختی است.

در سیاست، هم‌سنگی نه از جنس فضل شخصی است، نه سابقه‌ی زندان و قلم، و نه حتی از درستی یا نادرستی مواضع. هم‌سنگی، پیش از هر چیز، تابع وزن اجتماعی، ظرفیت نمایندگی، و جایگاه در تخیل جمعی یک جنبش است.

احمد زیدآبادی ــ با همه‌ی احترام به رنج‌هایی که کشیده و مهارتی که در نوشتن دارد ــ کنشگری است از دل یک نظم شکست‌خورده؛ نظمی که نه‌تنها از تولید آینده عاجز مانده، بلکه هنوز از پذیرش مسئولیت گذشته‌ی خود هم طفره می‌رود. در مقابل، رضا پهلوی ــ فارغ از موافقت یا مخالفت با او ــ نامی است که: در سطح نمادین، حامل یک تاریخ سیاسی مشخص است؛ در سطح اجتماعی، بخشی از اپوزیسیونِ بالفعل و بالقوه را حول خود سامان داده؛ و در سطح بین‌المللی، به‌مثابه یک «کنشگر قابل شناسایی» عمل می‌کند

اینجا مسئله «حقانیت» نیست؛ مسئله عدم تقارن ساختاری است. وقتی کنشگری با پایگاهی محدود، خود را در موقعیتِ شرط‌گذاری برای چهره‌ای با این سطح از نمادین‌بودن قرار می‌دهد، ناخودآگاه دچار خطای تشخیص جایگاه می‌شود؛ خطایی که ریشه‌اش اغلب نه در تحلیل سیاسی، بلکه در روان‌شناسی قدرت است. احمد زیدآبادی، همچون بسیاری از روشنفکران برآمده از جمهوری اسلامی، حامل تناقضی حل‌نشده است: او هم‌زمان منتقد نظم موجود است و محصول همان نظم؛ هم قربانی آن است و هم ــ دست‌کم در سطح گفتمانی ــ بخشی از بازتولیدکننده‌ی منطق آن. این موقعیت دوپاره، اگر به فروتنی سیاسی منجر نشود، اغلب به نوعی خودبزرگ‌بینی اخلاقی می‌انجامد؛ حالتی که در آن فرد، خویشتن را معیار مشروعیت دیگران می‌پندارد.

شرط‌گذاری در سیاست، زمانی معنادار است که شرط‌گذار از موضع قدرت، یا دست‌کم از موضع برخورداری از سرمایه‌ای مؤثر، سخن بگوید. اما وقتی کنشگری فاقد پایگاه اجتماعی گسترده، سازمان سیاسی، یا نقش تعیین‌کننده در میدان واقعی مبارزه است، زبان شرط‌گذاری ناخواسته به ژستی اخلاقی بدل می‌شود؛ ژستی که بیش از آن‌که راهی به آینده بگشاید، تلاشی است برای حفظ تصویر خویش در آینه‌ی سیاست. در این وضعیت، «من می‌پیوندم اگر...» نه دعوت به گفت‌وگو، بلکه اعلام ضمنیِ مرجعیت است؛ مرجعیتی که جامعه مدت‌هاست آن را به رسمیت نمی‌شناسد.

از این رو، پرسش درباره‌ی تأثیر پیوستن یا نپیوستن زیدآبادی به رضا پهلوی، پرسشی تعیین‌کننده است. پاسخ، هرچند ناخوشایند، اما روشن است: چنین پیوستنی تأثیری بر جنبش نخواهد داشت. نه از آن رو که فرد بی‌اهمیت است، بلکه زیرا گفتمانی که او نمایندگی می‌کند ــ گفتمان اصلاح‌طلبیِ اخلاق‌محورِ درون‌سیستمی ــ در چشم نسل جدید معترض، سرمایه‌ی نمادین خود را از دست داده است. جامعه‌ای که از کلیت نظم جمهوری اسلامی عبور کرده، دیگر گوش شنوایی برای قیم‌مآبی‌های دیرهنگام ندارد، حتی اگر با زبانی نرم و نیت‌هایی صادقانه عرضه شوند.

زشتیِ اصلی این نوع کنش، نه در مخالفت با یک چهره‌ی سیاسی خاص، بلکه در ابزارسازی از اخلاق است. جایی که رنج جمعی، به صحنه‌ی خودنمایی فردی تقلیل می‌یابد؛ جایی که جنبش، نه به‌مثابه امر مشترک و تاریخی، بلکه همچون سکویی برای تثبیت اعتبار شخصی دیده می‌شود. در این نقطه، روشنفکر ــ بی‌آن‌که لزوماً بخواهد ــ به همان منطقی تن می‌دهد که سال‌ها نقدش کرده است: منطقِ میزان‌الحق‌پنداری.

بیانیه‌هایی از این دست، بیش از آن‌که کمکی به شفافیت سیاسی کنند، نشانه‌ی ناتوانی در پذیرش یک حقیقت ساده‌اند: دوران مرجعیت اخلاقیِ خودخوانده به پایان رسیده است. سیاستِ رهایی‌بخش، پیش از هر چیز، نیازمند فروتنی است؛ فروتنی در برابر جامعه‌ای که دیگر حاضر نیست گذشته را با زبان‌های تازه، اما منطق‌های کهنه، بازسازی کند.

آنچه زیدآبادی در شرط نخست خود طرح می‌کند، در ظاهر دعوت به مدارا، احترام فرهنگی و سکولاریسم معقول است؛ اما در باطن، با متنی مواجه‌ایم که از همان سطر اول، نشانه‌های آشفتگی مفهومی و اغتشاش جایگاه را فریاد می‌زند. مسئله اصلاً رضا پهلوی نیست؛ مسئله این است که نویسنده‌ی شرط، خود را در موقعیتی می‌نشاند که گویی قَیّم میراث تمدنی ایران است و دیگران ــ از جمله یک کنشگر سیاسی ــ باید در برابر او پاسخ‌گو باشند.

این‌جا دقیقاً همان‌جایی است که «جنون روشنفکری» رخ می‌نماید. نخست، از حیث منطقی: زیدآبادی شرط می‌گذارد که رضا پهلوی باید «مرزبندی روشن با اسلام‌ستیزی» داشته باشد و به «میراث معنوی و اخلاقی اسلام» ــ آن‌هم در قالب نام بردن از فهرستی شگفت‌انگیز از اندیشمندان ــ ادای احترام کند. اما حتی یک شاهد، یک نقل‌قول، یک موضع مشخص ارائه نمی‌شود که نشان دهد رضا پهلوی: به اسلام‌ستیزی دعوت کرده، یا به این چهره‌ها اهانت نموده، یا میراث فکری آنان را نفی کرده است. در غیاب هرگونه اتهام مشخص، شرط‌گذاری به‌لحاظ منطقی فرو می‌ریزد. شرطی که برای حل مسئله‌ای ناموجود وضع شده، دیگر شرط نیست؛ تصویرسازی از یک دشمن خیالی است.

دوم، از حیث اخلاقی: زیدآبادی از چه هنگام وکیلِ وصیِ فارابی و مولوی و حافظ شده است؟ این بزرگان نه نیاز به دفاع دارند، نه به قیم، نه به بیانیه‌نویس سیاسی در قرن بیست‌ویکم. اتفاقاً یکی از عمیق‌ترین بی‌احترامی‌ها به این میراث، همین است که آنان را به ابزار منازعه‌ی روزمره‌ی سیاسی تقلیل دهیم و از زبان آنان برای کنترل و مهار یک جنبش معاصر استفاده کنیم.

اینجا روشنفکر، بی‌آن‌که متوجه باشد، دقیقاً همان کاری را می‌کند که ایدئولوگ‌های رسمی جمهوری اسلامی کرده‌اند: مصادره‌ی فرهنگ برای اعمال مرجعیت.

سوم، از حیث مفهومی: ترکیب «سکولاریسم معقول و معتدل» که زیدآبادی به کار می‌برد، بیش از آن‌که مفهوم باشد، واژه‌ای آرام‌بخش است؛ واژه‌ای که کارکردش نه توضیح، بلکه اهلی‌سازی است. سکولاریسم، یا اصل تفکیک نهاد دین از دولت را می‌پذیرد یا نمی‌پذیرد. احترام فرهنگی به دین، امری اجتماعی و داوطلبانه است، نه شرط ورود به سیاست.

وقتی سکولاریسم مشروط به «ادای احترام رسمی» می‌شود، دیگر سکولاریسم نیست؛ نسخه‌ی لطیف‌شده‌ای از همان منطق نظارت دینی است، این‌بار با قلم روشنفکرانه. در نتیجه، شرط اول زیدآبادی نه دفاع از اسلام است، نه دفاع از فرهنگ، نه حتی دفاع از سکولاریسم. این شرط، تلاشی است برای بازگرداندن سیاست به میز داوری روشنفکرِی قدیم؛ میزی که جامعه مدت‌هاست آن را ترک کرده است. بی‌پرده بگویم: این شرط نه از سر ایمان است، نه از سر عقلانیت؛ از سر ترسِ حذف‌شدن از تاریخ است.

سیاستِ حاشیه‌ها؛ وقتی رنجِ اصلی به گروگانِ بیانیه‌های جهان‌وطنی گرفته می‌شود

شرط دوم احمد زیدآبادی، که از رضا پهلوی مطالبه‌ی موضع‌گیری صریح در مناقشه‌ی فلسطین و اسرائیل می‌کند، در ظاهر چیزی جز تکرار گزاره‌هایی آشنا از ادبیات رسمی حقوق بین‌الملل نیست. همین آشنایی، اما، سرچشمه‌ی مسئله است. زیرا سیاست، به‌ویژه در لحظات تاریخیِ خونین، نه میدانِ اظهار بدیهیات، بلکه عرصه‌ی اولویت‌گذاری اخلاقی است. پرسش بنیادین این نیست که کدام موضع «درست‌تر» است، بلکه این است که کدام موضع، در این لحظه، ضروری‌تر است.