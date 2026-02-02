می‌دانم همه ما سخت غمگین، درد‌مند، برافروخته، بغض‌کرده و خشمگین از جنایتی هستیم که جمهوری اسلامی انجام داده و می‌دهد. کشتار بی‌رحمانه ده‌ها هزار شهروند ایرانی؛ جنایتی که در خارج از کشور یک بار دیگر هزاران هزار ایرانی را در سرتاسر جهان به خیابان کشاند، تا ابعاد این جنایت و ستمی که این حکومت در حق مردم کرده و می‌کند را فریاد بکشند، افشا کنند و خواهان حمایت جهانی و سرنگونی این حکومت گردند.

عملی تحسین‌برانگیز و وحدت‌بخش. نوع ظاهر شدن این تظاهرات‌کنندگان، چگونگی برخوردشان با مقامات خارجی و خارجیانی که حمایت می‌کنند، امری بسیار مهم و تأثیرگذار است.

اما از نظر من مهم‌ترین وجه این جمع شدن‌ها، برگزاری این تظاهرات قبل از هر چیز تلاشی است برای همگرائی میلیون‌ها مهاجر ایرانی و نزدیک کردنشان به یک‌دیگر؛ که نمودی از پیوند میهنی، تاریخی و خونی ما با یک‌دیگر است. تلاش برای تجمع هر چه بیشتر در جهت کمک به سرنگونی این رژیم فاسد؛ رژیمی که کشور را در آستانه سقوطی وحشتناک قرار داده است.

رژیمی که از نخستین روز برقراری خود فرهنگ خودی و ناخودی کردن را در پیش گرفت. از همان نخستین روز تخم نفاق افشاند. گفتار و رفتاری سخت لمپنی همراه با خودمحوربینی را بر کشور حاکم کرد؛ فرهنگی هیئتی و فاقد سیمای یک انسان مدرن و مبادی آداب، مسئول و مسئولیت‌پذیر.

فرهنگی که لطمات جدی بر فرهنگ شهروندی، فرهنگ احترام، فرهنگ ارزش‌گذاری و تشکر از هر کس که قدمی در جهت سربلندی این سرزمین برمی‌داشت وارد کرد. فرهنگ حسن همجواری، احترام به نظر دیگرانی که مثل او فکر نمی‌کنند اما خیرخواه این کشور و خواهان اعتلای آن هستند، و بسیار امور دیگر که در توان فکری و اجتماعی این حکومت نبود و لطمات فراوان هم بر خود و هم بر فرهنگ مردم زد.

آنچه که حتمی است، سرنگونی و رفتن این رژیم در فاصله‌ای نه چندان طولانی است؛ رفتنی که جای خالی آن را حکومتی انتخاب‌شده در جریان یک انتخابات کاملاً آزاد پر خواهد کرد.