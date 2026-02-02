هادی جان!

من از هرگونه نقد، چه خصوصی و چه عمومی، استقبال می‌کنم و هیچ‌وقت هم از آن فرهنگ ویرانگری که متأسفانه میان بسیاری از روشنفکران و فعالان ایرانی رایج است؛ فرهنگی مبتنی بر رودربایستی، نزدیکی‌های محفلی و «نون‌به‌هم‌قرض‌دادن» نه خوشم آمده و نه حمایتش کرده‌ام؛ برعکس، همیشه با صدای بلند نقدش کرده‌ام.

پس مسئله‌ی من «نقد» نیست؛ مسئله من شیوه‌ی نقد و تعهد به حقیقت و اخلاق است. و در این نوشته، ضمن پاسخ و اتهاماتی‌ست که درباره‌ی من گفته‌ای، به آن بخشی می‌پردازم که خودت را «اخلاق‌مدار» توصیف می‌کنی؛ با فکت‌های مشخصی که دقیقاً خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.

بیش از سی سال است که مرا می‌شناسی. در این سال‌ها بارها برنامه‌هایت را در کلن، چه به‌صورت فردی و چه همراه با آقای پرویز صیاد (اخلاق‌مدارترین هنرمندی که در بین ده‌ها هنرمند برجسته ایرانی که از نزدیک کارکردم می‌شناسم) تدارک دیده و هماهنگ کرده‌ام. بارها مهمان خانه‌ی من بوده‌ای و طبق فرهنگ ایرانی و اخلاقی که به آن پایبندم، با نهایت احترام و حرمت از تو پذیرایی کرده‌ام.

این‌ها را نه برای منت‌گذاری و یا یادآوری لطف، بلکه برای ثبت سابقه‌ی دوستی و همکاری، و برای نشان دادن تناقض آشکار میان رفتار خصوصی تو و کنش عمومی‌ات می‌نویسم.

هادی جان!

این سومین بار است که به‌جای پرسش و گفت‌وگوی مستقیم با من، آگاهانه یکی از دو مسیر زیر را انتخاب می‌کنی:

یا حمله‌ی علنی از تریبون رسانه‌ای خودت، یا مکاتبه‌ی مستقیم و پشت‌سری با سردبیر و بالادست حرفه‌ای من.

این انتخاب‌ها تصادفی نیستند؛ این‌ها یک الگوی رفتاری هستند که اساسش بی‌اخلاقی است و هدفش فشار، ارعاب و حذف حرفه‌ای‌ست و نه نقد.

کارنامه‌ی رسانه‌ای و حرفه‌ای من آن‌قدر شفاف و روشن است که خود بزرگ‌ترین قاضی و پشتوانه‌ی من است. به همین دلیل زبانم خیلی بلند و تیز است. برخلاف تو، برای قلمم شرافت قائلم؛ برای مصلحت و منافع مادی یا معنوی، هر بار به سویی نلغزیده‌ام و به هیچ‌کس باج نداده‌ام. نه در مدح زیدآبادی که از قلم‌بدستان اصلاح‌طلب بوده نوشتم و نه در مدح اصلاحات و نه قلمم برای مجاهدین غش رفت و نه برای کمونیست‌ها!

من این را هم در نوشته‌هایم و هم در عملکردم نشان داده‌ام. به‌عنوان خبرنگار که وظیفه‌ام بوده در خیلی از برنامه‌های گروه‌ها از چپ رادیکال تا راست افراطی حضور داشتم و گزارش تهیه کردم که افتخار اخلاق کاری من است، و وقتی پای ایران و منافع ملی میهنم در میان باشد، به هیچ‌کس، حتی به خودم هم رحم نمی‌کنم.

برای جلوگیری از تحریف، هر سه مورد پیش‌آمده برخوردهایت را کوتاه، صریح و بدون تعارف ثبت می‌کنم:

۱) سال ۲۰۰۷ - رادیو زمانه

در گزارشی که از فستیوال تئاتر کلن همراه با گزارش تصویری برای رادیو زمانه (لینک در زیر) تهیه کردم، بر اساس بروشورهای رسمی فستیوال، نام برخی هنرمندان شرکت‌کننده در سال‌های مختلف از جمله نام تو ذکر شد.

تو بدون حتی یک پرسش از من، هم به سردبیری نامه‌ی اعتراض نوشتی و هم در نشریه‌ی خود مرا «خبرنگار توده‌ای» خواندی؛ اتهامی به‌غایت دروغ!

پس از پاسخ مکتوب و مستند من؛ که در آن روشن کردم نه‌تنها هرگز عضو حزب توده نبوده‌ام، بلکه عضو هیچ سازمان سیاسی چپ یا راستی هم نبوده‌ام و همواره مستقل کار کرده‌ام، ناچار به عقب‌نشینی شدی و عذرخواهی‌ات را در سایت «اصغر آقا» منتشر کردی.

پرونده بسته شد، اما روش بی‌اخلاقی تو ادامه یافت.

https://zamaaneh.com/photography/2007/11/post_406.html

۲) سال ۲۰۱۸ - کلن / گزارش کیهان لندن

از لندن به من زنگ زدی و گفتی برای چند روز، به مناسبت تولد هشتادسالگی دوست و همکار طنزنویست، آقای محمدتقی اسماعیلی، به کلن می‌آیی. پرسیدی آیا می‌توانی مهمان من باشی و آیا امکان تدارک برنامه‌ی شعرخوانی برایت هست یا نه. با وجود کمبود وقت، با احترام و حسن نیت پذیرفتم و در کوتاه‌ترین زمان برنامه‌ات را هماهنگ و با کمک کتابفروشی فروغ برگزار کردم.

در آن برنامه، که فیلم‌هایش موجود است؛ شرکت‌کنندگان چند بار از تو خواستند شعر «اصلاح‌طلب» را بخوانی، و تو نپذیرفتی و گفتی «الان وقتش نیست».

پس از برنامه، گزارشی حرفه‌ای همراه با عکس تهیه و برای کیهان لندن ارسال کردم. تو خودت بعد از بازگشت به لندن از من عکس از برنامه خواستی تا در سایتت منتشر کنی. من هم با احترام، چند عکس را در یک ایمیل دوستانه فرستادم و نوشتم که در گزارشم به خوانده‌نشدن یکی از شعرها اشاره کرده‌ام.

پاسخ تو چه بود؟

نه پرسش، نه گفت‌وگو، بلکه نامه‌ی تهدیدآمیز به سردبیری کیهان لندن با این مضمون که «در صورت انتشار گزارش اختر قاسمی از کیهان لندن شکایت می‌کنم».

این رفتار، نه اختلاف نظر است و نه نقد؛ این فقط ارعاب حرفه‌ای و حذف صدای مستقل همکار و دوست خود است.

من به حرمت طنزت و به حرمت دهه‌ها دوستی و همکاری سکوت کردم؛ و تو همان الگوی بی‌فرهنگی و بی‌اخلاقی را برای بار سوم ادامه دادی.

۳) تکرار همان الگو امروز

برای سومین بار، همان مسیر: حمله‌ی علنی و غیرمستقیم.

این دیگر سوءتفاهم نیست؛ تصمیم آگاهانه‌ی توست که مرا به پاسخ علنی واداشت.

و اما اصل ماجرا: