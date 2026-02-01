ایندیپندنت - بر اساس تصاویری که از روز جمعه ۱۹ دیماه در کهریزک منتشر شده است، خانوادههای جانباختگان انقلاب ملی ایران برای شناسایی پیکر عزیزان خود در این محل حضور داشتند.
این خانوادهها در حالی با یکی از تلخترین و دردناکترین لحظات زندگیشان روبهرو بودند که نیروهای بسیج و ماموران جمهوری اسلامی با ونهایی حامل آب معدنی، ساندیس و آبمیوه به میان جمعیت آمدند و این اقدام را بهعنوان «دلجویی» معرفی کردند.
این رفتار نمایشی نهتنها با استقبال خانوادههای داغدار مواجه نشد، بلکه خشم و اعتراض آنان را برانگیخت. حاضران در صحنه، این اقدام را توهینآمیز و تحقیرکننده دانسته و در واکنش، آب معدنیها، ساندیسها و آبمیوهها را به نشانه اعتراض پرتاب کردند یا روی زمین ریختند.
به گفته شاهدان، خانوادهها تاکید داشتند که آنچه مطالبه میکنند نه کمکهای نمایشی، بلکه پاسخگویی، شفافسازی درباره کشتار معترضان و احترام به کرامت انسانی قربانیان و بازماندگان است.
