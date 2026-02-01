Sunday, Feb 1, 2026

صفحه نخست » ویدیویی از تحقیر خانواده های داغدار در کهریزک

1111.jpgایندیپندنت - بر اساس تصاویری که از روز جمعه ۱۹ دی‌ماه در کهریزک منتشر شده است، خانواده‌های جان‌باختگان انقلاب ملی ایران برای شناسایی پیکر عزیزان خود در این محل حضور داشتند.

این خانواده‌ها در حالی با یکی از تلخ‌ترین و دردناک‌ترین لحظات زندگی‌شان روبه‌رو بودند که نیروهای بسیج و ماموران جمهوری اسلامی با ون‌هایی حامل آب معدنی، ساندیس و آبمیوه به میان جمعیت آمدند و این اقدام را به‌عنوان «دلجویی» معرفی کردند.

این رفتار نمایشی نه‌تنها با استقبال خانواده‌های داغدار مواجه نشد، بلکه خشم و اعتراض آنان را برانگیخت. حاضران در صحنه، این اقدام را توهین‌آمیز و تحقیرکننده دانسته و در واکنش، آب معدنی‌ها، ساندیس‌ها و آبمیوه‌ها را به نشانه اعتراض پرتاب کردند یا روی زمین ریختند.

به گفته شاهدان، خانواده‌ها تاکید داشتند که آنچه مطالبه می‌کنند نه کمک‌های نمایشی، بلکه پاسخگویی، شفاف‌سازی درباره کشتار معترضان و احترام به کرامت انسانی قربانیان و بازماندگان است.

مطلب قبلی...
1111.jpg
مغزشویی برای کشتار: من نکشتم، خدا غربال کرد
مطلب بعدی...
map.jpg
کشورهای عرب خلیج فارس به تهران هشدار دادند: حمله به ما، ورود مستقیم به جنگ

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar1-1.jpg
هدی کتان؛ چرا نام صاحب برند «هدی بیوتی» در اعتراضات دی ماه خبرساز شده است؟
goftar1.jpg
وضعیت مرز بازرگان بعد از تهدید امریکا به حمله
one1.jpg
تخریب اموال عمومی توسط شورشیان ۵۷
daily16.jpg
تینا قاضی مراد سردبیر خبری شبکه منوتو
goftar31.jpg
حرکات عراقچی مشابه دیکتاتور تهران در دیدار همتای ترکیه ای
newsoholic10.jpg
تصاوير کمتر ديده شده از ايران
one31.jpg
تجمع عرازش حکومتی در اعتراض به تروریستی نامیدن سپاه مقابل سفارت فرانسه
daily8.jpg
آلبوم نایاب عکسهای کلکسیونی شاهنشاه سال 1950 در امریکا توسط "آلفرد آیزنشتد" عکاس امریکایی

از سایت های دیگر

کاریکاتور هفته: آهای حروم زاده ها
رژیم‌های غذایی که به کاهش رشد تومورهای سرطانی کمک می‌کنند
مردم آزاری ترامپ با صدای تیلور سوئیفت
یک عکس از دوران شاه، شب ژانویه‌ای که ایران جزیرۀ ثبات شد

پر بیننده ترین ها



naf.jpg
ناف شما تو رفته است یا برآمده، آیا می‌دانید چرا؟
euro.jpg
ساعت آخرالزمان روی ۸۵ ثانیه به نیمه‌شب تنظیم شد
parcham21.jpg
فروشگاه پرچم شیر و خورشید
hemati.jpg
دلار در مرز ۱۶۰ هزار تومان؛ همتی می‌گوید روال بازار ارز «عادی» است!
goftar19.jpg
محمد نصیری فرزند مهدی نصیری و کارمند تلویزیون کانادا در کلگری کیست؟
one31-1.jpg
عکسهای تماشایی از حواشی بازی فوتبال ایران واسرائیل در سال ۱۳۴۷

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy