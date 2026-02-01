Sunday, Feb 1, 2026

صفحه نخست » حبیب دیباچی داماد سرخانه میلیون دلاری علی شمخانی کیست

1111.jpgداریوش معمار : حبیب دیباچی داماد سرخانه میلیون دلاری علی شمخانی که با تبانی شده مدیر عامل شرکت پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه، در فساد دیگری جدای از فساد شرکت رز اروند، یک میلیون دلار حق معلمان بازنشستگان را بالا کشیده است.
او در مناقصه آجرنسوز (ریفورمر) یک میلیون دلار را جوری بلعیده که آدم حیرت می کند. در این مناقصه سه پاکت بازگشایی شده،یکی ۹۰۰ هزاردلار،دومی یک میلیون و صد هزار دلار و سومی شرکت پارسان کیش با مدیریت احسان شجاعی به مبلغ یک میلیون و ۹۰۰ هزار دلار. درست حدس زدید برنده آقای شجاعی است.
شرکت دریم استار جنرال تریدینگ با قیمت ۹۰۰هزار دلار به صندوق ذخیره فرهنگیان شکایت کرده، داماد سرخانه شمخانی گفته معرف شجاعی سالاری است!

مطلب بعدی...
peter.jpg
به این ۱۰ دلیل جمهوری اسلامی بدون شلیک حتی یک گلوله به لبه پرتگاه می‌رسد

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar1-1.jpg
هدی کتان؛ چرا نام صاحب برند «هدی بیوتی» در اعتراضات دی ماه خبرساز شده است؟
goftar1.jpg
وضعیت مرز بازرگان بعد از تهدید امریکا به حمله
one1.jpg
تخریب اموال عمومی توسط شورشیان ۵۷
daily16.jpg
تینا قاضی مراد سردبیر خبری شبکه منوتو
goftar31.jpg
حرکات عراقچی مشابه دیکتاتور تهران در دیدار همتای ترکیه ای
newsoholic10.jpg
تصاوير کمتر ديده شده از ايران
one31.jpg
تجمع عرازش حکومتی در اعتراض به تروریستی نامیدن سپاه مقابل سفارت فرانسه
daily8.jpg
آلبوم نایاب عکسهای کلکسیونی شاهنشاه سال 1950 در امریکا توسط "آلفرد آیزنشتد" عکاس امریکایی

از سایت های دیگر

از فروشگاهفروشگاه پرچم شیر و خورشید دیدن کنید
کاریکاتور: عذاب الهی های لس آنجلسی
خرید ملک، گرفتن وام، افتتاح حساب بانکی در امارات متحده عربی
تهدید جانی یک ورزشکار ایرانی توسط طرفداران آرمان‌های فلسطین

پر بیننده ترین ها



naf.jpg
ناف شما تو رفته است یا برآمده، آیا می‌دانید چرا؟
euro.jpg
ساعت آخرالزمان روی ۸۵ ثانیه به نیمه‌شب تنظیم شد
parcham21.jpg
فروشگاه پرچم شیر و خورشید
hemati.jpg
دلار در مرز ۱۶۰ هزار تومان؛ همتی می‌گوید روال بازار ارز «عادی» است!
goftar19.jpg
محمد نصیری فرزند مهدی نصیری و کارمند تلویزیون کانادا در کلگری کیست؟
one31-1.jpg
عکسهای تماشایی از حواشی بازی فوتبال ایران واسرائیل در سال ۱۳۴۷

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy