داریوش معمار : حبیب دیباچی داماد سرخانه میلیون دلاری علی شمخانی که با تبانی شده مدیر عامل شرکت پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه، در فساد دیگری جدای از فساد شرکت رز اروند، یک میلیون دلار حق معلمان بازنشستگان را بالا کشیده است. داریوش معمار : حبیب دیباچی داماد سرخانه میلیون دلاری علی شمخانی که با تبانی شده مدیر عامل شرکت پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه، در فساد دیگری جدای از فساد شرکت رز اروند، یک میلیون دلار حق معلمان بازنشستگان را بالا کشیده است.

او در مناقصه آجرنسوز (ریفورمر) یک میلیون دلار را جوری بلعیده که آدم حیرت می کند. در این مناقصه سه پاکت بازگشایی شده،یکی ۹۰۰ هزاردلار،دومی یک میلیون و صد هزار دلار و سومی شرکت پارسان کیش با مدیریت احسان شجاعی به مبلغ یک میلیون و ۹۰۰ هزار دلار. درست حدس زدید برنده آقای شجاعی است.

شرکت دریم استار جنرال تریدینگ با قیمت ۹۰۰هزار دلار به صندوق ذخیره فرهنگیان شکایت کرده، داماد سرخانه شمخانی گفته معرف شجاعی سالاری است!