Sunday, Feb 1, 2026

صفحه نخست » کشورهای عرب خلیج فارس به تهران هشدار دادند: حمله به ما، ورود مستقیم به جنگ

map.jpgرادیو ملی اسرائیل: کشورهای منطقه هشدارهای مهمی به جمهوری اسلامی داده‌اند

ایران اینترنشنال - رادیوی ملی اسرائیل خبر داد که فراتر از تلاش‌های میانجی‌گرانه میان تهران و واشینگتن و تمایل کشورهای منطقه برای دور ماندن از درگیری و جنگ احتمالی، این کشورها هشدارهای مهمی را به جمهوری اسلامی ابلاغ کرده‌اند.

در برنامه‌ای که یک‌شنبه ۱۲ بهمن از رادیو ملی اسرائیل پخش شد، همزمان تاکید شد که کشورهای حوزه خلیج‌فارس و در راس آن‌ها عربستان سعودی، با جدیت تمام خود را برای احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران آماده می‌کنند.

یک مقام خاندان سلطنتی عربستان سعودی تصریح کرد که این کشور و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس تمایلی به مشارکت در این رویداد ندارند.

این مقام تاکید کرد که هشدارها به تهران درباره حملات احتمالی گسترده و معنادار ایران و نیروهای وفادارش علیه این کشورهاست، نه حملات محدودی مانند آنچه به پایگاه آمریکایی «العدید» در قطر شد.

او حمله پیشین جمهوری اسلامی به العدید را یک «نمایش» توصیف کرد.

مقام سعودی همچنین گفت که ریاض ترجیح می‌دهد فشارهای وارد شده به ایران تنها در سطح اقتصادی باقی بماند و به یک اقدام نظامی گسترده ختم نشود: «هر‌چند برداشت پادشاهی سعودی این است که ایالات متحده به‌طور جدی در حال آماده شدن برای حمله است.»

در همین راستا، پیام‌های مستقیمی برای تهران ارسال شده است مبنی بر اینکه این کشورها به ایالات متحده اجازه نخواهند داد از خاک یا حریم هوایی آن‌ها برای حمله به ایران استفاده کند، اما در عین حال، به ایران هشدار داده شده است اگر این کشور یا گروه‌های نیابتی‌اش در جریان درگیری با آمریکا، حملات سنگینی را علیه کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام دهند، آن‌ها نمی‌توانند در برابر این اقدام سکوت کنند و این امر ممکن است منجر به مداخله مستقیمشان در جنگ شود.

از سوی دیگر، وزارت خارجه قطر اعلام کرد محمد بن عبد‌الرحمن آل‌ثانی، نخست‌وزیر و وزیر خارجه این کشور، در سفر ناگهانی و چند ساعته ۱۱ بهمن خود به تهران، با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، دیدار کرد.

بر اساس بیانیه مطبوعاتی این وزارت‌خانه، این دو تلاش‌های جاری برای تنش‌زدایی در منطقه را مورد بحث قرار دادند.

