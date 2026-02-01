تحقیر و تمسخر پیکر جان‌باختگان اعتراضات

خبرنامه گویا - یکی از مجریان شبکه افق صداوسیما، وابسته به سپاه پاسداران، با طرح یک پرسش چهارگزینه‌ای درباره نحوه نگهداری پیکرهای معترضان کشته‌شده در انقلاب ملی ایرانیان، با لودگی آگاهانه و لحنی موهن به موضوعی پرداخت که مستقیماً با مرگ، سوگ و کرامت انسانی گره خورده است.

هتاکی زننده و بی‌سابقه مجری شبکه افق به جان‌باختگان اخیر در قالب این پرسش مطرح شد:

جمهوری اسلامی جسدها رو کجا نگه می‌دارد؟

1️⃣ یخچال ساید‌بای‌ساید

2️⃣ دستگاه بستنی‌ساز

3️⃣ فریزر سوپرمارکتی

4️⃣ یخ‌فروش هستم، کاسبی ما را به هم نزنید

یکی از مجریان شبکه افق صداوسیما، وابسته به سپاه پاسداران، با طرح سوالی چهار گزینه‌ای در مورد نحوه نگهداری پیکر‌های معترضان کشته‌شده در انقلاب ملی ایرانیان، با لودگی و لحنی طعنه‌آمیز به موضوع پرداخت. pic.twitter.com/Oljgvhh237 -- ايران اينترنشنال (@IranIntl) February 1, 2026

آنچه از آنتن صداوسیما پخش شد، نه یک لغزش زبانی است و نه یک رفتار فردی؛ نمایش عریان وقاحت رسانه‌ای نهادی است که سال‌هاست از مرزهای انسانیت، سوگواری، کرامت و حتی بدیهی‌ترین اصول اخلاق عمومی عبور کرده است. اینجا دیگر با پروپاگاندای معمول یا تحریف خبر مواجه نیستیم؛ این وقاحتِ زنده و سازمان‌یافته است.

این هتاکی‌ها تصادفی نیست. این، زبان رسمی جمهوری اسلامی است؛ زبانی که برای بی‌حس‌کردن جامعه، مرگ را به سخره می‌گیرد، پیکر جان‌باختگان را بی‌ارزش می‌کند و رنج را به ابتذال می‌کشاند. وقتی مرگ عادی‌سازی نشد، باید تحقیر شود؛ و وقتی جنایت قابل دفاع نیست، باید به لودگی و تمسخر پناه برد.

این برنامه‌ها سندند؛ سندِ حکومتی که نه‌تنها پاسخ‌گوی خون ریخته‌شده نیست، بلکه با تمسخر و تحقیر عامدانه، می‌کوشد زخم جامعه را عمیق‌تر کند. صداوسیما دیگر «رسانه» نیست؛ به ابزار رسمی تحقیر، بی‌رحمی و عادی‌سازی جنایات کشتارجمعی تبدیل شده است.

و این‌که برخی رسانه‌ها به این هتاکی با واژه‌ی خنثی و فریبکارانه‌ی «شوخی» اشاره می‌کنند، خود بخشی از مسئله است؛ نام‌گذاریِ تحقیر سازمان‌یافته به‌عنوان «شوخی»، تطهیر خشونت و همدستی ناخواسته با ماشین بی‌رحمی است.

