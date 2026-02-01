ای شمایانی که به جای هدف قرار دادن جمهوری نکبت اسلامی، همدیگر را که مخالف این نظام هستید و این نظام،،، هست و نیست تان را بر باد داده هدف قرار می دهید! چپ هستید به جان راست می افتید راست هستید به جان چپ می افتید؛ به خاطر پدرکشتگی هاتان، امروزِ خودتان و آینده فرزندان تان را به باد فنا می دهید. این چند کلمه را برای شما می نویسم. البته با حرف چیزی درست نخواهد شد ولی شاید لحظه ای به وضع خودتان و ما و ملت ایران فکر کنید.

حقیقت این است که اغلب شما در حال جنگ با حکومت نیستید. می گویید او دشمن شماست ولی در حقیقت او را دشمن نمی دانید که اگر می دانستید مثل این خاطرات واقعی که بخشی از آن را برایتان می نویسم محال ممکن است بیش از او، به خودهاتان گیر بدهید و با خودهاتان بجنگید و مبارزه کنید.

ما در زمان جنگ ایران و عراق، واقعا در میدان جنگ بودیم نه در حرف و داستان. واقعا با دشمن اصلی مان عراق می جنگیدیم که به خون مان تشنه بود و برای مالِ خود کردن خانه و کاشانه و مملکت مان دست به هر جنایتی می زد. ما واقعا در حال جنگ بودیم چون هم ما مسلح بودیم هم عراق مسلح بود. بر دیواره های درست شده با گونی های پر از خاکِ سنگرهایمان همه جور سلاحی آویزان بود. از ژ۳ و کلت گرفته تا آرپی جی و کلاش غنیمتی. نارنجک مثل نقل و نبات داخل جعبه های آهنی و چوبی مهمات داخل سنگر ولو بود. هم نوع امریکایی هم نوع روسی و عربی که از عراقی ها غنیمت گرفته بودیم. جعبه های فشنگ آن قدر زیاد بود که داخل سنگر فضا را می گرفت و آن ها را بیرون از سنگر می چیدیم. روی این جعبه ها ناهار شام می خوردیم و به صورت قاچاق و دور از چشم اسلامی ها شطرنج و ورق (و به قول بچه ها پاسور) بازی می کردیم.

ما همه چیزمان مشترک بود. از دم پایی های اتافوکوی بند در رفته گرفته تا آفتابه های ترکش خورده و سوراخ، تا سفره ی نان تا حتی پیپ ی که من داشتم. بچه ها به جای پر کردن سیگاری، علف و حشیش را توی پیپ من پر کردند که پر کردن اش راحت تر از سیگار بود و دور تا دور دودی هوا می کردند و لحظاتی را از وحشت منطقه و کشت و کشتار، خود را دور می کردند. دوست نازنین ام که امروز در نروژ است و با او در مورد همین روزها صحبت می کردم، وقتی پُکی به این پیپ که به آن رآکتور هسته ای می گفتیم می زد، چنان عالی و دقیق لوله ی تانک را روی عراقی ها نشانه می گرفت که فرستادن جمعی شان به دَرَک ردخور نداشت.

خلاصه ی کلام، ما در منطقه ی جنگی، کادر و وظیفه نداشتیم. بالاتر و پایین تر نداشتیم. بهتر و بدتر نداشتیم. همه با هم بودیم. همه برای هم بودیم....

می فهمید چه می گویم؟! همه با هم بودیم و همه برای هم بودیم و هر کس در هر کاری لایق و شایسته بود آن کار را انجام می داد.