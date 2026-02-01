پیتر زیهان، تحلیلگر آمریکایی: محتمل ترین گزینه محاصره دریایی و تنگ کردن تدریجی این محاصره هست و فعلا حمله نظامی بعید است

بازنشر از کانال قلم بیداری، ح-درویشی

چرا ترامپ فعلاً به‌دنبال عملیات نظامی گسترده علیه ایران نیست؟

به‌گفته پیتر زیهان، تصمیم دونالد ترامپ برای پرهیز از حمله نظامی فراگیر به ایران، نه از سر تردید، بلکه نتیجه یک محاسبه سرد و مرحله‌بندی‌شده است. از نگاه او، آمریکا در سال ۲۰۲۶ وارد مرحله‌ای از «جنگِ بدون بمباران» شده؛ جنگی که هزینه انسانی صفر، ریسک منطقه‌ای محدود و بیشترین فشار ساختاری را بر حاکمیت ایران وارد می‌کند. این محاسبه بر ده محور اصلی استوار است:

۱. هزینه انسانی صفر برای آمریکا

در راهبرد فعلی، واشینگتن بدون اعزام نیرو یا تحمل تلفات، فشار حداکثری را اعمال می‌کند؛ امری که از نظر سیاسی برای ترامپ کم‌هزینه و قابل دفاع است.

۲. جلوگیری از جهش قیمت جهانی نفت

حمله نظامی می‌تواند کل خلیج فارس را به آتش بکشد و قیمت نفت را به سطوح بحرانی برساند. محاصره هدفمند، امکان حذف نفت ایران از بازار را بدون برهم‌زدن توازن جهانی فراهم می‌کند.

۳. پرهیز از باتلاق جنگ چریکی

تجربه عراق و افغانستان نشان داده است که اشغال یا ویرانی یک کشور، آمریکا را درگیر مسئولیت‌های بلندمدت و پرهزینه می‌کند؛ سناریویی که واشینگتن از آن گریزان است.

۴. فشار بر بدنه حقوق‌بگیر نظام

ماشین سرکوب نه با ایدئولوژی، بلکه با حقوق و مزایا کار می‌کند. فروپاشی اقتصادی و بی‌ارزش‌شدن پول ملی، وفاداری نیروهای سرکوب را فرسایش می‌دهد.

۵. فعال‌سازی مکانیزم ماشه

این‌بار آمریکا تلاش می‌کند با تکیه بر سازوکارهای حقوقی سازمان ملل عمل کند؛ مسیری که دخالت مستقیم روسیه و چین را پرهزینه‌تر می‌سازد.

۶. حفظ زیرساخت‌ها برای دولت آینده

بمباران بنادر، پالایشگاه‌ها و شبکه‌های حیاتی، بازسازی ایران را دهه‌ها به عقب می‌اندازد. محاصره به‌معنای بستن شیرهاست، نه تخریب لوله‌ها.

۷. جایگزینی بمباران با رصد هوشمند

نظارت ماهواره‌ای و عملیات اطلاعاتی، کنترل و مهار را بدون تخریب فیزیکی ممکن کرده است؛ الگویی از «جراحی جغرافیایی» به‌جای جنگ کلاسیک.

۸. مهار واکنش‌های انتحاری منطقه‌ای

حمله مستقیم می‌تواند واکنش‌های زنجیره‌ای در منطقه ایجاد کند. فشار غیرنظامی، دامنه واکنش‌ها را محدود نگه می‌دارد.

۹. ملاحظه متحدان عرب آمریکا

عربستان و امارات نگران‌اند که در صورت جنگ، نخستین اهداف تلافی‌جویانه باشند. راهبرد محاصره، بدون تحریک مستقیم تهران، این نگرانی را کاهش می‌دهد.

۱۰. ثبت «پیروزی بدون جنگ» در کارنامه ترامپ

ترامپ به‌دنبال برندی سیاسی است که فروپاشی دشمن را بدون شلیک گلوله به نام خود ثبت کند؛ روایتی جذاب برای میراث سیاسی او.

جمع‌بندی

از این منظر، آمریکا مراکز سرکوب را هدف قرار نمی‌دهد، زیرا زمان، جغرافیا و فشار اقتصادی همان کاری را انجام می‌دهند که بمب‌ها انجام می‌دادند. ایران در شرایطی شبیه یک فضای خلأ قرار گرفته و واشینگتن، به‌جای انفجار، به‌آرامی اکسیژن این فضا را کاهش می‌دهد؛ با این انتظار که فروپاشی از درون، کم‌هزینه‌تر و کنترل‌پذیرتر از جنگی تمام‌عیار باشد.