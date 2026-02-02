گرینلند نمونه ای کلاسیک از ماسکیروفکای ترامپ بود

ایندیپندنت فارسی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا مقاله‌ای از فری‌پرس با عنوان «ترامپ چطور در داووس پیروز شد» را در «تروث سوشال» بازنشر کرد که در آن به دلیل تمرکز بر موضوع گرینلند به جای ایران نیز پرداخته شده است.

در بخشی از این مقاله آمده است: «چرا ممکن است رئیس‌جمهور ترامپ ترجیح بدهد به جای ایران یا اوکراین، درباره گرینلند صحبت کند؟ شاید به این دلیل که اروپا طبق معمول ناچار می‌شد درباره تهران درخواست‌های همیشگی خود برای تنش‌زدایی را مطرح کند. بنابراین من این فرضیه را مطرح می‌کنم که تمام سر و صدای مربوط به گرینلند نمونه‌ای کلاسیک از ماسکیروفکای ترامپ بود-یعنی عملیات فریب و انحراف افکار عمومی، مشابه ادعای او مبنی بر ادامه داشتن مذاکرات صلح با ایران درست یک روز پیش از حمله هوایی آمریکا به تاسیسات هسته‌ای فوردو.»

ماسکیروفکا Maskirovka یک اصطلاح نظامی روسی به معنای فریب، پنهان‌کاری و گمراه‌سازی در عملیات نظامی است. هدف ماسکیروفکا این است که دشمن تصویر اشتباهی از وضعیت واقعی به دست آورد و تصمیم‌های نادرست بگیرد.



