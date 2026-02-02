آمادگی جمهوری اسلامی برای «انعطاف» درباره غنیسازی اورانیوم
ایران اینترنشنال - خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد تهران آماده است در مذاکرات احتمالی با واشینگتن، بر سر موضوع مناقشهبرانگیز غنیسازی اورانیوم «انعطاف» نشان دهد.
او دوشنبه ۱۳ بهمن گفت: «برای ازسرگیری گفتوگوها نباید پیششرطی وجود داشته باشد. ایران آماده است در موضوع غنیسازی اورانیوم نرمش نشان دهد؛ از جمله تحویل ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا و پذیرش غنیسازی صفر در قالب یک سازوکار کنسرسیومی.»
او افزود جمهوری اسلامی آغاز مذاکرات را منوط به دور شدن تجهیزات نظامی آمریکا از پیرامون ایران میداند.
این مقام ارشد جمهوری اسلامی که نامش ذکر نشده، تاکید کرد: «توپ اکنون در زمین ترامپ قرار دارد.»
رویترز در ادامه نوشت جمهوری اسلامی در صورت دستیابی به توافقی که به لغو تحریمها بینجامد، آمادگی دارد اورانیوم با غنای بالای خود را به خارج بفرستد و غنیسازی را متوقف کند.
با این حال، علی باقری، معاون سیاست خارجی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، اعلام کرد جمهوری اسلامی قصدی برای «انتقال مواد غنیشده هستهای به هیچ کشوری ندارد» و «مذاکرات اصلا حول چنین امری نیست».
علی خامنهای، دیکتاتور تهران، در سخنرانیهای خود پس از جنگ ۱۲ روزه بارها بر ادامه غنیسازی اورانیوم تاکید کرده بود.
در یک نمونه، او مهرماه غنیسازی ۶۰ درصدی اورانیوم در ایران را «لازم» و مذاکره با آمریکا را «ضرر محض» دانسته بود.
رویترز پیشتر گزارش داد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با تکرار شروط سهگانه خود برای مذاکره با تهران تاکید کرده جمهوری اسلامی باید غنیسازی اورانیوم را بهطور کامل کنار بگذارد، به حمایت از نیروهای نیابتی خود پایان دهد و محدود شدن برنامه موشکیاش را بپذیرد.
تهران تاکنون هر سه خواسته واشینگتن را رد کرده است. با این حال، دو مقام حکومت ایران به رویترز گفتند در نگاه رهبران جمهوری اسلامی، چالش تعیینکننده در گفتوگوهای احتمالی با واشینگتن برنامه موشکی است، نه پرونده هستهای.
شبکه ۱۲ اسرائیل ۱۲ بهمن گزارش داد مقامهای امنیتی این کشور به آمریکا هشدار دادهاند جمهوری اسلامی ممکن است در موضوع هستهای انعطاف محدودی نشان دهد، اما در خصوص برنامه موشکی و نیروهای نیابتی عقبنشینی نخواهد کرد.
احتمال دیدار ویتکاف و عراقچی در ترکیه
رویترز در ادامه به نقل از یک دیپلمات غربی و یک مقام حکومت ایران نوشت عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ایالات متحده، ممکن است در روزهای آینده در ترکیه دیدار کنند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز ۱۳ بهمن در نشستی خبری اعلام کرد حکومت ایران در حال تصمیمگیری در خصوص گفتوگو با آمریکا است و مذاکرات «احتمالا» طی روزهای آینده در ترکیه برگزار خواهد شد.
فارس و تسنیم، خبرگزاریهای وابسته به سپاه پاسداران، هم احتمال آغاز مجدد مذاکرات با واشینگتن را تایید کردند.
یک مقام حزب حاکم ترکیه در مصاحبه با رویترز خبر داد تهران و واشینگتن توافق کردهاند گفتوگوهای آتی بر دیپلماسی متمرکز باشد.
رویترز همچنین گزارش داد ویتکاف بهزودی در سفر به اسرائیل با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر و ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش این کشور، دیدار خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، سفر ویتکاف به اسرائیل ممکن است سهشنبه ۱۴ بهمن انجام شود.
رویترز عزیمت ویتکاف به اسرائیل را با توجه تحولات اخیر ایران و همچنین چشمانداز طرح صلح غزه حائز اهمیت دانست.
شرایط تازه آمریکا برای مذاکره با جمهوری اسلامی!!!!