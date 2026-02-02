«غلامحسین کرباسچی»، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و مدیر مسوول روزنامه توقیف شده «هم‌میهن» با ایران‌وایر درباره اعتراضات اخیر و کشتار گسترده معترضان گفت‌وگو کرده است.

او که در جوانی از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸ استاندار اصفهان و از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۷ شهردار تهران بود، معتقد است که «مسوولان جمهوری اسلامی اعم از اصلاح‌طلب و غیراصلاح‌طلب درک درستی از نسل جدید جامعه ندارند و شکاف نسلی به عناد نسلی تبدیل شده و باعث شکل‌گیری اعتراضات و فجایع اخیر شده است.»

او در این گفت‌و‌گو تاکید می‌کند درهمه سال‌هایی که فعالیت سیاسی، اجرایی و یا فرهنگی کرده‌ است هیچ‌گاه این‌قدر گرفتاری، نگرانی و مشکلات چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ داخلی و خارجی وجود نداشته.»

کرباسچی کشتار معترضان را فاجعه می‌داند، اما می‌گوید خبرهای منتشر شده درباره دریافت پول تیر از خانواده کشته‌شدگان را «شایعه» می‌داند و معتقد است به پیکر معترضان از «قصد» بی‌احترامی نشده است و در اثر بی‌نظمی و عدم مدیریت مشکلات پیش آمده است.

او درباره روایت حکومت از ورود «تروریست‌های مسلح» به کشور و «تحریک معترضان» تردید دارد، اما آن را به‌طور کامل رد نمی‌کند و می‌گوید: «من نمی‌دانم چنین چیزی بوده یا نه، اما اگر چنین اتفاقی افتاده باشد اول این‌که نهادهای امنیتی باید پاسخگو باشند که کجا بوده و چه می‌کردند و دوم این که مسوولان کشور با حضور ناظران بی‌طرف بین‌المللی این موضوع را اثبات کنند.»

در پایان گفت‌وگو وقتی از او می‌پرسم مردم با دیدن این گفت‌وگو احساس می‌کنند شما در حال دفاع از جمهوری اسلامی هستید. آیا همچنان دارید از جمهوری اسلامی دفاع می‌کنید؟

می‌گوید: «من هیچ دفاعی نکردم. نه از حکومت دفاع کردم نه از دولت. اول اشکالات را گفتم؛ گفتم این کار بسیار فاجعه‌آمیزاست و زشت، گفتم همه ما مسوول هستیم. در کنار این که دفاع نمی‌کنم، محکوم می‌کنم اما معتقدم باید دنبال حقیقت باشیم.»

گفت‌وگوی کامل ایران‌وایر با غلامحسین کرباسچی را در زیر می‌خوانید.

به‌عنوان یک فعال سیاسی که سال‌ها در حوزه اصلاح‌طلبی کار کردید و همیشه امید به اصلاح داشتید آیا با توجه به وضعیت اخیر، امیدی باقی مانده آقای کرباسچی؟

اگر امید وجود نداشته باشد که آدم باید سرش را بگذارد زمین و بمیرد. اما، خب باید بگویم شرایط خیلی سخت است و هر چقدر شرایط سخت می‌شود، آدم امیدواری‌اش کم می‌شود. من می‌توانم بگویم در همه سال‌هایی که بالاخره فعالیت سیاسی، اجرایی و یا فرهنگی کرده‌ام در هیچ دوره‌ای این‌قدر گرفتاری، نگرانی و مشکلات چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ داخلی و خارجی وجود نداشته ولی خب باید در هر حال آدم امیدوار باشد. اگر بخواهد قطع امید کند که زندگی خیلی برایش مشکل می‌شود. ما امیدوار هستیم که بالاخره مسوولین، مسايل کشور را درک کنند و تصمیم بگیرند. آدم احساس می‌کند دارد در یک دوران بی‌تصمیمی راجع به مسايل کشور زندگی می‌کند. درباره مسایل یا تصمیم نمی‌گیرند یا خیلی دیر تصمیم می‌گیرند که دیگر آن تصمیم تاثیر خودش را ندارد.

متاسفانه با همه امیدواری که به آقای پزشکیان بود ما در ابعاد مختلف تحقق چیزی را ندیدیم. ایشان با شعار این آمد که بتواند مسایل کشور را با دنیا حل و فصل کند اما هم مسایل خارجی خیلی پیچیده شد هم در داخل کسانی‌که با نظرات ایشان مخالف بودند، مشکلاتی ایجاد کردند و ایشان هم آن قاطعیتی که باید می‌داشت، نداشت. به هر حال ملت از جهات مختلف حال خوبی ندارند.

من الان از شما درباره امید پرسیدم. در این چند روز با شهروندان زیادی هم صحبت کردم آن‌ها هیچ امیدی ندارند به‌خصوص درباره اصلاحات و اصلاح‌طلبی. این را حتما شما هم از گوشه‌وکنار می‌شنوید که مردم می‌گویند با این همه تبلیغاتی که اصلاح‌طلبان همیشه در دوران انتخابات برای بازشدن فضا می‌کنند اما شدیدترین سرکوب‌ها و کشتار معترضان در دولت‌های اصلاح‌طلبی و اعتدال‌گرایی بوده است. از دی ۹۶ و آبان ۱۳۹۸ تا اعتراضات اخیر. چه پاسخی در این خصوص دارید؟

واقعیت‌اش را بخواهم بگویم هیچ پاسخی را ندارم. اصل مساله‌ای که باعث می‌شود این گرفتاری‌ها پیش بیاید این است که مسوولین ما چه اصلاح‌طلب و چه غیراصلاح‌طلب درک درستی از جامعه و نسلی که دارند در این کشور زندگی می‌کنند و از این جمعیتی که در طول این بیست، سی‌سال اضافه شده‌اند، شناخت درستی ندارند و خواسته‌هایشان را نمی‌دانند. کلا ما یک فضای غیر از زمان آغاز انقلاب یا آغاز اصلاحات داریم. جامعه کاملا عوض شده و من بارها در صحبت‌های دیگرم هم گفته‌ام نسلی که امروز هست نه ما را قبول دارد و نه ما را می‌شناسد و نه ما آن‌ها را می‌شناسیم. آن‌ها برای خودشان یک معیارها و ارزش‌های مخصوص خودشان را دارند.

آن‌وقت این نسل که ما نمی‌شناسیم یک مرتبه در جاهای مختلف در مسایل مختلف خودش را بروز می‌دهد. حالا یا به‌صورت تظاهرات یا به‌صورت جدا شدن و قهر کردن و شرکت نکردن در انتخابات و ... جاهایی هم که یک فضایی پیدا بکنند این نسل به‌هر حال بروزی از خودشان نشان می‌دهند که همه می‌مانند چه برخوردی باید بکنند و چه بسا دیگرانی هم از این شرایط و شکاف نسلی استفاده می‌کنند و چالش‌هایی به‌وجود می‌آید. این نسل در باقی‌مانده نسل‌های قبلی هم تاثیرگذار است، این‌ها فرزندان آن‌ها هستند و روابط عاطفی و دایمی دارند با هم. به‌هر حال ما و مسوولان ما در رده‌های مختلف از این فضایی که در جامعه وجود دارد، عقب مانده‌ایم. جامعه خیلی جلو رفته. نسل با مسایل روز دنیا، فرهنگ دنیا و علم و صنعت روز دنیا آشنا شده و ما خیلی عقب هستیم.

آیا فکر می‌کنید مسوولانی که از جامعه عقب مانده‌اند همچنان باید بر سر کار باشند و بر افرادی که به قول شما از آن‌ها جلوترند، حکومت کنند؟

نه اصولا. من که عقیده‌ام این است که کسانی‌که برای کارمندان عادی پیشنهاد سی‌سال تا سی‌وپنج سال خدمت را می‌دهند و می‌گویند حداکثر در سن ۶۰ سالگی بازنشست شوند، باید در تمام رده‌های مدیریتی کشور این ضوابط را رعایت کنند. نسل جوانی هستند. این‌ها دوست دارند در رده‌های مختلف حضور داشته باشند، تصمیم بگیرند، مدیریت کنند. ضمن احترام به شخصیت فردی افراد کسانی که بالای این سنین هستند و با این نسل آشنا نیستند و سلیقه‌های این نسل را قبول ندارند، نباید خیلی به این میز و صندلی و پست وموقعیت‌شان تعلق خاطری نشان دهند که به هر قیمتی بخواهند آن را حفظ کنند. واقعیت این است که ما به‌لحاظ مدیریتی مدیریت فرسوده و پیری هستیم. وقتی یک بخش عظیمی از جامعه از ما به لحاظ فرهنگ و دانش جلوتر هستند، باید نسل جدید را بشناسیم، بفهمیم، کارها را به آن‌ها بسپاریم و حالا ما هم در کنارشان بایستیم و اگر چیزی به عقل‌مان رسید بگوییم اما باید خودشان تصمیم بگیرند، خودشان اداره کنند.