Monday, Feb 2, 2026

صفحه نخست » شلیک به دختری که در حال التماس بود

ویدیوی رسیده نشان می‌دهد ماموران به دختری در حال التماس در یک کوچه، از فاصله نزدیک و با کلت کمری شلیک می‌کنند.

به گفته شاهدان، این دختر که با گلوله‌های ساچمه‌ای مجروح شده و نتوانسته‌ بود وارد خانه‌ای در این کوچه شود، هدف شلیک ماموران قرار می‌گیرد.

مطلب قبلی...
111.jpg
افشاگری ارژنگ امیرفضلی بازیگر از زمان ریاست لاریجانی در صداوسیما
مطلب بعدی...
111.jpg
شرایط تازه آمریکا برای مذاکره با جمهوری اسلامی!!!!

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar2.jpg
اوضاع به ظاهر عادی پایتخت
one2-1.jpg
ژست های بازیگران حکومتی در فیلمی به کارگردانی یک آخوند در جشنواره فجر
one2.jpg
مصاحبه بهزاد نبوی با خبرگزاری فارس در منزلش
daily2.jpg
محمد گلریز برادر زنده یاد اکبر گلپایگانی در جشنواره دفاع مقدس
oholic2.jpg
مصرف چای داغ چه بلایی سرتان می آورد
daily22.jpg
وقتی بحرین هنوز جزو خاک ایران بود
goftar1.jpg
وضعیت مرز بازرگان بعد از تهدید امریکا به حمله
one1.jpg
تخریب اموال عمومی توسط شورشیان ۵۷

از سایت های دیگر

دیدگاه فعالین زن ایرانی درباره سفر یک زن سکسی به ایران
ده عامل شگفت‌انگیزی که بی‌سر و صدا به قلب آسیب می‌زنند
ایران در آستانه انقلابی مانند انقلاب ۱۹۷۹ قرار دارد
مجسمه‌های خاجوراهو؛ ترکیبی از تمنای جنسی و معنویت

پر بیننده ترین ها



naf.jpg
ناف شما تو رفته است یا برآمده، آیا می‌دانید چرا؟
euro.jpg
ساعت آخرالزمان روی ۸۵ ثانیه به نیمه‌شب تنظیم شد
parcham21.jpg
فروشگاه پرچم شیر و خورشید
hemati.jpg
دلار در مرز ۱۶۰ هزار تومان؛ همتی می‌گوید روال بازار ارز «عادی» است!
onenews1-2.jpg
یک آرایشگاه زنانه در کابل
newso.jpg
بدترین و دردناک‌ترین روش‌های مرگ را بشناسید

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy