ویدیوی رسیده نشان می‌دهد ماموران به دختری در حال التماس در یک کوچه، از فاصله نزدیک و با کلت کمری شلیک می‌کنند.

به گفته شاهدان، این دختر که با گلوله‌های ساچمه‌ای مجروح شده و نتوانسته‌ بود وارد خانه‌ای در این کوچه شود، هدف شلیک ماموران قرار می‌گیرد.