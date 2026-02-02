ویدیوی رسیده نشان میدهد ماموران به دختری در حال التماس در یک کوچه، از فاصله نزدیک و با کلت کمری شلیک میکنند.
به گفته شاهدان، این دختر که با گلولههای ساچمهای مجروح شده و نتوانسته بود وارد خانهای در این کوچه شود، هدف شلیک ماموران قرار میگیرد.
ویدیوی رسیده نشان میدهد ماموران به دختری در حال التماس در یک کوچه، از فاصله نزدیک و با کلت کمری شلیک میکنند.-- ايران اينترنشنال (@IranIntl) February 2, 2026
به گفته شاهدان، این دختر که با گلولههای ساچمهای مجروح شده و نتوانسته بود وارد خانهای در این کوچه شود، هدف شلیک ماموران قرار میگیرد. pic.twitter.com/Hr6ZgjlRFN