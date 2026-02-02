ایران اینترنشنال - خبرگزاری رویترز به نقل از شش مقام فعلی و پیشین گزارش داد رهبران جمهوری اسلامی نگراناند حمله احتمالی آمریکا، خشم عمومی از سرکوب خونین اعتراضات دیماه را به خیابانها بکشاند و بقای حکومت را تهدید کند.
بر اساس گزارش رویترز که دوشنبه ۱۳ بهمنماه منتشر شد، به گفته این شش منبع، در جلسات سطح بالا به علی خامنهای، دیکتاتور تهران، گفته شده است خشم جامعه به نقطهای رسیده که «ترس دیگر بازدارنده نیست» و بسیاری از شهروندان آماده رویارویی دوباره با نیروهای امنیتی هستند.
مقامهای مطلع هشدار دادهاند حتی یک حمله محدود آمریکا میتواند معترضان را جسورتر کند و «آسیبی جبرانناپذیر» به ساختار سیاسی جمهوری اسلامی وارد کند.
یکی از این مقامها به رویترز گفت: «حمله خارجی همراه با اعتراض مردم خشمگین میتواند به فروپاشی نظام منجر شود. این اصلیترین نگرانی در میان مقامهای ارشد است.»
یک مقام ارشد پیشین نیز تاکید کرد: «دیوار ترس فرو ریخته و دیگر ترسی باقی نمانده است.»
منابع حکومتی به رویترز گفتهاند اگر اعتراضها همزمان با فشار یا حمله آمریکا از سر گرفته شود، حکومت با روشهای «سختتر» پاسخ خواهد داد و نتیجه میتواند «حمام خون» باشد.
یک شهروند تهرانی که فرزندش در اعتراضات دیماه کشته شده، به رویترز گفت در صورت حمله آمریکا، برای «انتقام» دوباره به خیابان باز خواهد گشت.