بخش راستی‌آزمایی بی‌بی‌سی فارسی، در بررسی اسناد تازه منتشر شده مربوط به پرونده جفری اپستین، مجرم جنسی آمریکایی، که وزارت دادگستری آمریکا به تازگی منتشر کرده است، سندی یافته که در آن نام محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران، به چشم می‌خورد. ‌

این سند مربوط به ایمیلی از سوی شخصی به نام «رابرت تریورس» به اپستین است. در این ایمیل خطاب به اپستین آمده: «چیز دیگری که درباره‌ تو دوست دارم، اما درکش نمی‌کنم، و هنوز هم درباره‌اش صحبتی نداشته‌ایم، این است که در ارتباط با هم‌پیمانان سیاسی‌ات چندچهره و منحرف هستی. اگر تو را بازتابِی از کسانی بدانیم که با تو هستند، تو یک سوسیالیست رادیکال به شمار می‌آیی، آن‌جا که در کنار فیدل کاسترو می‌نشینی و او از دوستت می‌پرسد: چطور می‌توانم کمک کنم؟ تو یک اسلام‌گرای رادیکال هستی چون احمدی‌نژاد در نیویورک ازت دیدار می‌کند؛ بعد از این که او علیه اسرائیل، صهیونیست‌ها و شاید حتی یهودی‌ها به طور کلی انتقاد کرد. راستی، من او را در گوگل جست‌وجو کردم و تازه فهمیدم که یک مهندس و معلم با پیشینه‌ای ضعیف است، چیزی که احتمالا از قبل می‌دانستی. خب به همین خاطر باهاش ارتباط گرفتی؟»



این ایمیل به تاریخ ۴ فروردین ۱۳۹۷ (۲۴ مارس ۲۰۱۸) ارسال شده است، اما نویسنده ایمیل مشخص نکرده است که تاریخ «دیدار» میان آقای احمدی‌نژاد و اپستین که به آن اشاره می‌کند، چه زمانی بوده است.



بی‌بی‌سی فارسی در ایمیلی به آقای احمدی‌نژاد از او خواسته است که در باره ادعای مطرح شده در این ایمیل اظهار نظر کند، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است. اما کانال رسمی محمود احمدی‌نژاد به اسم دولت بهار امروز ۱۳ بهمن (۲ فوریه) چنین دیداری را رد کرده است.





