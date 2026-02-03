Tuesday, Feb 3, 2026

صفحه نخست » نام احمدی‌نژاد در ایمیلی مرتبط با پرونده اپستین

an.jpgبخش راستی‌آزمایی بی‌بی‌سی فارسی، در بررسی اسناد تازه منتشر شده مربوط به پرونده جفری اپستین، مجرم جنسی آمریکایی، که وزارت دادگستری آمریکا به تازگی منتشر کرده است، سندی یافته که در آن نام محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران، به چشم می‌خورد. ‌

این سند مربوط به ایمیلی از سوی شخصی به نام «رابرت تریورس» به اپستین است. در این ایمیل خطاب به اپستین آمده: «چیز دیگری که درباره‌ تو دوست دارم، اما درکش نمی‌کنم، و هنوز هم درباره‌اش صحبتی نداشته‌ایم، این است که در ارتباط با هم‌پیمانان سیاسی‌ات چندچهره و منحرف هستی. اگر تو را بازتابِی از کسانی بدانیم که با تو هستند، تو یک سوسیالیست رادیکال به شمار می‌آیی، آن‌جا که در کنار فیدل کاسترو می‌نشینی و او از دوستت می‌پرسد: چطور می‌توانم کمک کنم؟ تو یک اسلام‌گرای رادیکال هستی چون احمدی‌نژاد در نیویورک ازت دیدار می‌کند؛ بعد از این که او علیه اسرائیل، صهیونیست‌ها و شاید حتی یهودی‌ها به طور کلی انتقاد کرد. راستی، من او را در گوگل جست‌وجو کردم و تازه فهمیدم که یک مهندس و معلم با پیشینه‌ای ضعیف است، چیزی که احتمالا از قبل می‌دانستی. خب به همین خاطر باهاش ارتباط گرفتی؟»

این ایمیل به تاریخ ۴ فروردین ۱۳۹۷ (۲۴ مارس ۲۰۱۸) ارسال شده است، اما نویسنده ایمیل مشخص نکرده است که تاریخ «دیدار» میان آقای احمدی‌نژاد و اپستین که به آن اشاره می‌کند، چه زمانی بوده است.

بی‌بی‌سی فارسی در ایمیلی به آقای احمدی‌نژاد از او خواسته است که در باره ادعای مطرح شده در این ایمیل اظهار نظر کند، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است. اما کانال رسمی محمود احمدی‌نژاد به اسم دولت بهار امروز ۱۳ بهمن (۲ فوریه) چنین دیداری را رد کرده است.

anletter.jpg

iransep.jpg
بازگشت همهٔ سفرای جمهوری اسلامی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ایران
02topC.jpg
اختصاصی: ناگفته‌های کشتار در میدان از زبان پزشکان

goftar3-1.jpg
daily3-2.jpg
one3-2.jpg
oholic3.jpg
daily3-1.jpg
goftar3.jpg
goftar2.jpg
one2-1.jpg
goftar2-1.jpg
naf.jpg
euro.jpg
parcham21.jpg
hemati.jpg
goftar6-1.jpg
