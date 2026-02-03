بر اساس این بیانیه که سه‌شنبه ۱۴ بهمن منتشر شد، این ابتکار با هدف نجات جان انسان‌ها، کاهش رنج آسیب‌دیدگان، و تقویت تاب‌آوری محله‌محور شکل گرفته است.

نسخه کامل این بیانیه در ادامه آمده است:

ما در روزهایی سخن می‌گوییم که ایران زخمی است. مردم ایران به‌خاطر از دست دادن دست‌کم ۳۰ هزار نفر از بهترین فرزندانشان، سوگوار و خشمگین‌اند. ده‌ها هزار نفر دیگر دچار جراحات جسمی و آسیب‌های عمیق روحی شده‌اند.

گزارش‌های نگران‌کننده نشان می‌دهد بسیاری از مجروحان ناچارند در خانه و به‌صورت مخفیانه مداوا شوند و گروهی دیگر، به‌دلیل نبود دسترسی امن به پزشک معتمد یا امکانات درمانی، از کمک پزشکی محروم مانده‌اند. متاسفانه حال برخی از آنان وخیم است.

هم‌زمان، گزارش‌ها حاکی است که نیروهای سرکوب سپاه پاسداران با مراجعه به بیمارستان‌ها، مجروحان را با خود برده‌اند یا با بررسی فهرست بیماران، شماری از شهروندان را در خانه‌هایشان بازداشت کرده‌اند.

حمله به مراکز درمانی، ایجاد هراس برای پزشکان و کادر درمان، و ربودن مجروحان از بیمارستان‌ها، یک بحران انسانی و اضطراری ملی پدید آورده است. بسیاری از هم‌وطنان ما اکنون در کنج خانه‌ها در معرض خطرند؛ اگر کمک فوری نرسد، شماری جان می‌بازند و شماری دیگر با عوارض جبران‌ناپذیر جسمی و روانی روبه‌رو خواهند شد.

از سوی دیگر، کشتار گسترده مردم بی‌دفاع در خیابان‌ها که فاجعه‌ای بی‌سابقه در تاریخ جهان را رقم زده است و رفتار خصمانه جمهوری اسلامی با جامعه جهانی، احتمال آغاز عملیاتی نظامی علیه مواضع سپاه پاسداران و هدف‌گیری رهبران جمهوری اسلامی را افزایش داده است.

در پاسخ به این وضعیت اضطراری و نیاز فوری به امدادرسانی امن به مردم، ما، جمعی از پزشکان، پرستاران، امدادگران، داروسازان، روان‌پزشکان و شهروندان داوطلب،‌ در قالب «گروه‌های مردمی شیر و خورشید سرخ ایران» اعلام موجودیت می‌کنیم.

هویت ما

هویت ما انسانی و امدادی است، نه سیاسی.

ما برای نجات جان انسان‌ها و کاهش رنج خانواده‌ها شکل گرفته‌ایم. نه حزبیم، نه تشکیلات سیاسی، نه ابزار رقابت‌های قدرت. ما یک شبکه مردمی امداد و تاب‌آوری هستیم.

نماد «شیر و خورشید سرخ» یادآور میراث ملی امدادگری در ایران است. ما با بازآفرینی این نماد، بر «میراث»، «انسانیت» و «مسئولیت جمعی» تاکید می‌کنیم و به اصول بنیادین، روشن و غیرقابل مصالحه زیر پایبندیم:

نجات جان انسان‌ها اولویت مطلق ماست.

امنیت جانی و حریم خصوصی شهروندان خط قرمز ماست. ما هیچ سازوکاری برای ثبت‌نام، فهرست‌سازی یا عضوگیری قابل ردیابی نخواهیم کرد.

کار ما آموزش است نه سازمان‌دهی. همه هسته‌های محلی، مستقل و خودگردان خواهند بود.