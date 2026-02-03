Tuesday, Feb 3, 2026

صفحه نخست » بیانیه اعلام موجودیت «گروه‌های مردمی شیر و خورشید سرخ ایران»

sunlion.jpgایران اینترنشنال - گروهی از پزشکان، پرستاران، امدادگران و شهروندان داوطلب با انتشار بیانیه‌ای، موجودیت «گروه‌های مردمی شیر و خورشید سرخ ایران» را اعلام کردند.

بر اساس این بیانیه که سه‌شنبه ۱۴ بهمن منتشر شد، این ابتکار با هدف نجات جان انسان‌ها، کاهش رنج آسیب‌دیدگان، و تقویت تاب‌آوری محله‌محور شکل گرفته است.

نسخه کامل این بیانیه در ادامه آمده است:

ما در روزهایی سخن می‌گوییم که ایران زخمی است. مردم ایران به‌خاطر از دست دادن دست‌کم ۳۰ هزار نفر از بهترین فرزندانشان، سوگوار و خشمگین‌اند. ده‌ها هزار نفر دیگر دچار جراحات جسمی و آسیب‌های عمیق روحی شده‌اند.

گزارش‌های نگران‌کننده نشان می‌دهد بسیاری از مجروحان ناچارند در خانه و به‌صورت مخفیانه مداوا شوند و گروهی دیگر، به‌دلیل نبود دسترسی امن به پزشک معتمد یا امکانات درمانی، از کمک پزشکی محروم مانده‌اند. متاسفانه حال برخی از آنان وخیم است.

هم‌زمان، گزارش‌ها حاکی است که نیروهای سرکوب سپاه پاسداران با مراجعه به بیمارستان‌ها، مجروحان را با خود برده‌اند یا با بررسی فهرست بیماران، شماری از شهروندان را در خانه‌هایشان بازداشت کرده‌اند.

حمله به مراکز درمانی، ایجاد هراس برای پزشکان و کادر درمان، و ربودن مجروحان از بیمارستان‌ها، یک بحران انسانی و اضطراری ملی پدید آورده است. بسیاری از هم‌وطنان ما اکنون در کنج خانه‌ها در معرض خطرند؛ اگر کمک فوری نرسد، شماری جان می‌بازند و شماری دیگر با عوارض جبران‌ناپذیر جسمی و روانی روبه‌رو خواهند شد.

از سوی دیگر، کشتار گسترده مردم بی‌دفاع در خیابان‌ها که فاجعه‌ای بی‌سابقه در تاریخ جهان را رقم زده است و رفتار خصمانه جمهوری اسلامی با جامعه جهانی، احتمال آغاز عملیاتی نظامی علیه مواضع سپاه پاسداران و هدف‌گیری رهبران جمهوری اسلامی را افزایش داده است.

در پاسخ به این وضعیت اضطراری و نیاز فوری به امدادرسانی امن به مردم، ما، جمعی از پزشکان، پرستاران، امدادگران، داروسازان، روان‌پزشکان و شهروندان داوطلب،‌ در قالب «گروه‌های مردمی شیر و خورشید سرخ ایران» اعلام موجودیت می‌کنیم.

هویت ما

هویت ما انسانی و امدادی است، نه سیاسی.

ما برای نجات جان انسان‌ها و کاهش رنج خانواده‌ها شکل گرفته‌ایم. نه حزبیم، نه تشکیلات سیاسی، نه ابزار رقابت‌های قدرت. ما یک شبکه مردمی امداد و تاب‌آوری هستیم.

نماد «شیر و خورشید سرخ» یادآور میراث ملی امدادگری در ایران است. ما با بازآفرینی این نماد، بر «میراث»، «انسانیت» و «مسئولیت جمعی» تاکید می‌کنیم و به اصول بنیادین، روشن و غیرقابل مصالحه زیر پایبندیم:

نجات جان انسان‌ها اولویت مطلق ماست.

امنیت جانی و حریم خصوصی شهروندان خط قرمز ماست. ما هیچ سازوکاری برای ثبت‌نام، فهرست‌سازی یا عضوگیری قابل ردیابی نخواهیم کرد.

کار ما آموزش است نه سازمان‌دهی. همه هسته‌های محلی، مستقل و خودگردان خواهند بود.

ساختار هسته‌های محلی

سازوکار «گروه‌های مردمی شیر و خورشید سرخ ایران»، بر اساس منطق «مردم به مردم» است که در بسیاری از برنامه‌های آمادگی بحران در جهان نیز بر آن تاکید می‌شود: «توانمند کردن همسایه‌ها برای کمک به همسایه‌ها» وقتی اعتماد شهروندان به نهادهای رسمی از بین می‌رود یا دسترسی به امداد از نهادهای رسمی دشوار یا ناممکن می‌شود.

واحدهای اصلی این گروه بر پایه سه اصل تشکیل می‌شوند:

کوچک بودن: هر هسته ۳ تا ۵ نفر.

اعتماد متقابل بین اعضا: فقط میان دوستان قدیمی، خانواده یا همسایگان مورد اعتماد.

استقلال کامل: هیچ «ستاد» و هیچ سلسله‌مراتب داخلی وجود ندارد؛ هر هسته یک «جزیره تاب‌آوری» است.

این ساختار برای آن است که کمک‌رسانی سریع، امن، و مقاوم در برابر اختلال و ناامنی باشد.

ماموریت ما

ماموریت «گروه‌های مردمی شیر و خورشید سرخ ایران» روشن و عملی است:

امداد پزشکی و درمانی ایمن: پیوند دادن مجروحان و بیماران به پزشکان و پرستاران داوطلب، تا هیچ مجروحی به‌دلیل ترس یا قطع دسترسی بی‌درمان نماند.

کمک‌رسانی محله‌محور در لحظه بحران: سازماندهی کمک فوری و مراقبت اولیه در سطح خانواده و محله، تا ساعات حیاتی از دست نرود.

آموزش همگانی برای بحران: آموزش کمک‌های اولیه، امداد، و حمایت روانی به شهروندان.

پشتیبانی معیشتی اضطراری: کمک به تامین غذا، دارو و اقلام ضروری برای خانواده‌هایی که در شرایط بحران، محاصره، قطع دسترسی، یا فروپاشی زنجیره تامین قرار می‌گیرند.

محورهای آموزشی و توانمندسازی

آموزش‌ها به‌صورت کوتاه، قابل ذخیره‌سازی و قابل استفاده در شرایط اختلال ارتباطی منتشر می‌شوند و بر شش محور متمرکزند:

مبانی تشکیل هسته محلی: نقش‌ها، هماهنگی، و اصول اعتماد

امنیت منابع، غذا و آب: ذخیره‌سازی تدریجی و مدیریت نیازهای پایه

فوریت‌های پزشکی: کنترل خون‌ریزی، تروما، تریاژ خانگی، مراقبت از بیماران مزمن

کمک‌های اولیه روانی: کاهش وحشت، حمایت از کودکان و سالمندان، تاب‌آوری اجتماعی

امداد و نجات: اصول ایمنی، کمک در حوادث، و نجات در شرایط دشوار

ایمنی و لجستیک: پیشگیری از خطرات ثانویه مانند حریق و حوادث خانگی

ما با مردم پیمان می‌بندیم که در حد توان، دانش و امکانات، کنارشان بایستیم.

اگر در منطقه شما حادثه‌ای رخ دهد، اگر مجروحی کمک بخواهد، اگر درمانی دیر برسد... این بار مردم تنها نخواهند.

به ما بپیوندید.

در محله خود، با انسان‌های خیر و معتمد اطرافتان، یک هسته کوچک بسازید.

آماده باشید.

برای نجات جان ایرانیان.

برای نجات ایران.

گروه‌های مردمی شیر و خورشید سرخ ایران
کنار مردم، برای مردم

مطلب قبلی...
austbanner.jpg
کاردار سفارت ایران در اتریش پناهنده شد
مطلب بعدی...
22.jpg
تقدیر شورای شهر تبریز از خلیل شجاع زاده

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar3-1.jpg
توجیه منوچهر هادی، کارگردان حکومتی برای شرکت در جشنواره خونین فجر
daily3-2.jpg
واکنش هنرمندان به توهین مجری شبکه افق
daily3-1.jpg
سهیلا عارف قابله نظام و دختر پزشک خمینی
oholic3.jpg
عکس هايی كه به راحتی جوايز را مال خود كردند
one3-2.jpg
پایگاه جزیره دیگو گارسیا محل استقرار بمب افکن های بی ۲ و بی ۵۲
goftar3.jpg
ازدحام در مرز ایران و کردستان عراق بعد از تهدید ترامپ به حمله
goftar2.jpg
اوضاع به ظاهر عادی پایتخت
one2-1.jpg
ژست های بازیگران حکومتی در فیلمی به کارگردانی یک آخوند در جشنواره فجر

از سایت های دیگر

تولید و ارسال این موشک‌های جمهوری اسلامی جزیی از نخستین فاز جنگ جهانی سوم است
سرگذشت‌ ایرانیانی که از جمهوری اسلامی فرار کردند
مهم‌ترین سرنخ نشانه‌های حیات در مریخ: سنگ‌های لکه‌پلنگی
برای دور کردن خطر سکته مغزی چقدر و با چه سرعتی راه برویم؟

پر بیننده ترین ها



goftar2-1.jpg
سهراب پورناظری؛ از تولد در خانواده‌ای هنری تا تحریم جشنواره فجر ۱۴۰۴
naf.jpg
ناف شما تو رفته است یا برآمده، آیا می‌دانید چرا؟
euro.jpg
ساعت آخرالزمان روی ۸۵ ثانیه به نیمه‌شب تنظیم شد
parcham21.jpg
فروشگاه پرچم شیر و خورشید
hemati.jpg
دلار در مرز ۱۶۰ هزار تومان؛ همتی می‌گوید روال بازار ارز «عادی» است!
goftar6-1.jpg
محسن تنابنده بازیگری که خطبه عقدش را محمد خاتمی خواند

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy