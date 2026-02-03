Tuesday, Feb 3, 2026

در حالی که ایران در شدیدترین بحران سیاسی و انسانی دهه‌های اخیر غوطه‌ور است، با گزارش‌ها از کشتار گسترده معترضان که برخی منابع مخالف حکومت آن را بیش از ۳۶ هزار کشته در بزرگ‌ترین قتل‌عام خیابانی تاریخ معاصر توصیف می‌کنند... در چنین لحظه‌ای که خانواده‌ها در سوگ فرزندانشان نشسته‌اند و جامعه با تصاویر و روایت‌های خونین خیابان‌ها مواجه است، حضور "هنرمندان حکومتی" روی فرش‌قرمز جشنواره دولتی فجر به مثابه نادیده‌گرفتن درد عمومی تلقی می‌شود. این رویداد، به گفته منتقدان، بیش از آن‌که جشن هنر باشد، به نمادی از بی‌تفاوتی و همراهی با وضعیت موجود بدل شده است.

واکنش ها:

tweet.jpg

عده‌ای با اشاره به اینکه جشنواره فیلم فجر در این مقطع زمانی "جشن حکومتی" و نمایش تقویت تصویر رسمی جمهوری اسلامی است، از هنرمندان خواسته‌اند به جای حضور در مراسمی که در چشم اکثریت جامعه شبیه تبلیغ وضع موجود است، صدای اعتراض مردم شوند.

