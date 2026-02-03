در حالی که ایران در شدیدترین بحران سیاسی و انسانی دهه‌های اخیر غوطه‌ور است، با گزارش‌ها از کشتار گسترده معترضان که برخی منابع مخالف حکومت آن را بیش از ۳۶ هزار کشته در بزرگ‌ترین قتل‌عام خیابانی تاریخ معاصر توصیف می‌کنند... در چنین لحظه‌ای که خانواده‌ها در سوگ فرزندانشان نشسته‌اند و جامعه با تصاویر و روایت‌های خونین خیابان‌ها مواجه است، حضور "هنرمندان حکومتی" روی فرش‌قرمز جشنواره دولتی فجر به مثابه نادیده‌گرفتن درد عمومی تلقی می‌شود. این رویداد، به گفته منتقدان، بیش از آن‌که جشن هنر باشد، به نمادی از بی‌تفاوتی و همراهی با وضعیت موجود بدل شده است.

واکنش ها:

بالاخره بعد از سالها یه تصویر درست و واقعی از جشنواره فجر دیدیم.



. pic.twitter.com/68R8JT4ldi -- hodhod (@hodhodv1985) February 1, 2026

شرکت‌کنندگان جشنواره فیلم فجر شروع کردن پشت کسشون سنگر گرفتن



+ این واویلا بازیا دیگه قدیمی شده مردم فراموش نمیکنن. pic.twitter.com/0v2NUIrtiW -- غَریوان (صُراحی سابق) (@qarivanqaltande) February 2, 2026

روش مناسب وسط‌‌‌ بازی در «جشنواره فیلم فجر»! pic.twitter.com/L0VBdoB2kM -- Hadi Zonouzi هادی زنوزی (@HadiZonouzi) February 2, 2026

عده‌ای با اشاره به اینکه جشنواره فیلم فجر در این مقطع زمانی "جشن حکومتی" و نمایش تقویت تصویر رسمی جمهوری اسلامی است، از هنرمندان خواسته‌اند به جای حضور در مراسمی که در چشم اکثریت جامعه شبیه تبلیغ وضع موجود است، صدای اعتراض مردم شوند.

الناز ملک روی خون بچه‌های ایران

09301435914#جشنواره_فجر pic.twitter.com/cEgHicji5H -- EHSAN KARAMI احسان کرمی 🇮🇷 (@ehsaankaramy) February 2, 2026

