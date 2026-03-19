نزدیک به سه هفته از آغاز جنگ ایران می‌گذرد و ارزیابی‌ها از وضعیت میدان، از خوش‌بینی بیش از حد درباره امکان سرنگونی حکومت و نابودی توان نظامی آن، تا پیش‌بینی‌های بدبینانه درباره یک جنگ فرسایشی طولانی که می‌تواند در نهایت به باقی ماندن حکومتی افراطی‌تر و خطرناک‌تر منجر شود، در نوسان است.

با توجه به شرایط متغیر، محدودیت شدید ارتباطات در داخل ایران و نامشخص بودن روند تحولات نظامی در هفته‌های آینده، برای رسیدن به یک جمع‌بندی واقع‌بینانه باید با احتیاط به چهار حوزه اصلی نگاه کرد: وضعیت داخلی ایران، توان موشکی، برنامه هسته‌ای و حوزه انرژی.

وضعیت داخلی ایران

تا این مرحله نشانه‌ای وجود ندارد که حکومت حاضر به عقب‌نشینی یا مصالحه باشد. به نظر می‌رسد رهبری جمهوری اسلامی می‌خواهد جنگ را نه فقط با هدف بقا، بلکه با شکل دادن به یک نظم جدید در منطقه به پایان برساند؛ نظمی که در آن جایگاه جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شود و توانایی آن برای وارد کردن ضربه جدی به همسایگان حفظ گردد، بدون حضور نظامی آمریکا در منطقه و با تضمین‌هایی برای دائمی بودن پایان جنگ.

در عین حال، حکومت نشان داده که می‌تواند خود را با حملات مداوم به ساختار فرماندهی تطبیق دهد. نیروهای امنیتی همچنان فعال‌اند، در حالی که خود را با حملات اسرائیل هماهنگ می‌کنند و سرکوب داخلی نیز ادامه دارد؛ از بازداشت‌ها گرفته تا اعدام‌ها. حتی مراسم چهارشنبه‌سوری امسال نیز بدون حوادث بزرگ سپری شد.

با این حال، حذف چهره‌های ارشد مانند علی لاریجانی بی‌اهمیت نیست. ادامه این حملات به رأس هرم قدرت، هماهنگی راهبردی را دشوارتر می‌کند، تنش میان بخش سیاسی و نظامی را افزایش می‌دهد و حفظ زنجیره فرماندهی را پیچیده‌تر می‌سازد. هنوز روشن نیست که مجتبی خامنه‌ای تا چه اندازه می‌تواند کنترل مؤثر ایجاد کند و آیا و در چه زمانی ممکن است نقطه‌ای بحرانی فرا برسد که ثبات حکومت را بیش از این تضعیف کند؛ هرچند در حال حاضر، ساختار قدرت هنوز نسبتا مقاوم به نظر می‌رسد.