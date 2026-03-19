خبرنامه گویا - حمله به تأسیسات گازی پارس جنوبی در ابتدا به‌عنوان یک اقدام صرفاً نظامی علیه زیرساخت‌های انرژی ایران توصیف شد، اما تحولات اخیر نشان می‌دهد این حمله می‌توانست هدفی فراتر از تضعیف اقتصادی جمهوری اسلامی داشته باشد. اعلام آمادگی امروز فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا، هلند و ژاپن برای مشارکت در تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز این گمانه را تقویت کرده که ضربه به زیرساخت‌های انرژی می‌توانست بخشی از سناریویی برای کشاندن کشورهای بیشتری به بحران باشد.

در این میان، هشدار عباس عراقچی مبنی بر اینکه ایران در صورت تکرار حمله به زیرساخت‌های انرژی «هیچ محدودیتی» در پاسخ نخواهد داشت، ممکن است ناخواسته دقیقاً در همان مسیری قرار گرفته باشد که طراحان این فشار به دنبال آن بودند. به نظر می‌رسد هدف لزوماً کشاندن ایران به حمله به کشور خاصی مانند قطر نبوده، بلکه ایجاد وضعیتی بوده که در آن واکنش جمهوری اسلامی باعث افزایش نگرانی جهانی، انزوای بیشتر تهران و در نهایت ورود کشورهای بیشتری به مأموریت حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز شود. نشانه‌های اخیر حاکی از آن است که این روند، دست‌کم تا اینجا، در حال شکل‌گیری است.

آمادگی پنج کشور اروپایی و ژاپن برای مشارکت در تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز

فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا، هلند و ژاپن در بیانیه‌ای حملات ایران به زیرساخت‌های انرژی در خلیج فارس را در روز پنجشنبه محکوم و اعلام کردند «آماده مشارکت» در تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز هستند.

این کشورها در بیانیه‌ مشترک خود که توسط خبرگزاری فرانسه منتشر شده است، خواستار توقف فوری حملات علیه زیرساخت‌های غیرنظامی، به ویژه تأسیسات نفت و گاز شدند.

عراقچی درباره تکرار حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران هشدار داد

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در پستی در حساب کاربری خود در ایکس نوشت تهران در صورت تکرار حمله به تأسیسات انرژی خود، هیچ محدودیتی اعمال نخواهد کرد.

او در ادامه نوشت: «پاسخ ما به حمله اسرائیل به زیرساخت‌هایمان، فقط بخشی از توان ما را به کار گرفت. تنها دلیل برای خویشتن‌داری، احترام به درخواست کاهش تنش بود.»

آقای عراقچی نوشت: «اگر زیرساخت‌های ما دوباره مورد حمله قرار گیرند، هیچ محدودیتی اعمال نخواهد شد.»

وزیر دفاع بریتانیا وعده «افزایش حمایت» از کشورهای خلیج فارس داد

جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا می‌گوید که پس از حمله ایران به تأسیسات انرژی در سراسر منطقه، بریتانیا «حمایت دفاعی» خود از کشورهای خلیج فارس را «افزایش خواهد داد.»

او گفت که حملات شبانه تهران یک «تشدید جدی تنش» است و تهدیدی است که «وضعیت منطقه را بیش از پیش بی‌ثبات کند.» آقای هیلی می‌گوید: «ما تأثیر این حملات را بر هزینه‌های زندگی و قیمت سوخت می‌بینیم.» او گفت مهم است که برای بازگشایی تنگه هرمز «هر کاری که می‌توانیم» انجام دهیم.

