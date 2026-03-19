طرح آمریکا برای کشاندن متحدان به تنگه هرمز در حال جواب دادن است

خبرنامه گویا - حمله به تأسیسات گازی پارس جنوبی در ابتدا به‌عنوان یک اقدام صرفاً نظامی علیه زیرساخت‌های انرژی ایران توصیف شد، اما تحولات اخیر نشان می‌دهد این حمله می‌توانست هدفی فراتر از تضعیف اقتصادی جمهوری اسلامی داشته باشد. اعلام آمادگی امروز فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا، هلند و ژاپن برای مشارکت در تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز این گمانه را تقویت کرده که ضربه به زیرساخت‌های انرژی می‌توانست بخشی از سناریویی برای کشاندن کشورهای بیشتری به بحران باشد.

در این میان، هشدار عباس عراقچی مبنی بر اینکه ایران در صورت تکرار حمله به زیرساخت‌های انرژی «هیچ محدودیتی» در پاسخ نخواهد داشت، ممکن است ناخواسته دقیقاً در همان مسیری قرار گرفته باشد که طراحان این فشار به دنبال آن بودند. به نظر می‌رسد هدف لزوماً کشاندن ایران به حمله به کشور خاصی مانند قطر نبوده، بلکه ایجاد وضعیتی بوده که در آن واکنش جمهوری اسلامی باعث افزایش نگرانی جهانی، انزوای بیشتر تهران و در نهایت ورود کشورهای بیشتری به مأموریت حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز شود. نشانه‌های اخیر حاکی از آن است که این روند، دست‌کم تا اینجا، در حال شکل‌گیری است.

