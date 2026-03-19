Thursday, Mar 19, 2026

صفحه نخست » ادعای جنجالی؛ انتقال پهپاد از تاجیکستان به ایران در پوشش کمک انسانی

ارسال کمک های بشردوستانه تاجیکستان به ایران؟

خبرنامه گویا - گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد کاروانی از کامیون‌ها از تاجیکستان به سمت ایران در حال حرکت است؛ برخی چهره‌های مخالف حکومت در ایران و تاجیکستان ادعا می‌کنند این محموله‌ها ممکن است در پوشش کمک‌های انسان‌دوستانه، حامل پهپاد باشند.

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی پیش‌تر کارخانه تولید پهپاد در تاجیکستان تأسیس کرده است؛ تأسیساتی که در سال ۲۰۲۲ افتتاح شد و به گفته گزارش‌ها، نخستین خط تولید پهپاد ایران در خارج از کشور محسوب می‌شود.

گفته می‌شود در این کارخانه پهپادهای مدل «ابابیل-۲» تولید می‌شود؛ پهپادهایی که قابلیت شناسایی و عملیات رزمی دارند و بخشی از همکاری‌های نظامی تهران و دوشنبه به شمار می‌روند.

