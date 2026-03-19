ارسال کمک های بشردوستانه تاجیکستان به ایران؟
خبرنامه گویا - گزارشهایی منتشر شده که نشان میدهد کاروانی از کامیونها از تاجیکستان به سمت ایران در حال حرکت است؛ برخی چهرههای مخالف حکومت در ایران و تاجیکستان ادعا میکنند این محمولهها ممکن است در پوشش کمکهای انساندوستانه، حامل پهپاد باشند.
این ادعا در حالی مطرح میشود که جمهوری اسلامی پیشتر کارخانه تولید پهپاد در تاجیکستان تأسیس کرده است؛ تأسیساتی که در سال ۲۰۲۲ افتتاح شد و به گفته گزارشها، نخستین خط تولید پهپاد ایران در خارج از کشور محسوب میشود.
Convoy of trucks reportedly heading from Tajikistan to Iran, claimed by Tajik and Iranian opposition figures to be carrying drones under the cover of humanitarian aid. Iran has established drone manufacturing facilities in Tajikistan, first opened in 2022. pic.twitter.com/p4ZC9sruDi-- Open Source Intel (@Osint613) March 19, 2026
گفته میشود در این کارخانه پهپادهای مدل «ابابیل-۲» تولید میشود؛ پهپادهایی که قابلیت شناسایی و عملیات رزمی دارند و بخشی از همکاریهای نظامی تهران و دوشنبه به شمار میروند.