Thursday, Mar 19, 2026

صفحه نخست » "جلسه پرتنش‌ بین احمدرضا رادان و احمد وحیدی"

radan.jpgپوریا زراعتی در شبکه اکس نوشت:

بر اساس اطلاعاتی که به من رسیده، داخل بدنه نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی دعواهای جدی بر سر نحوه مدیریت نیروهای حاضر در خیابان‌ها در جریانه. یکی از مواردی که ازش مطلع شدم، یک جلسه پرتنش‌ بین احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی، و احمد وحیدی فرمانده سپاه بوده.

رادان در این جلسه گلایه داشته که بعد از حملات اسرائیل به مراکز پلیس و کلانتری‌ها، حالا نیروهاش به نوعی در خیابان‌ها سرگردان هستند و با هدف قرار گرفتن ایست‌های بازرسی در روزهای گذشته، الان هر لحظه در معرض خطر حمله پهپادی اسرائیل هم قرار دارن؛ در حالی که منابع و پشتیبانی کافی در اختیارشون نیست.

رادان به وحیدی گفته سپاه منابع کافی به نیروی انتظامی نمی‌ده و نیروهاش به‌شدت فرسوده شدن--طوری که بعضی‌ها سر کار حاضر نمی‌شن و سطح نارضایتی حتی به لایه‌های میانی و بالاتر هم رسیده.

در مقابل، پاسخی که از طرف سپاه داده شده این بوده که مشکل، سوءمدیریت خود رادانه. منابع من بهم گفتن که وحیدی به رادان گفته که او کنترل کافی روی نیروهاش نداره و به همین دلیله که وضعیت نیروهای انتظامی در خیابون‌ها این‌طور به‌هم‌ریخته و بی‌ثبات شده.

یعنی یجورایی الان این موضوع تبدیل شده به دعوای شخصی بین رادان و وحیدی. احتمالاً این اختلاف‌ها در روزهای آینده بیشتر خودش رو در سطح خیابون‌ها نشون خواهد داد.

