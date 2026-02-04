ویژه خبرنامه گویا: این یادداشت، روایت یک شاهد از دل خیابان است؛ از زندان، دادسرا، شب‌های تیراندازی و خانه‌هایی که به درمانگاه و پناهگاه تبدیل شدند. روایتی از نسلی که هزینه داده، تحقیر شده، سرکوب را با پوست و استخوان لمس کرده و دیگر حاضر نیست فهمانده شود، نصیحت بشنود یا به صبر دعوت شود. این صدای نسلی است که خیابان را میدان آخر می‌داند و از همه می‌خواهد: یا روایتش کنید، یا سد راهش نشوید.

س. ش.

ابعاد نسل‌کشی و فاجعه انسانی به‌دست نیروهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی در شهرهای ایران چنان گسترده است که در ظرفیت روحی و گنجینهٔ زبانی من نمی‌گنجد. واژگان من فرسوده‌اند، قدیمی‌اند. نوشتن از آنچه نسل جوان در خیابان‌های شهرهای ایران به نمایش گذاشت، فراتر از حد توانایی من است. در این هنگام که این کلمه‌ها را در نهایت بهت و تروما پشت سر هم قطار می‌کنم، می‌دانم که جوانان در صدد تجدید قوا هستند و چشم امیدشان به خارج از مرزهای ایران دوخته شده است.

می‌نویسم تا فراموش نکنم؛ چه بر ما گذشت، یا می‌گذرد. من با همه وجودم درک کردم که دیگر قدم‌زدن در این شهر زیبا، حتی اگر رودخانه‌اش خشک باشد، مثل همیشه نیست. عمق نگاه‌های غمگین و اندوهِ آوارشده بر تک‌تک مردم را نمی‌توان تاب آورد. خیابان جای قدم‌زدن نیست، جای فریاد کشیدن است.

قدم می‌زنم؛ از این اتاق چندمتری به آن اتاق، به آشپزخانه و به سالن پذیرایی. به مزدا نگاه می‌کنم؛ روی مبل سه‌نفره و صورتی دراز کشیده، سرفه‌های بی‌امانش طاقتم را طاق کرده است. در زندان دستگرد اصفهان، در یک سوله ده سلول درست کرده‌اند و در هر سلول شصت نفر زندانی؛ و حالا حتماً پرتر هم شده است. هشت روز را با چهل نفر کف زمین، به پهلو خوابیده، چراکه به اندازه کافی جا نبوده تا کمرش را روی زمین سیمانی و نمناک بگذارد. می‌گوید سلول‌های دیگری هم هست و حتماً همه پرند. جوانان زیر هفده سال را کم‌کم با تعهد آزاد کرده‌اند. پدر و مادرها بیرون زندان به دنبال بچه‌هایشان هستند؛ گریه می‌کنند، التماس می‌کنند، ضجه می‌زنند و با بدترین برخورد نیروهای امنیتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

مقابل ساختمان چندین‌طبقهٔ «دادستانی قوه قضائیه، شعبهٔ ۲۲ بهمن» مملو از جمعیت است. خانواده‌های دستگیرشدگان هراسان در لیست بیست‌وچهارنفرهٔ امروز به دنبال اسم فرزندانشان می‌گردند. اگر شانس بیاورند، می‌توانند فرزندشان را با سند خانه‌ای که در گرو بانک یا رهن و اجاره نباشد، به ارزش وثیقه‌های چندصد میلیونی تا چندمیلیارد تومانی، موقتاً آزاد کنند تا روز دادگاه برسد.

تمام طبقات دادستانی پر از کسانی است که با پرونده‌ای در دست به بازپرس‌های ویژهٔ دادستان التماس می‌کنند، شاید بتوانند همین امروز فرزندشان را به قید وثیقه از بند رها کنند. در شهر بیش از شش یا هفت دادسرا هست که وضع به منوال همین‌جاست. بازپرس‌ها؟ چقدر قیافه‌شان شبیه لباس‌شخصی‌هاست. بدنم می‌لرزد.

مادری گریه می‌کند. با تنها پسرش در خانه‌ای کرایه‌ای زندگی می‌کند. ملکی ندارد که برای وثیقه گرو بگذارد. با درآمد پسرش گذران عمر می‌کنند. از بنیاد شهید، به‌خاطر شهادت شوهرش در جنگ عراق علیه ایران، چیزی عایدش نمی‌شود که بتواند اسمش را امرار معاش بگذارد. فردی لباس‌شخصی که طی این شش روز گذشته مقابل ساختمان مدام دوروبر خانواده‌ها می‌پلکد، پرخاش‌کنان زن را هل می‌دهد:

«می‌خواستی بچه‌ات را درست تربیت کنی، حالا برو و مزاحم نشو!»

آسمان خاکستری است. خورشید زیر ابر و دود پنهان است. کوه صفه پیدا نیست. به چه کسی بگویم که اینجا بر سر مردم چه می‌آورند؟ چه کسی می‌فهمد؟

مزدا قصد ندارد به کلینیک مراجعه کند. می‌گوید: «مگر آنها که هنوز اسیر هستند، به درمانگاه دسترسی دارند؟» به معجون دست‌ساز من بیشتر اعتماد دارد. از وقتی از بند خارج شده، مدام سرفه می‌کند، چیز زیادی نمی‌گوید. هشت روز زندان، مزدا را به دنیایی پرتاب کرده که برای اطرافیان قابل درک نیست.