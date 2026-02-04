Wednesday, Feb 4, 2026

صفحه نخست » مذاکرات با جمهوری اسلامی باید شامل برنامه موشکی نیز باشد

rubio.jpgروبیو: مذاکره باید شامل برنامه هسته‌ای، موشکی، حمایت از تروریسم و رفتار حکومت با مردم باشد

ایران اینترنشنال - مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، گفت اگر قرار است مذاکرات با جمهوری اسلامی واقعا به نتیجه‌ای معنادار برسد، باید شامل برخی موارد مشخص باشد، از جمله دامنه موشک‌های بالستیک ایران، حمایت آن‌ها از سازمان‌های تروریستی در سراسر منطقه، برنامه هسته‌ای و همچنین نحوه رفتار حکومت ایران با مردم خودش. او افزود محل برگزاری مذاکرات ایران همچنان در حال نهایی شدن است و اگر تهران بخواهد روز جمعه دیدار انجام شود، ما آماده‌ایم.

روبیو: آمریکا دیدار و مذاکره را «امتیازدهی یا مشروعیت‌بخشی» تلقی نمی‌کند

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در نشست خبری کنفرانس مواد معدنی کمیاب، درباره سیاست واشینگتن در قبال تهران گفت: «ترامپ آماده است با هر کسی در جهان گفت‌وگو و تعامل کند.»

او افزود آمریکا دیدار و مذاکره را «امتیازدهی یا مشروعیت‌بخشی» تلقی نمی‌کند.

روبیو گفت: «این صرفا نشان‌دهنده آمادگی ما برای نشستن، شنیدن و صحبت کردن با هر کسی است؛ چه دشمن و چه متحد.»

به گفته وزیر خارجه آمریکا، اگر فرصتی برای گفت‌وگوی مستقیم با همتایان جمهوری اسلامی فراهم شود، واشینگتن نسبت به آن گشوده است.

او گفت آمریکا تصور می‌کرد چارچوب مشخصی برای این گفت‌وگوها وجود دارد که در ترکیه بر سر آن توافق شده بود، اما گزارش‌های متناقضی از سوی مقام‌های ایرانی منتشر شده که نشان می‌دهد تهران با چنین چارچوبی موافقت نکرده است.

روبیو تاکید کرد: «در نهایت، آمریکا آماده تعامل است و همیشه آماده تعامل با ایران بوده است.»

وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت مشکل اصلی جمهوری اسلامی این است که مطالبات مردم معترض در خیابان‌ها ماهیت اقتصادی دارد و حکومت «قادر به پاسخ‌گویی به آن نیست».

او افزود: «یکی از دلایل ناتوانی حکومت ایران در تامین کیفیت زندگی شایسته مردم، این است که منابع و ثروت کشور صرف حمایت از تروریسم، گروه‌های نیابتی و صدور انقلاب می‌شود.»

روبیو با تفکیک میان مردم ایران و حکومت جمهوری اسلامی گفت مردم ایران و حکومت ایران کاملا با هم متفاوت‌اند و افزود رهبری مذهبی جمهوری اسلامی بازتاب‌دهنده جامعه و فرهنگ ایران نیست و «در هیچ کشور دیگری چنین شکاف عمیقی میان حاکمان و مردم وجود ندارد».

او همچنین به موضع دونالد ترامپ درباره سرکوب اعتراضات اشاره کرد و گفت اظهارات علنی رییس‌جمهوری آمریکا «مانع اجرای اعدام‌های گسترده‌ای شد که در آستانه اجرا قرار داشت.»

او در پایان تاکید کرد دولت ترامپ گفت‌وگو را به رویارویی ترجیح می‌دهد و گفت: «مطمئن نیستم بتوان با این افراد به توافق رسید، اما می‌خواهیم تلاش کنیم. این رییس‌جمهوری همیشه راه‌حل مسالمت‌آمیز را به هر درگیری یا چالش دیگری ترجیح می‌دهد.»

