این تظاهرات با کنفرانس امنیتی مونیخ هم‌زمان خواهد بود و قرار است ایرانیان در مونیخ، تورنتو، لس‌آنجلس و دیگر شهرهای جهان تظاهراتی بزرگ برپا کنند.

رضا پهلوی فراخوانی به‎‌عنوان «روز جهانی اقدام در همبستگی با انقلاب شیر و خورشید» منتشر کرده و از ایرانیان در سراسر جهان خواسته است که روز شنبه ۲۵ بهمن برابر با ۱۴ فوریه دست به تظاهرات بزنند تا جهان را وادار به اقدام برای حمایت از مردم ایران در مقابل جمهوری اسلامی کنند.

در آن بیانیه گفته شده بود: «اگرچه دعوت از او در پاییز گذشته انجام شده بود، اما جان ‌باختن تراژیک غیرنظامیان در ایران طی چند هفته گذشته بدین معناست که حضور نماینده‌ای از دولت ایران در اجلاس داووس در سال جاری اقدامی درست نخواهد بود.»

سخنگوی کنفرانس امنیتی مونیخ ۲۶ دی به ایران‌اینترنشنال گفت اگرچه چند هفته پیش دعوت‌نامه‌هایی برای برخی نمایندگان دولتی ایران ارسال شده بود، اما «با توجه به تحولات اخیر»، این دعوت‌ها دیگر معتبر نیست و ادامه نخواهد یافت.

کنفرانس امنیتی مونیخ پیش از این در واکنش به کشتار شهروندان ایرانی تاکید کرده بود که هیچ مقامی از جمهوری اسلامی را به نشست امسال دعوت نخواهد کرد.

ایران اینترنشنال - روزنامه آلمانی بیلد، سه‌شنبه ۱۴ بهمن گزارش داد که کنفرانس امنیتی مونیخ از شاهزاده رضا پهلوی برای شرکت و سخنرانی در نشست این کنفرانس در ماه جاری میلادی در مونیخ دعوت کرده است.

یک مقام پلیس مونیخ به روزنامه بیلد گفت که انتظار می‌رود حدود ۱۰۰ هزار نفر در تظاهراتی گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران در این شهر شرکت کنند.

به‌نوشته بیلد، زمان‌بندی این تجمع به‌طور هدفمند انتخاب شده است.

در حالی که رهبران سیاسی، مقام‌های نظامی و دیپلمات‌ها از کشورهای مختلف جهان برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ در این شهر حضور دارند، برگزارکنندگان قصد دارند صدای مردم ایران در سطح جهانی شنیده شود. به این ترتیب، ایالت بایرن و شهر مونیخ به یکی از کانون‌های اصلی این روز اعتراضی تبدیل خواهد شد.

یک مقام پلیس به بیلد گفت: «طبق ارزیابی فعلی، احتمال می‌دهیم شاهزاده رضا پهلوی به‌عنوان سخنران در این تظاهرات نیز حضور پیدا کند. در آن آخر هفته، نگاه افکار عمومی جهان به مونیخ دوخته خواهد شد.»

براساس گزارش روزنامه بیلد، در جریان برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ، حدود شش هزار نیروی پلیس امنیت این شهر و کنفرانس را تامین خواهند کرد.

به‌نوشته بیلد، در کنار شهرهایی مانند لس‌آنجلس و تورنتو، مونیخ یکی از مهم‌ترین نقاط تجمع ایرانیان معترض در این روز خواهد بود. پلیس آلمان پیش‌بینی کرده است این تجمع می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین تظاهرات سال‌های اخیر تبدیل شود.

برگزارکنندگان همچنین از افرادی که امکان حضور در مونیخ را ندارند خواسته‌اند در شهرهای محل سکونت خود به اعتراضات بپیوندند تا صدای مردم ایران تقویت شود.

هدف اصلی این تجمع‌ها، واداشتن جامعه جهانی به اقدام‌های عملی در قبال جمهوری اسلامی عنوان شده است؛ آن هم در زمانی که در کنفرانس امنیتی مونیخ امنیت جهانی، بحران‌ها و مسئولیت‌های بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.