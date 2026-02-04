Wednesday, Feb 4, 2026

صفحه نخست » در سرکوب وحشیانه مردم، خودرو زرهی معترضان را در اردبیل زیر گرفت

truck.jpgبا گذشت حدود یک ماه از اعتراضات میلیونی ۱۸ و ۱۹ دی، ویدیوهای مربوط به تجمعات این دو شب همچنان به ایران‌اینترنشنال می‌رسد و ابعاد تازه و هولناکی از سطح خشونت حکومت را به نمایش می‌گذارد. در یکی از این ویدیوها، حمله مرگبار نیروهای سرکوب با خودرو به معترضان در اردبیل دیده می‌شود.

تصاویر نشان می‌دهد خودرو زرهی نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی با هدف زیر گرفتن معترضان در میدان یحیوی اردبیل، با سرعت زیاد به سوی مردم حرکت می‌کند و آن‌ها را هدف قرار می‌دهد.

بر پایه اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، در پی این حمله خشونت‌بار، یک زن در محل جان خود را از دست داد و سه تن دیگر به‌شدت مجروح شدند.

شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال پنجم بهمن در بیانیه‌ای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنه‌ای، دیکتاتور تهران، کشته شده‌اند.

بر اساس اطلاعاتی که ۱۰ بهمن به ایران‌اینترنشنال رسید، یک مقام دولت مسعود پزشکیان به‌تازگی در جلسه‌ای محرمانه اذعان کرد خامنه‌ای به نیروهای سرکوب برای کشتار معترضان «اختیار تام و چک سفید» داده بود.

خشونت افسارگسیخته حکومت علیه مردم ایران

تاکنون تصاویر و ویدیوهای متعددی از خشونت عیان، افسارگسیخته و بی‌سابقه نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی علیه مردم معترض در جریان انقلاب ملی ایرانیان منتشر شده است.

ویدیوی تکان‌دهنده دیگری نیز به‌تازگی بازتاب گسترده‌ای داشته و خشم و انزجار افکار عمومی را برانگیخته است.

در این ویدیو، یکی از عوامل جمهوری اسلامی با کلت کمری به دختری مجروح شلیک می‌کند.

در صحنه‌ای که پیش از شلیک ثبت شده، دختر با التماس از نیروی سرکوب می‌خواهد او را رها کند، اما تنها چند ثانیه بعد صدای شلیک گلوله شنیده می‌شود.

قتل‌عام سازمان‌یافته معترضان و مشارکت مستقیم سپاه پاسداران، بسیج و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در آن، بیش از هر زمان دیگری مشروعیت جمهوری اسلامی را در سطح داخلی و بین‌المللی به چالش کشیده است.

اتحادیه اروپا ۹ بهمن اعلام کرد سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار می‌دهد.

در روزهای اخیر، انتشار ویدیوهایی از برنامه توهین‌آمیز شبکه افق صداوسیما و سخنرانی‌ چهره‌های نزدیک به حاکمیت که در آن کشتار معترضان با روایت‌های دینی توجیه می‌شود، به موجی از خشم در میان ایرانیان دامن زده است.

بسیاری از کاربران این اقدامات را «تقدیس خشونت»، نقض کرامت انسانی و بخشی از سازوکار سرکوب جمهوری اسلامی خواندند.

راهبرد سه‌گانه کمک به سقوط حکومت ایران

همجنسگرایی سوژه فیلم آخوند فیلمساز شد!
تصاویر آتش سوزی مهیب بازار جنت آباد
آموزش موتورسواری به زنان بعد از قانونی شدن گواهینامه برای زنان
غذاها چطور شما را خوش بوتر و جذاب تر می کنند؟
مژده شریعتمداری برادرزاده کانادا نشین حسین شریعتمداری
تصاویر از پسر قذافی که امروز کشته شد
واکنش هنرمندان به توهین مجری شبکه افق
عکس هايی كه به راحتی جوايز را مال خود كردند

