تصاویر نشان می‌دهد خودرو زرهی نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی با هدف زیر گرفتن معترضان در میدان یحیوی اردبیل، با سرعت زیاد به سوی مردم حرکت می‌کند و آن‌ها را هدف قرار می‌دهد.

بر پایه اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، در پی این حمله خشونت‌بار، یک زن در محل جان خود را از دست داد و سه تن دیگر به‌شدت مجروح شدند.

ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال از رخدادهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه نشان می‌دهد که در میدان یحیوی اردبیل، یک خودروی زرهی متعلق به نیروی سرکوب جمهوری اسلامی معترضان را عامدانه زیر گرفت که بنا بر گزارش‌ها به کشته‌شدن دست‌کم یک زن و مجروح شدن سه تن دیگر انجامید. pic.twitter.com/c2ccjf8HtL -- ايران اينترنشنال (@IranIntl) February 4, 2026

شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال پنجم بهمن در بیانیه‌ای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنه‌ای، دیکتاتور تهران، کشته شده‌اند.

بر اساس اطلاعاتی که ۱۰ بهمن به ایران‌اینترنشنال رسید، یک مقام دولت مسعود پزشکیان به‌تازگی در جلسه‌ای محرمانه اذعان کرد خامنه‌ای به نیروهای سرکوب برای کشتار معترضان «اختیار تام و چک سفید» داده بود.

خشونت افسارگسیخته حکومت علیه مردم ایران

تاکنون تصاویر و ویدیوهای متعددی از خشونت عیان، افسارگسیخته و بی‌سابقه نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی علیه مردم معترض در جریان انقلاب ملی ایرانیان منتشر شده است.

ویدیوی تکان‌دهنده دیگری نیز به‌تازگی بازتاب گسترده‌ای داشته و خشم و انزجار افکار عمومی را برانگیخته است.

در این ویدیو، یکی از عوامل جمهوری اسلامی با کلت کمری به دختری مجروح شلیک می‌کند.

در صحنه‌ای که پیش از شلیک ثبت شده، دختر با التماس از نیروی سرکوب می‌خواهد او را رها کند، اما تنها چند ثانیه بعد صدای شلیک گلوله شنیده می‌شود.

قتل‌عام سازمان‌یافته معترضان و مشارکت مستقیم سپاه پاسداران، بسیج و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در آن، بیش از هر زمان دیگری مشروعیت جمهوری اسلامی را در سطح داخلی و بین‌المللی به چالش کشیده است.

اتحادیه اروپا ۹ بهمن اعلام کرد سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار می‌دهد.

در روزهای اخیر، انتشار ویدیوهایی از برنامه توهین‌آمیز شبکه افق صداوسیما و سخنرانی‌ چهره‌های نزدیک به حاکمیت که در آن کشتار معترضان با روایت‌های دینی توجیه می‌شود، به موجی از خشم در میان ایرانیان دامن زده است.

بسیاری از کاربران این اقدامات را «تقدیس خشونت»، نقض کرامت انسانی و بخشی از سازوکار سرکوب جمهوری اسلامی خواندند.