Wednesday, Feb 4, 2026

صفحه نخست » بی‌آبرویی به نام بسیجی، مزخرف‌گویی پس از فاجعه

تلاش برای خشم‌ورزی جامعه

کانال جامعه مدنی ایران با انتشار این ویدئو نوشت: بعد از قتل و عام ۴۰ هزار از جوانان کشورمان کانون های بسیج با بیان مزخرفاتی که بیشتر لایق خودشان است هدفی جز عصبانیت و برانگیختن بیشتر جامعه را با بیان این مزخرفات ندارد.

***

مطلب قبلی...
khazali.jpg
علیه فراموشی، وقتی «مفت‌خوری» اسم رمز انقلاب شد!
مطلب بعدی...
truck.jpg
خودرو زرهی معترضان را در اردبیل زیر گرفت

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily.jpg
مژده شریعتمداری برادرزاده کانادا نشین حسین شریعتمداری
daily2.jpg
همجنسگرایی سوژه فیلم آخوند فیلمساز شد!
goftar4-1.jpg
تصاویر آتش سوزی مهیب بازار جنت آباد
one4.jpg
آموزش موتورسواری به زنان بعد از قانونی شدن گواهینامه برای زنان
oholic4.jpg
غذاها چطور شما را خوش بوتر و جذاب تر می کنند؟
goftar12.jpg
تصاویر پسر قذافی پس از آزادی از زندان
daily3-2.jpg
واکنش هنرمندان به توهین مجری شبکه افق
oholic3.jpg
عکس هايی كه به راحتی جوايز را مال خود كردند

از سایت های دیگر

حکم عجیب دادگاه تبریز در ثبت روابط جنسی توسط ابزار الکترونیک
هنگام ارگاسم چه اتفاقی در مغز شما رخ می‌دهد؟
بشنوید: آلمان در جنگ جهانی دوم به دانشجویان ایرانی کمک هزینۀ تحصیلی می‌داد
تردید درباره سلامت ترامپ با انتشار این تصاویر

پر بیننده ترین ها



euro1.jpg
پسر ۱۳ ساله بعد از ۴ ساعت شنا در دریا جان خانواده‌اش را نجات داد
kham.jpg
خامنه‌ای رکورد زد!
parcham21.jpg
فروشگاه پرچم شیر و خورشید
gtv.jpg
از سینما تا سیاست، زنی که تاریخ را تغییر داد
gooyatv25-1.jpg
مواردی که نشان می‌دهد دارید برای پیر‌تر شدن خوب دست و پنجه نرم می کنید
goftar2-1.jpg
سهراب پورناظری؛ از تولد در خانواده‌ای هنری تا تحریم جشنواره فجر ۱۴۰۴

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy