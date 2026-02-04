تلاش برای خشمورزی جامعه
کانال جامعه مدنی ایران با انتشار این ویدئو نوشت: بعد از قتل و عام ۴۰ هزار از جوانان کشورمان کانون های بسیج با بیان مزخرفاتی که بیشتر لایق خودشان است هدفی جز عصبانیت و برانگیختن بیشتر جامعه را با بیان این مزخرفات ندارد.
بیآبرویی به نام بسیجی، مزخرفگویی پس از فاجعه - تلاش برای خشمورزی جامعه-- gooya (@gooyanews) February 4, 2026
