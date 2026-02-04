جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه تایید کرد جمهوری اسلامی نگران بوده که آمریکا با هلی بورن، در تهران نیرو پیاده کند و برای ربایش احتمالی خامنهای عملیات ویژه انجام دهد.
به همین دلیل، به گفته او در بیش از ۳۰ نقطه تهران، نیروهای مسلح سپاه مستقر شدهاند.
گزارشی ازمجتبا پورمحسن
