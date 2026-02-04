Wednesday, Feb 4, 2026

صفحه نخست » اعتراف سپاه: ترس از هلی‌برن آمریکا در تهران برای ربایش خامنه‌ای

mpm.jpg

جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه تایید کرد جمهوری اسلامی نگران بوده که آمریکا با هلی بورن، در تهران نیرو پیاده کند و برای ربایش احتمالی خامنه‌ای عملیات ویژه انجام دهد.

به همین دلیل، به گفته او در بیش از ۳۰ نقطه تهران، نیروهای مسلح سپاه مستقر شده‌اند.

گزارشی ازمجتبا پورمحسن

***

