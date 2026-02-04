امسال رضا پهلوی نیز به این سخنرانی دعوت شده و قرار است در آنجا سخنرانی کند.

بیانیه می‌افزاید که این تجمع بزرگ «در همراهی با مردم ایران» برگزار خواهد شد و تاکید کرده است که «همبستگی شما اهمیت دارد. وقتی متحد باشیم، دولت‌ها ناچار به شنیدن‌ هستند».

بر اساس این فراخوان، شهرهای مونیخ، لس‌آنجلس و تورنتو مراکز اصلی گردهمایی‌ هستند و او به افرادی که امکان سفر به این شهرها را ندارند توصیه کرده است که در شهرهای خود به خیابان بیایند.

۶. آمادگی به‌رسمیت‌شناختن دولت انتقالی مشروع، برای گذار ایران به دموکراسی

او در این فراخوان می‌نویسد: «۱۴ فوریه (۲۵ بهمن) روز جهانی اقدام در همبستگی با انقلاب شیروخورشید ایران است؛ روز حضور در خیابان‌ها برای واداشتن جامعه جهانی به اقدام عملی و فوری در حمایت از ملت ایران.»

رضا پهلوی، فرزند آخرین پادشاه ایران، روز دوشنبه ۲ فوریه فراخوانی خطاب به «ایرانیان خارج از کشور و مردم آزادی‌خواه در سراسر جهان» برای برگزاری تجمعی «در همبستگی با انقلاب شیروخورشید ایران» منتشر کرد.

یورونیوز - رضا پهلوی به‌عنوان یکی از نمادهای اپوزیسیون ایرانیان در خارج از کشور، تلاش دارد با فراخوان‌های جهانی، اجماع بیشتری در میان نیروهای مخالف حکومت ایران ایجاد کند.

در جریان این کنفرانس بین‌المللی، صدها تصمیم‌گیرنده و رهبر فکری، از جمله ۵۰ نفر از سران کشورها و دولت‌ها از سراسر جهان شرکت دارند تا درباره چالش‌های امنیتی جهان گفتگو کنند.

در کنفرانس امسال هیچ نماینده رسمی از ایران حضور ندارد و دعوت از عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران نیز لغو شده است.

سخنگوی کنفرانس امنیتی مونیخ در ۱۶ ژانویه رسما تایید کرد که با توجه به تحولات اخیر در ایران و سرکوب خونین معترضان، برگزارکنندگان این کنفرانس دعوت خود از نمایندگان دولت ایران را پس گرفتند و اعلام کردند که دیگر شرایط برای انجام یک گفتگوی معنادار فراهم نیست.

به همین دلیل انتظار می‌رود که امسال در مونیخ و همزمان با برگزاری این کنفرانس، یکی از بزرگترین تجمعات اعتراضی ایرانیان خارج از کشور برگزار شود تا بار دیگر افکار عمومی جهان به موضوع ایران و سرکوب خونین اعتراضات جلب و فشار بیشتری بر دولت‌ها برای اقدام علیه جمهوری اسلامی وارد شود.

تجمع سراسری پس از ۲۲ بهمن

این تجمع قرار است ۳ روز پس از پایان جشن‌های ۲۲ بهمن برگزار شود که سالگرد پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ در ایران است. در این روز نیز جمهوری اسلامی احتمالا به سنت چهار دهه گذشته تجمعاتی را با مشارکت طرفداران خود در سراسر ایران تشکیل و تبلیغات گسترده‌ای حول آن انجام خواهد داد.

بنابراین تجمع اپوزیسیون خارج از کشور، پس از پشت سر گذاشتن این فضای هیجانی حکومتی تشکیل خواهد شد تا صدای خود را به شکل مستقل بیان کند.

این فراخوان، درباره برگزاری تجمعاتی همزمان در داخل ایران سخن نگفته است که به نظر می‌رسد دلیل آن، هزینه سنگینی بوده که معترضان داخل ایران تا کنون به دلیل شرکت در تجمعات یکماه اخیر پرداخت کرده‌اند.

کشتار ۱۸ و ۱۹ دی؛ دست‌کم ۴۳ هزار کشته در میان معترضان

مرکز بین‌المللی حقوق بشر (ICHR) مستقر در کانادا، در گزارشی رسمی که در ۲۰ ژانویه منتشر کرد، شمار کشته شدگان در اعتراضات ایران را دست‌کم ۴۳ هزار نفر اعلام کرد.

در این گزارش آمده است که تحقیقات انجام شده، تحقیقات میدانی، تایید تصاویر و ویدیوهای دریافتی و مصاحبه با منابع متعدد در داخل ایران، کشته شدن این تعداد از معترضان «توسط ماموران جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات اخیر در خیابان‌های ایران» را تایید می‌کنند.

گزارش تایید می‌کند که حتی پس از اینکه معترضان با شلیک گلوله پراکنده شدند و به خانه‌های خود یا خانه‌های دیگران پناه بردند، نیروهای امنیتی به تعقیب و تیراندازی به سمت آنها ادامه دادند که منجر به قتل مستقیم شمار بیشتری از معترضان شده است.

در یک مورد مستند، یک شاهد عینی گزارش داده است که تک تیراندازها پنج عضو یک خانواده را در پشت بام خانه‌شان در کرج هدف قرار داده و کشته‌اند.

گزارش همچنین با اتکا به منابعی در میان تیم‌های بهداشت و پزشکی تایید می‌کند که بیش از ۹۵ درصد از قربانیان در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ دی (۸ و ۹ ژانویه ۲۰۲۶) کشته شدند.

سالروز آغاز حصر میرحسین موسوی

۲۵ بهمن همچنین سالروز آغاز حصر خانگی میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد است. اگرچه در بیانیه یا سخنان آقای پهلوی یا اطرافیان او اشاره‌ای به این موضوع نشده، اما برخی در شبکه‌های اجتماعی به همزمانی برگزاری تجمع بزرگ ضدحکومتی در ۱۴ فوریه با آغاز حصر ۱۵ ساله رهبران جنبش سبز اشاره دارند.

این حصر در سال ۱۳۸۹ شمسی و بدون برگزاری محاکمه یا صدور حکم قضایی رسمی آغاز شد و زمینه‌ساز آن، سخنان احمد جنتی امام جمعه وقت تهران در ۲۹ بهمن همان سال بود که در واکنش به انتقادات آنها به حکومت و اعتراضشان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، به قوه قضائیه توصیه کرد که «ارتباط آنها را به کلی با مردم قطع کند. در خانه آنها بسته شود، رفت و آمدهایشان محدود شود، نتوانند پیام بدهند و پیام بگیرند و تلفن و اینترنت آنها باید قطع شود و در خانه خود زندانی شوند».